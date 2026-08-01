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Sony confirma el cambio de era en PlayStation: el formato digital ya representa más del 80% de las ventas

Ocho de cada diez juegos vendidos en PlayStation ya se descargan desde internet, según los últimos resultados financieros de Sony

PlayStation - apagón - videojuegos - huelga - tecnología - 27 de julio
PlayStation revela que sus usuarios compran más juegos digitales que físicos. (Europa Press)
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Sony dio a conocer un dato que explica por qué decidió poner fin a los videojuegos en formato físico para PlayStation. Según los resultados financieros correspondientes al primer trimestre del año fiscal 2026, el 82 % de los videojuegos vendidos para PS5 y PS4 entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026 fueron adquiridos en formato digital, consolidando una tendencia que la compañía considera irreversible.

La cifra se conoce apenas un mes después de que la empresa anunciara que dejarará de producir discos para los nuevos juegos de PlayStation lanzados a partir de enero de 2028.

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Como se recuerda, los títulos que se comercialicen en formato físico en 2028, incluirán únicamente un código de descarga para canjear en PlayStation Store, mientras que los juegos publicados hasta el 31 de diciembre de 2027 podrán seguir fabricándose en disco.

PlayStation regala uno juego de 70 dólares por tiempo limitado.
PlayStation revela que ocho de cada diez usuarios compra juegos digitales y no en formato físico. (Sony)

Para Sony, el crecimiento sostenido de las compras digitales refleja un cambio en los hábitos de consumo de los jugadores y justifica su estrategia de abandonar progresivamente el soporte físico.

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El formato digital domina las ventas de PlayStation

El informe financiero publicado por Sony muestra que el 82 % de las ventas de videojuegos para PS5 y PS4 durante el trimestre correspondieron a descargas digitales.

Este porcentaje incluye tanto títulos disponibles exclusivamente en formato digital como juegos que también cuentan con edición física. Sin embargo, no contempla contenidos descargables (DLC), expansiones u otras compras adicionales dentro de los videojuegos.

Aunque la cifra representa una ligera caída frente al mismo periodo del año anterior, cuando el formato digital alcanzó el 83 %, mantiene una clara ventaja sobre las ventas en disco.

El formato digital domina en PlayStation con un 80%.
El formato digital domina en PlayStation con un 80%.

La evolución de los últimos años evidencia el cambio de comportamiento de los consumidores. Durante el ejercicio fiscal 2020-2021, las ventas digitales representaban poco más del 60 % del total. Desde entonces, el crecimiento ha sido constante hasta superar ampliamente el 80 %.

El anuncio del fin de los discos

El pasado 1 de julio, Sony comunicó oficialmente que dejará de fabricar discos para los nuevos videojuegos de PlayStation lanzados desde enero de 2028.

En adelante, las ediciones vendidas en tiendas físicas seguirán existiendo, pero únicamente incluirán un código para descargar el juego desde PlayStation Store, eliminando el soporte óptico como medio principal de distribución.

La empresa aclaró que esta medida no afectará a los títulos publicados antes del 31 de diciembre de 2027, cuyos discos podrán seguir produciéndose incluso después de la entrada en vigor de la nueva política.

Con este cambio, Sony busca adaptar su modelo de negocio a un mercado donde la distribución digital gana cada vez más protagonismo.

Desde enero de 2028, PlayStation dejará de vender juegos físicos. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Desde enero de 2028, PlayStation dejará de vender juegos físicos. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Sony sostiene que responde a las preferencias de los jugadores

Al anunciar la medida, la compañía explicó que la decisión responde a la evolución del mercado.

Según Sony, tanto la industria del entretenimiento como los consumidores muestran una preferencia creciente por las versiones digitales frente a los soportes físicos.

La empresa sostiene que el objetivo es alinearse con la forma en que la mayoría de los jugadores accede actualmente a sus videojuegos, aprovechando la comodidad de las descargas digitales y el acceso inmediato a los títulos.

Además, este modelo reduce costos de fabricación, almacenamiento y distribución asociados a los discos tradicionales.

PlayStation se encuentra preparando para vender sus productos 100% de manera digital. (Sony)
PlayStation se encuentra preparando para vender sus productos 100% de manera digital. (Sony)

La decisión sigue generando críticas

Pese a los datos presentados por Sony, el abandono progresivo del formato físico continúa generando debate entre jugadores, comercios especializados y parte de la industria.

Muchos usuarios consideran que las ediciones en disco ofrecen ventajas importantes, como la posibilidad de revender los juegos, prestarlos o conservar una copia física para coleccionismo.

También existen preocupaciones relacionadas con la preservación de los videojuegos a largo plazo y la dependencia de las tiendas digitales para acceder al contenido.

Aun así, la directora financiera de Sony, Lin Tao, aseguró que la compañía no tiene previsto modificar su estrategia pese a las críticas recibidas.

Joven de espaldas jugando con un mando de PlayStation 5 en su sala. La consola PlayStation 5 está junto a un televisor que muestra el logo de PlayStation.
Miles de usuarios se han mostrado contra las medidas anunciadas por Sony y el formato físico de juegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El formato físico aún conserva relevancia

Aunque el dominio del formato digital es evidente, algunos estudios indican que el mercado físico todavía mantiene un peso considerable en determinados lanzamientos.

Un análisis realizado por la firma Alinea Analytics señala que varios videojuegos para PS5 continúan registrando ventas en formato físico muy cercanas a las obtenidas mediante descarga digital.

Esto demuestra que todavía existe un segmento importante de jugadores que prefiere adquirir discos, especialmente en títulos de gran presupuesto o ediciones de colección.

Sin embargo, las cifras globales muestran que el comportamiento del mercado continúa inclinándose hacia las compras digitales.

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