El día que Tini Stoessel usó por primera vez una creación de Ludovic de Saint Sernin, el diseñador de su vestido de novia

El día que Tini Stoessel lució un vestido de Ludovic de Saint Sernin (Instagram)

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Un vlog de casi 8 minutos subido a sus redes sociales el martes por la tarde fue la manera que eligió Tini Stoessel para confirmar de forma oficial su casamiento con Rodrigo De Paul. El video mostraba su viaje a París junto a sus dos amigas más íntimas, Carola Gil y Sofía Fernández, y escondía en su interior el dato que sus seguidores estaban esperando: la primera prueba de vestido con el diseñador que eligió para el día de la boda.

El viaje no era una escapada cualquiera. París fue el destino elegido para dar el primer paso formal en la preparación de la ceremonia, y las imágenes del vlog lo dejaban en claro: Tini llegó a la ciudad con un propósito concreto, acompañada por las personas de su círculo más cercano.

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El diseñador elegido fue Ludovic de Saint Sernin, y esa decisión tenía antecedentes. En marzo de 2025, Tini había recibido una invitación para asistir al desfile del diseñador durante la semana de la moda en París. Fue entonces cuando la relación entre ambos tomó forma pública por primera vez.

Durante su paso por la Semana de la Moda lució un crop top y falda a cuadros grises de la marca Ludovic de Saint Sernin

En aquella ocasión, Tini llegó a la cita con un conjunto del propio Ludovic: un top estilo corpiño en tela a cuadros grises con cordones metálicos en el escote y la falda midi a juego, también con una hilera de cordones que recorría el frente de arriba abajo. Completó el look con medias de red negras y stilettos de charol con detalles de encaje.

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Las fotografías de ese día la mostraron en distintos contextos: en la calle parisina rodeada de fotógrafos, sonriente y con el pelo suelto; junto al propio Ludovic en el interior del desfile, con el cartel de la marca visible detrás; y en sesiones en espacios industriales, con distintas variaciones de maquillaje y peinado que iban del pelo recogido al suelto, con sombras grises en los ojos.

La elección del conjunto para ese evento no fue casual. Saint Sernin fundó su propia etiqueta con una estética construida sobre elementos muy reconocibles: los cordones, los recortes y los guiños a la lencería. Esos recursos están presentes desde sus primeras colecciones y conforman una identidad coherente que el propio diseñador ha definido como la búsqueda de un equilibrio entre “evocar la tradición artesanal y a la vez innovar en materiales y formas”, según declaró a la prensa especializada.

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La cantante decidió apostar para su gran día por un diseñador que ya conoce (Instagram)

Que Tini haya elegido precisamente ese conjunto para su primera aparición pública en el desfile del diseñador habla de una afinidad estética que antecede a la decisión de la boda. No fue la primera vez que usó su ropa, y el viaje a París del martes confirmó que tampoco será la última.

En el vlog que compartió en sus redes sociales, el reencuentro en París esta vez tenía otra carga. La noche anterior a la prueba, Tini y Carola aparecieron en el vlog con máscaras de belleza puestas. “Qué susto, ¿no? Ya estamos las dos con las máscaras. Mañana me pruebo. No paro de sonreír”, dijo Tini ante la cámara.

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A la mañana siguiente, recién levantada y con su amiga haciéndole trenzas para que el pelo le quedara ondulado, la cantante contó lo que sentía: “Estoy en París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada. Me acabo de despertar.” Aclaró que esperaba que la cita fuera solo para ver telas: “Faltan horas para probarme. No para probarme, pues siento que voy a ver lo del tema de las telas y qué sé yo. Pero bueno, es un gran avance”.

La cantante usó sus redes sociales para hacer oficial su compromiso con el jugador de fútbol (Video: Instagram)

Camino al atelier, resumió el momento con tres palabras: “Hoy llegó el día”. Se había puesto un trench y estrenaba unos zapatos que había comprado la noche anterior: “Estos zapatitos los adquirí anoche”.

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La sorpresa llegó adentro. Stoessel esperaba encontrar telas y se encontró con el vestido ya construido en piezas. Ludovic le explicó que el corsé y la falda estaban separados para poder ir armando y ajustando sobre la base: “Todo está en piezas. El corsé, la falda, todo separado, para que podamos poner la base y después ir construyendo y quitando”.