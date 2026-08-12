El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Salvador envió el segundo avión completando 100 toneladas de ayuda a Colombia tras el sismo

La asistencia humanitaria incluyó alimentos, víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos para atender a familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 registrado el lunes 10 de agosto

El Salvador envió dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de 7.4 del 10 de agosto. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador envió dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de 7.4 del 10 de agosto. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Guardar

El Salvador envió dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de 7.4 registrado el lunes 10 de agosto, una asistencia que incluyó alimentos, víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos para atender a las familias afectadas en las zonas más golpeadas por el sismo.

El segundo vuelo partió el miércoles 12 de agosto y completó el volumen total del envío. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña, el primer cargamento había salido la noche anterior y llevaba 51 toneladas, a las que se sumó el segundo avión para alcanzar el total anunciado.

PUBLICIDAD

La ayuda fue preparada en función de las necesidades transmitidas por las autoridades colombianas, según explicó el presidente Nayib Bukele en mensajes reproducidos por la oficina de prensa oficial. El operativo se organizó desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, donde equipos logísticos trabajaron en la preparación, organización y carga de los insumos.

El primer vuelo aterrizó en Cali y el segundo fue esperado para la tarde

La Cancillería colombiana informó que el primer avión con ayudas procedente de El Salvador llegó a Cali como parte de la asistencia coordinada tras la emergencia. En su comunicación oficial detalló que el segundo vuelo arribaría alrededor de las 14:00 del mismo día, con lo que se completaría la entrega de 100 toneladas.

PUBLICIDAD

Dos aeronaves, una base aérea y pedidos oficiales marcaron una operación seguida de cerca por las autoridades. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Dos aeronaves, una base aérea y pedidos oficiales marcaron una operación seguida de cerca por las autoridades. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La cartera diplomática precisó: “Llegó a Cali el primer vuelo de ayudas humanitarias enviadas por el presidente, Nayib Bukele. Sobre las 2:00pm de hoy llegará el segundo vuelo. En total serán 100 toneladas de alimentos y víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos”.

Ese mismo cargamento tenía como destino la población afectada por el terremoto y buscaba cubrir necesidades inmediatas. La asistencia incluyó productos de primera necesidad, además de insumos sanitarios y médicos.

El alcalde de Cali confirmó la recepción de las primeras 50 toneladas

El alcalde de Cali Alejandro Eder agradeció la ayuda enviada desde El Salvador y aseguró que los primeros insumos ya habían sido recibidos. También señaló que para las 16:00 esperaban la llegada del segundo avión a territorio colombiano.

La asistencia salió desde el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez tras pedidos de las autoridades colombianas. Un primer envío ya tocó tierra. El resto se completaría horas después. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Eder dijo: “Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quiero agradecerle toda su generosidad y la del pueblo salvadoreño por apoyar a Cali en este momento tan difícil. Esta madrugada recibimos las primeras 50 toneladas de ayudas humanitarias provenientes de El Salvador. Además, estimamos que hacia las 4:00 p.m. llegue otra aeronave con 50 toneladas más de ayudas”.

En un segundo mensaje, el alcalde reiteró su agradecimiento por el apoyo brindado a la ciudad y al país. “De corazón, muchas gracias a usted y a nuestro país hermano El Salvador, por acompañar y apoyar a Cali en este momento tan difícil para nuestros ciudadanos”.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña presentó el envío como una misión humanitaria organizada por instrucción de Bukele y destacó el trabajo coordinado de los equipos encargados de movilizar los insumos hacia Colombia. Según la oficina oficial, el segundo avión reforzó el respaldo ofrecido por el Gobierno salvadoreño a las familias impactadas por el terremoto del lunes 10 de agosto.

Temas Relacionados

Nayib BukeleCaliTemblores en ColombiaAyuda humanitariaEl SalvadorColombia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Delegación de empresarios guatemaltecos estudia en República Dominicana el modelo portuario y de alianzas público-privadas

El grupo técnico de la Mesa de Infraestructura Guatemala No Se Detiene realiza del 9 al 12 de agosto reuniones y visitas para identificar prácticas aplicables en reglamentos, entidades y una primera cartera

Delegación de empresarios guatemaltecos estudia en República Dominicana el modelo portuario y de alianzas público-privadas

Fundación guatemalteca lanza la primera Carrera Alas de Esperanza 2026 para apoyar a niños con cáncer

La actividad se realizará el 4 de octubre en el Circuito Obelisco y busca reunir donaciones para sostener el Hogar Erick Quiroa, que brinda hospedaje y comida a pacientes oncológicos pediátricos y cuidadores

Fundación guatemalteca lanza la primera Carrera Alas de Esperanza 2026 para apoyar a niños con cáncer

Préstamos gota a gota suben 21% en Costa Rica, mientras el 95% de los casos termina en agresiones

Los reportes sobre esta modalidad de crédito informal aumentaron entre enero y julio de 2026 frente al mismo periodo de 2025, con San José a la cabeza y una trayectoria general al alza pese a la baja de julio

Préstamos gota a gota suben 21% en Costa Rica, mientras el 95% de los casos termina en agresiones

La Altagracia lidera la producción de carne y leche en República Dominicana, con más de 215,000 cabezas de ganado

El Ministerio de Agricultura situó a la provincia como la principal plaza pecuaria del país durante la apertura de la XXXV Feria Agropecuaria de la Región Este, que reúne más de 530 ejemplares vacunos

La Altagracia lidera la producción de carne y leche en República Dominicana, con más de 215,000 cabezas de ganado

Embargan cuentas del sindicato de maestros de Guatemala, tras anuncio de manifestación

La Procuraduría General informó que un Tribunal de Amparo ordenó la medida por costas judiciales impagas del Comité Ejecutivo Nacional

Embargan cuentas del sindicato de maestros de Guatemala, tras anuncio de manifestación

TECNO

EN VIVO Made by Google: lanzamiento de Google Pixel 11 Pro, Pixel Watch 5, Pixel Buds Pro 2 y Gemini

EN VIVO Made by Google: lanzamiento de Google Pixel 11 Pro, Pixel Watch 5, Pixel Buds Pro 2 y Gemini

Bill Gates propone una medida ante el avance de los robots: “Si un robot hace lo mismo que tú, debe pagar impuestos”

Gustavo Cerati revive con tecnología 3D e inicia gira de shows

Samsung anuncia botón de emergencia para Galaxy S26: la función que llega con One UI 9

Internet satelital gratis en Colombia de Starlink: cómo hacerlo tras el terremoto

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’

El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’

Dwayne Johnson da el salto a la música: así suena la emotiva canción que dedicó a sus hijas

Hollywood recupera terreno: la taquilla en Estados Unidos alcanza USD 4.000 millones y se acerca a los niveles prepandemia

“En mis 20 traté de ser el tipo que se espera, en mis 30 soy más feliz siendo yo”, afirmó Taron Egerton

“Amar a un perro es algo especial”: Alexandra Daddario reveló el profundo vínculo con Eunice, su mascota rescatada

MUNDO

Israel confirmó un ataque contra el jefe de una célula terrorista de Hamas en Gaza que planeaba atentar contra sus fuerzas

Israel confirmó un ataque contra el jefe de una célula terrorista de Hamas en Gaza que planeaba atentar contra sus fuerzas

Taiwán amplía su asistencia humanitaria a países afectados por terremotos, inundaciones y otras catástrofes naturales

No fue el histórico show de Queen en Live Aid: Brian May eligió la actuación más importante de su carrera

Sin horizonte, oscuridad polar y pistas sobre glaciares: así es el vuelo a la Antártida, uno de los más peligrosos del mundo

Google desplegará tres nuevos cables submarinos en América Latina para un internet más rápido