Se lanzó el kicillofismo porteño: dirigentes de CABA se reunieron bajo la consigna “Axel 2027”

Dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro se reúnen en la Ciudad de Buenos Aires para impulsar la candidatura presidencial de Axel Kicillof

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Dirigentes, sindicalistas y referentes de agrupaciones del peronismo porteño se reunieron el martes en el Centro Cultural Morán para ampliar la estructura del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consolidar el apoyo a una construcción política orientada a 2027 con el gobernador bonaerense Axel Kicillof como figura central. El encuentro marcó un paso formal en la expansión territorial del espacio en el distrito porteño, con la incorporación de nuevos sectores sociales y gremiales a una mesa de trabajo común.

El plenario reunió a más de una docena de agrupaciones políticas junto a representantes de centrales sindicales, organismos de derechos humanos y organizaciones de jubilados. La amplitud del arco convocado —que incluyó desde delegados de la Confederación General del Trabajo (CGT) hasta referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTA)— reflejó el objetivo del espacio de trascender los límites del activismo partidario tradicional y anclar su presencia en la vida gremial y comunitaria porteña.

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La jornada tuvo tres ejes concretos: la incorporación formal de los nuevos sectores a la mesa política del MDF, la elaboración de un diagnóstico sobre la situación económica y social de la Capital Federal, y la definición de una hoja de ruta para las próximas iniciativas territoriales. Los presentes coincidieron en la necesidad de construir una alternativa política que, según se informó, “ponga las necesidades de los vecinos en el centro” y habilite un cambio de orientación a escala nacional.

La apertura del plenario estuvo a cargo de Augusto Costa, referente del espacio Kilómetro Cero y del MDF en la Ciudad. Costa planteó la necesidad de fortalecer y ampliar el espacio con trabajo en cada una de las comunas porteñas, con el propósito de ofrecer lo que describió como “una alternativa real”. Su intervención fijó el tono del encuentro: menos declarativo y más orientado a la construcción territorial concreta.

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La apertura del plenario estuvo a cargo de Augusto Costa

La mesa política del MDF en la Ciudad quedó conformada por un conjunto diverso de fuerzas. La agrupación La Patria es el Otro estuvo representada por la legisladora Berenice Iañez y Victoria Montenegro. Patria y Futuro envió a Flavio Turné y Martín Ogando. El espacio Kilómetro Cero participó a través de Santiago Falasca y Soledad Martínez, mientras que el Movimiento Evita designó a Jonathan Thea y a Juan Manuel Abal Medina como sus representantes.

Barrios de Pie concurrió con Lucía Bianchi y Laura Velasco. Militancia Popular fue representada por Juan Pablo O’Dezaille y Leo Militello. La agrupación 20 de Noviembre aportó a Mariano Luongo y Carlos López, en tanto que el Movimiento Octubres lo hizo a través de Juan Granda. También estuvieron presentes Pedro Gallardo por Peronismo por la Soberanía, Tony Machioli por Corriente Futuro Federal, Diego Murrone por Proyecto Comunidad, Sebastián Ciatti por el CEIyT, Jorge Rivas por Unidad Socialista y Rafa Klejzer en nombre de MP La Dignidad.

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El componente sindical del encuentro fue igualmente nutrido. Mariano Denegris, secretario de Enlace Territorial de la CTA-T Capital, y Federico Enciso, en representación de la CTA-A, integraron la mesa junto a Agustina Panissa, secretaria general adjunta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital. Maia Volcovinsky, secretaria de Derechos Humanos de la CGT y secretaria adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), también participó del plenario.

Por la CGT asistió además Carla Gaudensi, secretaria de Géneros de esa central y secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), y Clara Chevallier, secretaria general de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), completaron la representación gremial junto a Virginia Bouvet, secretaria de Organización de Metrodelegados; Monona Gutierrez, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE); y Pablo Blanco, secretario general del sindicato de trabajadores de la industria del Gas y afines.

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El encuentro contó también con la presencia de Carmen Arias y Demetrio Iramain en representación de Madres de Plaza de Mayo, y de Arturo Fernández por el Movimiento de Jubilados, lo que amplió el alcance del espacio hacia organismos con trayectoria en la defensa de derechos.