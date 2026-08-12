Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

“Fuimos tratados como criminales”: luego de obtener la libertad, habló la niñera argentina que estuvo detenida en Estados Unidos

Iliana Noeli Lick había sido aprehendida por el ICE el pasado 11 de julio, cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
Iliana Noeli Lick recuperó la libertad en Estados Unidos tras casi un mes detenida por el ICE en centros de distintos estados
Guardar

Iliana Noeli Lick, la argentina de 30 años detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, recuperó la libertad tras casi un mes retenida en centros de detención de distintos estados de Estados Unidos. Desde Filadelfia, donde reside desde septiembre de 2024, describió el estado emocional en el que se encuentra tras el regreso y contó cómo se sintió por el trato de las autoridades.

Me siento muy bendecida, para ser honesta. No puedo creer que toda la gente me esté apoyando, y que estarán ahí para mí, aquí en Estados Unidos y en Argentina también”, declaró a NBC Philadelphia.

PUBLICIDAD

Y agregó: “Estoy como en shock. Todavía estoy procesando todo esto y estoy cansada”.

La foto de Iliana Noeli Lick y su pareja en el aeropuerto de Filadelfia
La foto de Iliana Noeli Lick y su pareja en el aeropuerto de Filadelfia

Las palabras de la mujer, oriunda de Buenos Aires, reflejan el peso de semanas en las que la comunicación con el exterior era casi nula y los traslados entre estados se sucedían sin un horizonte claro. Lejos de guardar rencor, Iliana extendió su reflexión hacia quienes compartieron la detención con ella.

PUBLICIDAD

“Esas personas no son criminales. Son personas que tienen familia, que tienen hijos. Son trabajadores duros, y no merecen esto. Hay mucha gente que no merece esto en absoluto”, afirmó ante NBC Philadelphia. Y fue más lejos: “Todos cometen errores en su vida, pero no son criminales, y fuimos tratados como criminales, y eso no está bien. Eso no es bueno”.

Entre el alivio del reencuentro, llegó la conmoción por su grupo de amigos. “Extraño a mi grupo de amigos. Éramos nueve, y nos apoyábamos mutuamente. Literalmente, estaba llorando en el avión pensando en ellos”, contó.

La argentina de 30 años dijo que sigue en shock y que todavía procesa lo ocurrido tras regresar a Filadelfia
La argentina de 30 años dijo que sigue en shock y que todavía procesa lo ocurrido tras regresar a Filadelfia

Steven Melchiorre, pareja de Iliana, emitió un comunicado a través de sus redes sociales. Es algo que hizo durante todo el episodio por un grupo de Facebook para informar las actualizaciones del caso. “Después de más de un mes de incertidumbre, detención, traslados, audiencias, demoras y espera, Iliana finalmente regresó a Filadelfia y está nuevamente con las personas que la quieren”, escribió.

“Es difícil poner en palabras lo que se siente tenerla de vuelta. Estas últimas semanas fueron agotadoras, llenas de miedo y, por momentos, abrumadoras”, agregó.

El comunicado de Melchiorre también dejó en claro que la historia legal de Iliana no termina con el regreso a casa. “Su proceso migratorio todavía continúa y quedan pasos por delante, pero ahora podrá enfrentarlos desde su casa y no desde un centro de detención de ICE”, precisó.

Días antes, al confirmarse la liberación, había publicado: “Hoy, estoy increíblemente agradecido de compartir que Iliana ha sido oficialmente liberada de la detención de ICE. Por primera vez en semanas, Iliana ya no está detrás de las paredes de un centro de detención”.

El inicio de este proceso se remonta al 11 de julio, cuando la niñera argentina fue interceptada por agentes del ICE en el control de seguridad del aeropuerto. Viajaba junto a un grupo de amigos con destino a Kansas City para presenciar un partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 —esa misma jornada, el equipo venció a Suiza y avanzó a las semifinales—. El avión partió sin ella.

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
Iliana Noeli Lick ingresó a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, la prorrogó y trabajaba como niñera en Point Breeze

Tras la detención, fue trasladada a través de distintos estados. La víspera de su regreso a Filadelfia, pasó la noche en un hotel de El Paso, Texas, antes de volar hacia la ciudad donde tiene su vida construida.

La liberación se concretó gracias a una fianza de 10.000 dólares que un juez aprobó días antes. “Sentimos un gran alivio y estamos profundamente agradecidos de que el juez le haya dado a Iliana la posibilidad de recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio”, había escrito Melchiorre en Facebook al conocerse la medida.

El historial migratorio de la mujer fue relatado por Melchiorre al medio WHYY: Iliana ingresó a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, que logró prorrogar, y presentó la documentación para obtener un permiso de trabajo. Desde su llegada al barrio de Point Breeze, en el sur de Filadelfia, se desempeñaba como niñera para dos familias, al cuidado de tres niños de entre uno y cuatro años.

Temas Relacionados

ICEArgentinaestados unidosdetenidosúltimas noticiasIliana Lick

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caso Facundo Moyano: una evaluación a Candela Arizaga enumeró las razones por las que su relato podría estar condicionado

Se trata de un informe de un equipo especializado de la Fiscalía que atendió a la joven de 23 años tras el episodio con el dirigente sindical. Qué concluyó

Caso Facundo Moyano: una evaluación a Candela Arizaga enumeró las razones por las que su relato podría estar condicionado

Inseguridad en el Conurbano: un nene armado asaltó a un vecino en Tres de Febrero

El hecho ocurrió pasado el mediodía del martes y quedó registrado por una cámara de seguridad. El menor estaba acompañado de varios cómplices, que también robaron un auto en la zona

Inseguridad en el Conurbano: un nene armado asaltó a un vecino en Tres de Febrero

Una muerte, deformaciones y lesiones gravísimas: de qué acusan a Aníbal Lotocki en el juicio en su contra

El médico debe responder por el fallecimiento de un paciente y cuadros irreversibles causados en cinco mujeres que se atendieron con él. Los detalles de cada caso

Una muerte, deformaciones y lesiones gravísimas: de qué acusan a Aníbal Lotocki en el juicio en su contra

Un proyecto argentino para impulsar el liderazgo femenino en tecnología ganó un premio del Foro Económico Mundial

Rosario Sánchez Granel, curadora de Global Shapers Buenos Aires, y Luján Netri, participante de STEM Up!, contaron en Infobae al Mediodía cómo nació la iniciativa, cuál es su impacto y en qué se invertirán los 10.000 francos suizos del premio

Un proyecto argentino para impulsar el liderazgo femenino en tecnología ganó un premio del Foro Económico Mundial

“Estaba re drogado”: la insólita confesión del motochorro acusado del crimen del remisero Claudio Killing en La Matanza

Juan Valentín Benítez Adorno fue capturado por la Policía Bonaerense tras una investigación del fiscal Diego Rulli de la UFI de Homicidios local. La Justicia cree que conducía la moto en el ataque y que intentó venderla por Facebook tras el asesinato

“Estaba re drogado”: la insólita confesión del motochorro acusado del crimen del remisero Claudio Killing en La Matanza

DEPORTES

Boca Juniors está a punto de transferir a un futbolista que quedó al margen del último partido por Copa Sudamericana

Boca Juniors está a punto de transferir a un futbolista que quedó al margen del último partido por Copa Sudamericana

Con Emiliano Buendía, Aston Villa empata contra PSG en la final de la Supercopa de Europa

Una figura histórica de la NBA anunció su retiro a los 37 años luego de 18 temporadas: el sorpresivo mensaje

Revelaron el conmovedor gesto que tuvo Jorge Messi con médicos de Rosario: “Se ocupaba de todos los detalles”

“¡Bienvenido!“: Xavi Hernández fue confirmado como el nuevo entrenador de la selección de Países Bajos

TELESHOW

Anita Espasandín discutió con una seguidora luego del video que subió de su cita con Benjamín Vicuña

Anita Espasandín discutió con una seguidora luego del video que subió de su cita con Benjamín Vicuña

Tamara Báez mostró la evolución de su embarazo y lo comparó con la espera de Jamaica: “Me emociona mucho”

Es mi sueño: se conocieron los nombres de los famosos que cantarán en la segunda temporada

Las tiernas palabras de Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann por los 19 años de su hija Kiara

La reacción de Eva Bargiela sobre los dichos de Facundo Moyano cuando eran pareja: “Una falta de respeto”

INFOBAE AMÉRICA

Cuándo se podrá ver un eclipse solar total desde Argentina

Cuándo se podrá ver un eclipse solar total desde Argentina

¡No le tiembla la mano! El salvadoreño Iván Barton expulsó a dos jugadores pilares en la Leagues Cup

Guatemala: Un picop con 17 personas cae a un barranco de 70 metros en San Miguel Ixtahuacán

Tribunal mantiene detenidos a 22 imputados por contaminar contenedores con droga en Panamá

La construcción del AeroMetro suma cuatro desvíos y 17 rutas alternas en la ciudad de Guatemala