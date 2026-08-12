Las imágenes de La Joaqui en un santuario del Gauchito Gil: “Si el milagro no aparece, el milagro somos nosotros”

La cantante compartió un video haciéndole una ofrenda al santo popular (Video: Instagram)

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La Joaqui visitó un santuario dedicado al Gauchito Gil y compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se la ve realizando una ofrenda al reconocido “santo popular” argentino.

En el video, grabado a dos semanas de anunciar su separación de Luck Ra, la cantante expresó: “En el barrio tenemos santos para todo: para la suerte, para el amor, para la plata y para que nos cuiden. Aprendemos a esperar milagros sin tener ventanas para mirar el cielo. Y si el milagro no aparece, el milagro somos nosotros”.

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La Joaqui visitó un santuario del Gauchito Gil y compartió el video en su cuenta de Instagram (Instagram)

Durante la grabación, la cantante aparece junto a uno de los altares del Gauchito Gil, dando un cigarrillo como ofrenda y celebrando su próximo show. La artista aprovechó la ocasión para anunciar una nueva fecha en la ciudad: “Tenemos fecha en Buenos Aires. Después de tanto tiempo volvemos a casa, tenemos una cita”, afirmó.

El evento está programado para el 30 de octubre en el Artmedia. La publicación refleja el proceso de recuperación personal de la cantante tras su ruptura y su enfoque en retomar su actividad artística.

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La leyenda de Antonio Mamerto Gil Núñez, conocido popularmente como el Gauchito Gil, ocupa hoy un lugar destacado en el mapa de la devoción argentina. En los últimos años, la figura del gaucho correntino dejó de ser una tradición regional para convertirse en el “santo pagano” más venerado del país.

La cantante realizó una ofrenda al Gauchito Gil en una publicación difundida tras su separación de Luck Ra

Según relatan las versiones más difundidas, el Gauchito nació el 12 de agosto —posiblemente en 1847— en la ciudad de Mercedes, Corrientes. Hijo de José Gil y Encarnación Núñez, se lo recuerda como un hombre “amante de los bailes y las fiestas”, especialmente la dedicada a san Baltazar, el rey mago negro, que tiene un fuerte culto en la Mesopotamia argentina.

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En su juventud, Gil trabajó como peón rural y fue testigo de la violencia de la Guerra de la Triple Alianza. Tiempo después, lo reclutaron para integrar las milicias que enfrentaban a los federales. Según la leyenda, una voz le advirtió: “No quieras derramar sangre de tus semejantes”. Aquella frase marcó su destino: desertó del ejército, una decisión que lo convirtió en fugitivo.

La fama de “mujeriego” y su supuesto hábito de robar a los ricos para repartir el botín entre los pobres le trajeron conflictos con la autoridad. En la versión más arraigada de la historia, la policía lo detuvo mientras dormía tras una noche de fiesta durante la celebración de san Baltazar.

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"Aprendemos a esperar milagros sin tener ventanas para mirar el cielo. Y si el milagro no aparece, el milagro somos nosotros”, manifestó la cantante

El 8 de enero de 1874 —aunque otras fuentes mencionan 1878—, la patrulla que lo custodiaba rumbo a Goya recibió nuevas órdenes. A tan solo 8 kilómetros de Mercedes, lo colgaron cabeza abajo de un árbol y el coronel Velázquez le dio muerte degollándolo. “Con la sangre de un inocente se curará a otro inocente”, advirtió el Gauchito a su ejecutor antes del acto final.

El coronel Velázquez, tras cumplir la orden, regresó a su casa y encontró a su hijo gravemente enfermo. Recordó entonces las palabras del gaucho y le imploró por la salud del niño. El relato sostiene que el hijo se recuperó “milagrosamente”. En agradecimiento, el coronel regresó al sitio del ajusticiamiento y colocó una cruz de ñandubay, convirtiéndose en el primer devoto de Gil.

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La devoción al Gauchito Gil creció rápidamente. Cada 8 de enero, más de medio millar de personas peregrinan a su santuario en Mercedes. Aun así, la presencia de Gil se extiende más allá de Corrientes: sus ermitas, adornadas con banderas y cintas rojas, salpican las rutas argentinas. Los automovilistas suelen tocar bocina al pasar frente a estos altares en señal de respeto al mártir del litoral.

La historia del Gauchito Gil es un relato de resistencia, fe popular y milagros atribuidos. La figura del gaucho, rodeada de símbolos colorados —por el partido Autonomista de Corrientes, al que se decía que pertenecía—, se ha consolidado como referente de aquellos que buscan protección y justicia fuera de los altares oficiales.

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Hoy, las ermitas del Gauchito Gil ofrecen un testimonio visible de su expansión: desde pequeños caminos rurales hasta grandes avenidas, el culto se mantiene vivo y en constante crecimiento. Las misas en su honor, celebradas por sacerdotes como monseñor Ricardo Faifer en la parroquia de Mercedes, demuestran hasta dónde ha calado la devoción en el entramado social y religioso argentino.