Internet satelital gratis en Colombia de Starlink: cómo hacerlo tras el terremoto

Si la antena o el kit Starlink sufrieron daños a causa del desastre, los afectados pueden solicitar un reemplazo sin costo adicional. REUTERS/Dado Ruvic

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El acceso a internet satelital se ha vuelto esencial en momentos de emergencia, especialmente tras desastres naturales. Ante el reciente terremoto que sacudió Colombia, Starlink, el servicio de internet satelital impulsado por Elon Musk, anunció que ofrecerá conexión gratuita a los habitantes de las zonas más afectadas hasta el 12 de septiembre.

Esta medida busca mantener conectadas a las comunidades que han sufrido graves interrupciones en sus servicios de comunicación, facilitando la recuperación y el acceso a información vital.

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Quiénes pueden acceder al beneficio de internet gratuito de Starlink en Colombia

Tras el terremoto que golpeó a Colombia, Starlink informó que brindará acceso gratuito a su servicio de internet satelital en los departamentos más afectados, sin que los usuarios deban realizar trámites adicionales.

Una publicación de Starlink en redes sociales anuncia el ofrecimiento de su servicio gratuito para clientes nuevos y existentes en Colombia, luego de un terremoto, con vigencia hasta el 12 de septiembre. (Starlink)

El beneficio estará activo hasta el 12 de septiembre y se aplicará automáticamente a los clientes que ya cuentan con el servicio, acreditando el saldo necesario en sus cuentas. De este modo, quienes mantienen activa su suscripción podrán seguir conectados sin costo durante el periodo establecido.

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Respecto a los usuarios que hayan cancelado su suscripción antes del sismo, la empresa también dispuso un crédito especial. Esto permitirá que puedan reactivar el servicio y restablecer su acceso a internet bajo los mismos términos de gratuidad temporal.

Para quienes resulten nuevos clientes y residan en las zonas identificadas como afectadas, el procedimiento exige que, tras la compra del kit de hardware necesario, contacten al servicio de soporte de Starlink para acceder al beneficio de internet sin pago hasta la fecha definida.

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Hasta el momento el departamento del Valle del Cauca es el más afectado por el terremoto. Credit line: COLPRENSA / Xinhua News / Europa Press

La compañía aclaró que, si la antena o el kit Starlink sufrieron daños a causa del desastre, los afectados pueden solicitar un reemplazo sin costo adicional comunicándose directamente con el soporte técnico. Aunque la empresa no precisó en su página de soporte cuáles son exactamente las zonas geográficas que recibirán el beneficio, sí indicó que los usuarios pueden resolver cualquier duda contactando al equipo de asistencia.

Las regiones identificadas como las más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 incluyen los departamentos de Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío.

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La decisión de Starlink de brindar este beneficio se suma a iniciativas similares implementadas en otras catástrofes recientes, como el doble terremoto registrado en Venezuela el 24 de junio de 2026, donde también se activó el acceso gratuito al servicio satelital.

Starlink señaló que el beneficio estará activo hasta el 12 de septiembre y se aplicará automáticamente a los clientes que ya cuentan con el servicio.

Cómo obtener el kit de Starlink en Colombia tras el sismo

Para quienes aún no cuentan con el servicio, el primer paso para acceder a internet satelital de Starlink es la adquisición del hardware indispensable. Este kit, que incluye la antena y el router necesarios para establecer la conexión, puede comprarse directamente en el sitio web oficial de Starlink Colombia. También existen distribuidores autorizados dentro del país que ofrecen el equipo.

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Una vez adquirido el kit, el siguiente paso habitual es seleccionar un plan de servicio acorde a las necesidades del usuario. En el caso particular de las zonas afectadas por el terremoto, los nuevos clientes deberán, luego de la compra, ponerse en contacto con el soporte de Starlink para que se les habilite el acceso gratuito hasta el 12 de septiembre.

Si el equipo Starlink de algún usuario resultó dañado por el movimiento telúrico, la empresa solicita que estos se comuniquen con soporte para iniciar el proceso de reemplazo gratuito. De esta manera, se garantiza que quienes más lo necesitan puedan recuperar su conectividad en el menor tiempo posible.

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Para quienes aún no cuentan con el servicio, el primer paso para acceder a internet satelital de Starlink es la adquisición del hardware indispensable. SPACEX

Cuáles son los planes de internet satelital de Starlink en Colombia

Starlink dispone en Colombia de una oferta de planes que atienden tanto a usuarios particulares como a empresas. En el segmento personal, existen dos opciones principales: la modalidad Residencial y la Itinerante.

El plan Residencial está orientado a hogares y destaca por su facilidad de instalación, resistencia a condiciones climáticas adversas, datos ilimitados y un período de prueba de 30 días. Dentro de esta modalidad, los usuarios pueden escoger entre el plan Residencial Lite, con un costo mensual de COP 160.000, y el plan Residencial Max, que asciende a COP 266.000 mensuales.

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La modalidad Itinerante está pensada para quienes requieren conexión en movimiento, como viajeros frecuentes, campistas o personas que trabajan en diferentes ubicaciones. Incluye los beneficios de configuración sencilla, uso en desplazamiento, y la posibilidad de pausar el servicio cuando no se utilice, además del mismo período de prueba de 30 días.

Para necesidades de conectividad marítima o cobertura internacional, la modalidad Prioridad global permite operar el servicio en océano y tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que los precios para estos planes son de COP 224.000 mensuales para el plan de 100 GB y COP 442.000 para la opción de datos ilimitados.

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En el sector empresarial, Starlink ofrece dos grandes categorías: Prioridad local y Prioridad global. El plan de Prioridad local está diseñado para empresas con operaciones fijas o móviles dentro de un mismo país, con acceso a una IP pública y características orientadas a garantizar la continuidad operativa en tierra.

Los precios, en este caso, varían según la cantidad de datos contratados, desde COP 154.000 mensuales por 50 GB hasta COP 1.484.000 mensuales por 2 TB.

Para necesidades de conectividad marítima o cobertura internacional, la modalidad Prioridad global permite operar el servicio en océano y tierra, con prioridad de red garantizada y panel de gestión avanzada. Los costos para este tipo de plan oscilan entre COP 1.092.000 mensuales por 50 GB y COP 9.395.000 mensuales para la opción de 2 TB.