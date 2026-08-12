Adiós a la computadora: 3 de cada 5 personas en el mundo ya usa el celular para todo aumentando riesgos

Exertos alertan que el celular ya es la puerta principal a internet y el blanco perfecto para fraudes - REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo/File Photo

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El smartphone ha pasado de ser un simple dispositivo de comunicación a un auténtico centro de operaciones personales y profesionales. Según una encuesta global en ciberseguridad de Kaspersky, casi tres de cada cinco personas en el mundo ya utilizan el celular como su principal medio para conectarse a Internet, relegando al computador a un segundo plano.

Esta tendencia es aún más marcada en la generación Z, donde el 67% de los usuarios entre 18 y 28 años elige el smartphone como su herramienta digital predilecta. En el celular se almacena una enorme cantidad de información: fotos y videos personales, contactos, historial de chats, documentos, credenciales bancarias, datos laborales, archivos sensibles y cada vez más, historiales de inteligencia artificial y cuentas de videojuegos.

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Pese al progreso en funcionalidad de los dispositivos móviles, la seguridad digital no avanza al mismo ritmo que la dependencia tecnológica. Muchos usuarios siguen repitiendo contraseñas, instalando apps sin control y dejando de lado prácticas básicas de protección, abriendo la puerta a fraudes, robos de identidad y pérdida total de datos.

Fotos, chats y documentos en el bolsillo, el celular concentra información que ya vale oro para atacantes - REUTERS/Kim Hong-Ji

Qué tipo de información guardan en el smartphone

Un vistazo al contenido que guardan los usuarios refleja el alcance del riesgo: casi dos tercios almacenan recuerdos visuales, el 55% guarda datos de contacto, el 46% mensajes y chats, y el 41% documentos importantes como pasaportes o identificaciones.

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Un 54% también gestiona información de trabajo desde el móvil. Además, alrededor de un tercio almacena credenciales financieras y un 25% guarda información de sus interacciones con inteligencia artificial. El teléfono ha dejado de ser solo un objeto personal y se ha convertido en el eje de la vida digital.

A pesar de ello, los hábitos de seguridad siguen siendo insuficientes. María Isabel Manjarrez, investigadora senior en Kaspersky, cuestionó “muchas personas usan el celular durante todo el día, pero todavía no han incorporado hábitos de seguridad acordes con el nivel de exposición que implica esa dependencia”.

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No dependas solo del teléfono, la copia de seguridad es la diferencia entre susto y desastre - REUTERS/Violeta Santos Moura

Abrir enlaces sin verificar, posponer actualizaciones, repetir contraseñas o no hacer copias de seguridad parecen detalles menores, pero pueden facilitar el robo de cuentas o la pérdida de información crítica.

Tres claves urgentes para proteger tu teléfono y tus datos

1. Nunca dependas solo del celular para guardar información importante

El smartphone no debe ser el único lugar donde se almacena información crítica. Una eliminación accidental, un robo, una falla del hardware o un ataque cibernético pueden dejarte sin acceso a tus datos.

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Activa siempre las copias de seguridad automáticas, sincroniza archivos sensibles en la nube y utiliza gestores de contraseñas seguros para almacenar credenciales, documentos escaneados y notas privadas.

2. Refuerza la protección contra amenazas digitales

Los ciberataques contra móviles son cada vez más frecuentes y sofisticados. Solo en el primer trimestre de 2026 se detectaron más de 2,6 millones de intentos de ataque con malware, adware y otros programas no deseados.

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Instala soluciones de seguridad móvil de confianza que analicen apps al momento de la instalación, bloqueen enlaces de phishing en tiempo real y ofrezcan protección proactiva impulsada por inteligencia artificial. No instales aplicaciones desde fuentes no verificadas y revisa siempre los permisos que concedes.

Malware, adware y programas no deseados se cuelan mediante descargas y phishing, por lo que se recomienda instalar seguridad confiable, revisar permisos y evitar fuentes no verificadas, con protección que analice instalaciones y bloquee fraudes en tiempo real - (AP Photo/Kiichiro Sato, File)

3. Prepárate para la pérdida o robo: actúa antes, no después

La pérdida o el robo del celular puede ocurrir en cualquier momento. Para minimizar daños:

Activa los servicios de ubicación en Android o iOS para poder localizar el equipo y, si es necesario, borrar los datos de forma remota.

Configura el bloqueo automático inmediato para que el teléfono se cierre apenas apagues la pantalla.

Mantén el dispositivo físicamente protegido: no lo dejes desatendido ni lo coloques en lugares vulnerables como bolsillos traseros o mesas públicas.

Estas medidas preventivas pueden marcar la diferencia entre una molestia menor y la pérdida total de tu vida digital.

El teléfono móvil es hoy el principal blanco de los ciberdelincuentes, precisamente porque concentra fotos, videos, cuentas bancarias y acceso al trabajo. Adoptar buenas prácticas de seguridad ya no es opcional: es la única forma de garantizar que tus recuerdos, tu dinero y tu información profesional se mantengan a salvo, hoy y en el futuro.

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