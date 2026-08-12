Cómo hacer crecer un negocio: la historia de una artesana que llevó sus mochilas hasta Suiza

Liliana Gonzalez, artesana wayuu de Maicao, convirtió el tejido de mochilas en su proyecto de vida y buscó expandir su emprendimiento. (Claro)

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En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas forman cerca del 99% del tejido empresarial y sostienen alrededor del 80% del empleo, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Pero detrás de estas cifras, miles de emprendedores enfrentan una dificultad común: el mayor desafío no es crear un buen producto, sino encontrar la forma de crecer, llegar a nuevos clientes y aprovechar las herramientas que pueden ayudarles a desarrollar sus proyectos.

Ese fue el punto de inflexión para Liliana Gonzalez, una artesana wayuu de la ranchería Yotojorotshi, en la zona rural de Maicao, La Guajira. De niña aprendió a tejer mochilas como parte de la tradición familiar y, con el tiempo, decidió convertir ese saber en su proyecto de vida.

La digitalización de un negocio permite gestionar ventas, inventario, pagos y comunicación con herramientas sencillas desde el celular. (Claro)

Las ventas comenzaron entre familiares, vecinos y turistas. El taller se sostenía, pero el crecimiento parecía haberse detenido. “Yo siempre quise que el mundo conociera nuestras artesanías”, recuerda Liliana. Pronto comprendió que el reto no era fabricar más mochilas, sino encontrar la manera de mostrarlas a personas que nunca habían estado en su departamento.

¿Cómo hacer crecer un emprendimiento?

La experiencia de Liliana también refleja cómo la conectividad puede convertirse en una herramienta para que los pequeños negocios encuentren nuevas formas de mostrar lo que hacen, llegar a clientes y desarrollar sus actividades desde casa.

Este acceso a la tecnología puede ser también una oportunidad para estudiar, trabajar o emprender, así como para impulsar proyectos personales y profesionales.

El comercio electrónico impulsa el uso de dispositivos móviles, que concentraron el 87% del volumen de ventas en 2024, según PCMI. (Claro)

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) estima que más de 580 millones de personas desarrollan actividades emprendedoras en el mundo y cerca de la mitad son mujeres. En Colombia, donde las mipymes sostienen buena parte del empleo, el crecimiento depende cada vez más de factores como la organización del negocio, la capacidad de llegar a nuevos mercados y el uso de herramientas digitales.

Especialistas del sector señalan que una parte importante de los pequeños negocios todavía tiene espacio para avanzar en su transformación digital. El uso de redes sociales como canal de ventas y la creación de páginas web siguen siendo oportunidades para ampliar el alcance de los emprendimientos.

La experiencia de Liliana también refleja cómo la conectividad puede convertirse en una herramienta para que los pequeños negocios encuentren nuevas formas de mostrar lo que hacen, llegar a clientes y desarrollar sus actividades desde casa.

Las mipymes en Colombia representan cerca del 99% del tejido empresarial y sostienen alrededor del 80% del empleo. (Claro)

¿Cómo vender más por internet?

Para muchos emprendedores, internet dejó de ser solo un canal de comunicación para convertirse en la principal vitrina de sus productos. Redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok, junto con herramientas como WhatsApp Business, permiten mostrar catálogos, responder preguntas, gestionar pedidos y mantener contacto permanente con los clientes.

Para los especialistas en marketing, vender por internet va más allá de publicar fotografías. Implica responder rápido, generar confianza, mantener actualizada la información y ofrecer una buena experiencia de compra.

Eso fue precisamente lo que hizo Liliana. Con la necesidad de ampliar el alcance de su emprendimiento, decidió adquirir un celular financiado en Claro y abrir perfiles en redes sociales para mostrar el trabajo de las artesanas wayuu de su comunidad.

Los primeros pedidos llegaron desde otras ciudades de Colombia. Con el tiempo, las mochilas despertaron interés fuera del país, alcanzando clientes en lugares tan lejanos como Suiza.

Las redes sociales, WhatsApp Business y el internet se consolidaron como canales de ventas para mostrar catálogos, responder consultas y gestionar pedidos. (Claro)

Las ideas para emprender desde casa cobran fuerza, ya que muchos negocios nacen en espacios pequeños y aprovechan la conectividad digital para escalar. El canal online no solo amplía el mercado, sino que permite fidelizar clientes mediante atención personalizada y un seguimiento postventa que antes era impensable.

En este contexto, el acceso a la tecnología también puede abrir oportunidades para estudiar, trabajar o emprender. Empresas como Claro buscan facilitar ese acceso a través de alternativas que permitan a las personas contar con dispositivos y conectividad para impulsar sus proyectos personales o profesionales.

Pasos para digitalizar un negocio

La digitalización transforma la forma en que los emprendimientos gestionan ventas, inventario, pagos y comunicación. Para Liliana, implicó adoptar herramientas sencillas y prácticas que transformaron la gestión de su emprendimiento. Acciones como:

Crear un catálogo digital con fotografías de buena calidad y descripciones claras.

Utilizar redes sociales para promocionar productos y responder consultas.

Implementar medios de pago digitales para facilitar las compras.

Llevar control del inventario y los pedidos mediante aplicaciones sencillas.

Construir una base de datos de clientes para mantener la comunicación.

También existen herramientas que ayudan a optimizar la gestión diaria del negocio. Actualmente, muchos celulares y dispositivos incorporan funciones de inteligencia artificial que permiten mejorar fotografías de productos, organizar información, tomar notas, automatizar tareas y reforzar la seguridad digital, recursos que pueden facilitar el trabajo de quienes administran un emprendimiento desde el celular.

La digitalización de un negocio permite gestionar ventas, inventario, pagos y comunicación con herramientas sencillas desde el celular. (Claro)

Más que incorporar tecnología por sí misma, se trata de identificar qué herramientas responden a las necesidades de cada proyecto y cómo pueden convertirse en una oportunidad para avanzar.

Tecnología como herramienta para generar oportunidades

Contar con un dispositivo adecuado y conectividad estable puede abrir oportunidades para estudiar, trabajar o emprender desde casa, y facilitar el desarrollo de proyectos personales o profesionales.

En el caso de Liliana, disponer de un celular con buena cámara y conexión a internet le permitió responder pedidos, compartir fotografías de sus productos, mantener conversaciones con clientes y administrar parte de su negocio desde cualquier lugar.

El celular se convirtió para Liliana en una herramienta de trabajo para fotografiar sus productos, atender pedidos y mantener contacto con clientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia del dispositivo también se refleja en las tendencias del comercio electrónico. De acuerdo con Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), el 87% del volumen de las ventas de comercio electrónico en 2024 provino de dispositivos móviles.

Más allá de la comunicación, un teléfono inteligente se ha convertido para muchos emprendedores en una oficina portátil desde la que pueden vender, cobrar, promocionar y gestionar su negocio.

¿Cómo acceder a la tecnología para emprender?

Para que estas oportunidades sean posibles, también es importante contar con alternativas que faciliten el acceso a dispositivos tecnológicos. No todos los emprendedores pueden asumir de inmediato el costo de un computador, un celular o cualquier otra herramienta que necesiten para desarrollar su actividad.

En el caso de Liliana, acceder a un dispositivo móvil mediante financiación en Claro fue una de las alternativas que le permitió incorporar esta tecnología a su actividad diaria y utilizarla para fortalecer su emprendimiento.

El uso de herramientas digitales permite a los emprendedores ampliar el alcance de sus negocios y mantener la relación con sus clientes desde cualquier lugar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de la tecnología, sin embargo, está en las oportunidades que puede generar cuando responde a una necesidad concreta: desde atender un pedido o mostrar un producto hasta estudiar, trabajar o desarrollar un proyecto propio.

Por eso, el acceso a dispositivos y conectividad no se limita a facilitar una compra. Para algunas personas puede representar una herramienta para avanzar en sus actividades, ampliar sus posibilidades de trabajo o convertir una idea en un proyecto.

La historia de Liliana demuestra que el crecimiento de un emprendimiento no siempre empieza con una mayor producción, sino con la posibilidad de encontrar nuevas formas de llegar a más personas. En ese camino, la tecnología puede convertirse en una herramienta para transformar una idea en una oportunidad.

Para quienes buscan alternativas de tecnología, conectividad o financiación para desarrollar sus proyectos, Claro cuenta con opciones que pueden facilitar el acceso a dispositivos y servicios de acuerdo con las necesidades de cada persona.