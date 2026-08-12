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Eva Bargiela sorprendió al contar una pesadilla recurrente: “Mi mayor miedo es ese”

En una confesión ante sus seguidores, la modelo compartió el sueño que la persigue con frecuencia y que involucra a su pareja, Gianluca Simeone

Eva Bargiela en una conversación sobre un miedo recurrente relacionado con Gianluca Simeone

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La modelo Eva Bargiela sorprendió a sus seguidores al revelar en una reciente emisión de su programa de streaming, un aspecto íntimo de su vida: un sueño recurrente que involucra directamente a su pareja, Gianluca Simeone. La confesión expuso no solo sus temores más profundos, sino también la importancia que le asigna a la relación que mantiene con el padre de su hijo.

Durante la transmisión del ciclo Que alguien le avise, la joven relató ante la audiencia que suele experimentar más a menudo de lo que desea: “Soñé que Gianluca me dejaba. Me pasa que tengo ese sueño un tanto recurrente, como que valoro tanto nuestra relación, que mi mayor miedo creo que es pelearnos o separarnos. Entonces, cada tanto me aparece esa pesadilla”. Esta declaración permitió asomarse a la intimidad emocional de la modelo, quien asoció directamente la reiteración de este sueño con el temor a perder aquello que considera esencial en su vida cotidiana.

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Mujer sonriente y bebé en brazos sobre calle adoquinada, con edificios de ladrillo a los lados y un puente metálico en el fondo
Eva Bargiela sostiene a su hijo en una calle adoquinada de Nueva York

Esta situación onírica, lejos de ser un simple malestar nocturno, se transformó en el reflejo de uno de sus temores más concretos: la posibilidad de perder la relación que construyó con Gianluca Simeone. Según contó la modelo en su propio programa, la frecuencia de estos sueños es variable pero suficiente como para que ella misma los identifique como recurrentes.

En términos directos, la modelo expresó: “Anhelé tanto tener una persona así tan buena, tan buen compañero, construir la familia que hoy tenemos, que siento que mi mayor miedo es ese, hoy por hoy”. Así, queda claro que el sueño recurrente de Eva Bargiela no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de una preocupación persistente sobre la estabilidad y el futuro de su pareja.

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La pareja, que comparte un hijo, construyó una dinámica familiar que Eva identifica como un logro personal. La estabilidad y la armonía en el hogar son elementos que la modelo define como resultado de su esfuerzo y de la conexión especial que mantiene con Gianluca. El temor a que esa realidad pueda verse alterada se materializa en el sueño que relató ante su audiencia.

Mujer rubia con sombrero de cowboy y top blanco posa en una calle empedrada de noche, con edificios de ladrillo iluminados con luces de guirnalda de fondo
Eva Bargiela posa con un sombrero estilo cowboy en una calle iluminada por guirnaldas y carteles de locales en Dallas, Texas, durante la noche.

Cabe destacar que los últimos días la modelo vivó una jornada cargada de emociones, el cumpleaños de su pareja y los nueve meses de su bebé. “Celebrando tu vida Gian Simeone! Y los 9 meses de Faustino! Gracias por alegrarnos los días, te amamos”, escribió Eva junto a una serie de fotos en las que la familia aparece unida frente a una torta de chocolate y un emoji con un corazón rosa. La instantánea central muestra a Eva aplaudiendo durante el cumpleaños, con su hijo Faustino en brazos, ambos frente a la torta.

El festejo familiar tuvo como escenario la intimidad del hogar y se reflejó en cada imagen. Faustino participó del gran festejo acompañando a sus padres en un momento cargado de emociones. La elección de Eva de compartir esta doble celebración y mostrarla en sus redes suma un capítulo más a la vida familiar que viene mostrando desde hace meses.

Este acontecimiento llega después de un largo viaje. Hace apenas unos días, los novios dejaron atrás Nueva York junto a su hijo tras cuarenta días en los Estados Unidos, en los que vivieron a pleno el Mundial 2026. Junto a Faustino, la pareja acompañó a Giuliano, uno de los hermanos de Gianluca, en su debut con la selección nacional argentina para la Copa del Mundo. La estadía se extendió por más de un mes, tiempo en el que la familia recorrió distintas ciudades siguiendo a la Scaloneta y convirtió la experiencia futbolística en una aventura personal y turística.

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