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Terremoto en Colombia: por qué es mejor enviar SMS gratis que llamar o usar WhatsApp en una emergencia

Con redes congestionadas y fallas de datos, los mensajes de texto tienen prioridad operativa sobre voz y apps

Tras el sismo 7,4 en Colombia, la CRC recomienda SMS gratis y no llamadas para emergencias - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Tras el sismo 7,4 en Colombia, la CRC recomienda SMS gratis y no llamadas para emergencias - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Un temblor de magnitud 7,4 sacudió Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en el departamento de Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano. El sismo activó alertas en varias regiones y generó daños en edificaciones, así como problemas en los servicios eléctricos y de comunicación en ciudades como Pereira, Manizales, y Cali.

Ante el colapso de las redes y la urgencia de comunicarse, surge la pregunta: ¿qué método es más efectivo para mantenerse en contacto durante una emergencia?

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La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) enfatiza que, durante situaciones críticas, los mensajes de texto (SMS) gratuitos tienen prioridad sobre llamadas de voz y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.

Uso responsable tras un temblor, mensajes breves, ubicación clara y evitar llamadas largas - REUTERS/Mike Blake
Uso responsable tras un temblor, mensajes breves, ubicación clara y evitar llamadas largas - REUTERS/Mike Blake

Esta recomendación cobra relevancia en un contexto donde la congestión de las redes puede dificultar o imposibilitar las llamadas y el acceso a internet. La prioridad absoluta es proteger la vida, y para ello es crucial elegir la vía de comunicación más eficiente.

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Por qué no debes llamar ni usar WhatsApp en una emergencia

Durante un desastre, la saturación de las redes móviles es habitual. Las llamadas de voz y el tráfico de datos suelen colapsar ante el incremento repentino de usuarios intentando comunicarse al mismo tiempo. WhatsApp y otras aplicaciones dependen de la estabilidad de la red de datos, que puede fallar o verse limitada en estas circunstancias.

En cambio, los mensajes de texto (SMS) requieren menos ancho de banda y utilizan canales menos congestionados. Por regulación, los operadores deben dar prioridad al envío y recepción de SMS en condiciones de congestión o emergencia, permitiendo que estas comunicaciones tengan más probabilidades de entregarse rápidamente, incluso cuando las llamadas no pasan.

Ventajas de enviar un SMS gratis durante un sismo

Cuando tiembla, olvida las llamadas: SMS gratis, la opción más segura para comunicarte - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo
Cuando tiembla, olvida las llamadas: SMS gratis, la opción más segura para comunicarte - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo
  • Prioridad en la red: Los SMS son gestionados por los operadores para tener prioridad cuando hay congestión, de acuerdo con la CRC.
  • Acceso garantizado: Incluso sin saldo o con el servicio suspendido, se pueden enviar SMS a números de emergencia.
  • Mayor probabilidad de entrega: Los mensajes de texto utilizan frecuencias que suelen estar menos saturadas durante contingencias.
  • Simplicidad y rapidez: Un SMS puede informar a varios familiares o contactos sobre la situación en segundos, sin requerir conexión estable a internet.

La CRC recomienda además utilizar mensajes breves y directos, informando sobre el estado y la ubicación, para no saturar la red.

Por qué debo usar la red 3G en emergencias

En estos escenarios, resulta más efectivo forzar el teléfono a conectarse a la red 3G, ya que esta infraestructura suele estar menos saturada que las redes 4G y 5G, especialmente en eventos masivos o zonas rurales. Para activar la red 3G:

  • En Android: Ajustes > Conexiones/Redes móviles > Tipo de red preferida > Solo 3G.
  • En iPhone: Configuración > Datos móviles > Opciones > Voz y datos > 3G.

Esto aumenta la probabilidad de que el SMS se envíe correctamente y de mantener alguna forma de comunicación básica.

Reglas de uso y medidas reguladas

La CRC recomienda reducir tráfico innecesario, optar por texto o avisos cortos y reservar los números de emergencia para situaciones críticas, una práctica que ayuda a mantener operativas las redes cuando cada segundo cuenta - crédito Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)
La CRC recomienda reducir tráfico innecesario, optar por texto o avisos cortos y reservar los números de emergencia para situaciones críticas, una práctica que ayuda a mantener operativas las redes cuando cada segundo cuenta - crédito Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

La regulación colombiana (CRC) establece que, en emergencias, los operadores deben priorizar las comunicaciones relacionadas con la protección de la vida humana. Además, las líneas de emergencia como el 123 y otras 1XY están habilitadas para llamadas gratuitas, incluso sin saldo.

Durante desastres, las autoridades pueden acceder gratuitamente a la infraestructura de telecomunicaciones para garantizar la comunicación institucional y ciudadana. Los operadores están obligados a facilitar el acceso y priorizar todas las comunicaciones de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La CRC hace un llamado a la ciudadanía:

  • Evita llamadas prolongadas o innecesarias.
  • Prefiere el envío de SMS o mensajes cortos de mensajería instantánea.
  • Solo utiliza las líneas de emergencia para reportes críticos.

Durante un sismo o emergencia, enviar un SMS gratis es la opción más confiable y efectiva para comunicarse y mantener informados a familiares y autoridades. Elegir el canal adecuado puede marcar la diferencia cuando cada segundo cuenta.

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