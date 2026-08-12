El Salvador envió el segundo avión completando 100 toneladas de ayuda a Colombia tras el sismo

El Salvador envió dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de 7.4 del 10 de agosto. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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El Salvador envió dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de 7.4 registrado el lunes 10 de agosto, una asistencia que incluyó alimentos, víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos para atender a las familias afectadas en las zonas más golpeadas por el sismo.

El segundo vuelo partió el miércoles 12 de agosto y completó el volumen total del envío. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña, el primer cargamento había salido la noche anterior y llevaba 51 toneladas, a las que se sumó el segundo avión para alcanzar el total anunciado.

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La ayuda fue preparada en función de las necesidades transmitidas por las autoridades colombianas, según explicó el presidente Nayib Bukele en mensajes reproducidos por la oficina de prensa oficial. El operativo se organizó desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, donde equipos logísticos trabajaron en la preparación, organización y carga de los insumos.

El primer vuelo aterrizó en Cali y el segundo fue esperado para la tarde

La Cancillería colombiana informó que el primer avión con ayudas procedente de El Salvador llegó a Cali como parte de la asistencia coordinada tras la emergencia. En su comunicación oficial detalló que el segundo vuelo arribaría alrededor de las 14:00 del mismo día, con lo que se completaría la entrega de 100 toneladas.

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Dos aeronaves, una base aérea y pedidos oficiales marcaron una operación seguida de cerca por las autoridades. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La cartera diplomática precisó: “Llegó a Cali el primer vuelo de ayudas humanitarias enviadas por el presidente, Nayib Bukele. Sobre las 2:00pm de hoy llegará el segundo vuelo. En total serán 100 toneladas de alimentos y víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos”.

Ese mismo cargamento tenía como destino la población afectada por el terremoto y buscaba cubrir necesidades inmediatas. La asistencia incluyó productos de primera necesidad, además de insumos sanitarios y médicos.

El alcalde de Cali confirmó la recepción de las primeras 50 toneladas

El alcalde de Cali Alejandro Eder agradeció la ayuda enviada desde El Salvador y aseguró que los primeros insumos ya habían sido recibidos. También señaló que para las 16:00 esperaban la llegada del segundo avión a territorio colombiano.

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La asistencia salió desde el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez tras pedidos de las autoridades colombianas. Un primer envío ya tocó tierra. El resto se completaría horas después. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Eder dijo: “Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quiero agradecerle toda su generosidad y la del pueblo salvadoreño por apoyar a Cali en este momento tan difícil. Esta madrugada recibimos las primeras 50 toneladas de ayudas humanitarias provenientes de El Salvador. Además, estimamos que hacia las 4:00 p.m. llegue otra aeronave con 50 toneladas más de ayudas”.

En un segundo mensaje, el alcalde reiteró su agradecimiento por el apoyo brindado a la ciudad y al país. “De corazón, muchas gracias a usted y a nuestro país hermano El Salvador, por acompañar y apoyar a Cali en este momento tan difícil para nuestros ciudadanos”.

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La Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña presentó el envío como una misión humanitaria organizada por instrucción de Bukele y destacó el trabajo coordinado de los equipos encargados de movilizar los insumos hacia Colombia. Según la oficina oficial, el segundo avión reforzó el respaldo ofrecido por el Gobierno salvadoreño a las familias impactadas por el terremoto del lunes 10 de agosto.