“Fuimos tratados como criminales”: luego de obtener la libertad, habló la niñera argentina que estuvo detenida en Estados Unidos

Iliana Noeli Lick recuperó la libertad en Estados Unidos tras casi un mes detenida por el ICE en centros de distintos estados

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Iliana Noeli Lick, la argentina de 30 años detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, recuperó la libertad tras casi un mes retenida en centros de detención de distintos estados de Estados Unidos. Desde Filadelfia, donde reside desde septiembre de 2024, describió el estado emocional en el que se encuentra tras el regreso y contó cómo se sintió por el trato de las autoridades.

“Me siento muy bendecida, para ser honesta. No puedo creer que toda la gente me esté apoyando, y que estarán ahí para mí, aquí en Estados Unidos y en Argentina también”, declaró a NBC Philadelphia.

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Y agregó: “Estoy como en shock. Todavía estoy procesando todo esto y estoy cansada”.

La foto de Iliana Noeli Lick y su pareja en el aeropuerto de Filadelfia

Las palabras de la mujer, oriunda de Buenos Aires, reflejan el peso de semanas en las que la comunicación con el exterior era casi nula y los traslados entre estados se sucedían sin un horizonte claro. Lejos de guardar rencor, Iliana extendió su reflexión hacia quienes compartieron la detención con ella.

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“Esas personas no son criminales. Son personas que tienen familia, que tienen hijos. Son trabajadores duros, y no merecen esto. Hay mucha gente que no merece esto en absoluto”, afirmó ante NBC Philadelphia. Y fue más lejos: “Todos cometen errores en su vida, pero no son criminales, y fuimos tratados como criminales, y eso no está bien. Eso no es bueno”.

Entre el alivio del reencuentro, llegó la conmoción por su grupo de amigos. “Extraño a mi grupo de amigos. Éramos nueve, y nos apoyábamos mutuamente. Literalmente, estaba llorando en el avión pensando en ellos”, contó.

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La argentina de 30 años dijo que sigue en shock y que todavía procesa lo ocurrido tras regresar a Filadelfia

Steven Melchiorre, pareja de Iliana, emitió un comunicado a través de sus redes sociales. Es algo que hizo durante todo el episodio por un grupo de Facebook para informar las actualizaciones del caso. “Después de más de un mes de incertidumbre, detención, traslados, audiencias, demoras y espera, Iliana finalmente regresó a Filadelfia y está nuevamente con las personas que la quieren”, escribió.

“Es difícil poner en palabras lo que se siente tenerla de vuelta. Estas últimas semanas fueron agotadoras, llenas de miedo y, por momentos, abrumadoras”, agregó.

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El comunicado de Melchiorre también dejó en claro que la historia legal de Iliana no termina con el regreso a casa. “Su proceso migratorio todavía continúa y quedan pasos por delante, pero ahora podrá enfrentarlos desde su casa y no desde un centro de detención de ICE”, precisó.

Días antes, al confirmarse la liberación, había publicado: “Hoy, estoy increíblemente agradecido de compartir que Iliana ha sido oficialmente liberada de la detención de ICE. Por primera vez en semanas, Iliana ya no está detrás de las paredes de un centro de detención”.

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El inicio de este proceso se remonta al 11 de julio, cuando la niñera argentina fue interceptada por agentes del ICE en el control de seguridad del aeropuerto. Viajaba junto a un grupo de amigos con destino a Kansas City para presenciar un partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 —esa misma jornada, el equipo venció a Suiza y avanzó a las semifinales—. El avión partió sin ella.

Iliana Noeli Lick ingresó a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, la prorrogó y trabajaba como niñera en Point Breeze

Tras la detención, fue trasladada a través de distintos estados. La víspera de su regreso a Filadelfia, pasó la noche en un hotel de El Paso, Texas, antes de volar hacia la ciudad donde tiene su vida construida.

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La liberación se concretó gracias a una fianza de 10.000 dólares que un juez aprobó días antes. “Sentimos un gran alivio y estamos profundamente agradecidos de que el juez le haya dado a Iliana la posibilidad de recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio”, había escrito Melchiorre en Facebook al conocerse la medida.

El historial migratorio de la mujer fue relatado por Melchiorre al medio WHYY: Iliana ingresó a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, que logró prorrogar, y presentó la documentación para obtener un permiso de trabajo. Desde su llegada al barrio de Point Breeze, en el sur de Filadelfia, se desempeñaba como niñera para dos familias, al cuidado de tres niños de entre uno y cuatro años.

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