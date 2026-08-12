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República Dominicana supera los US$4,300 millones en exportaciones de zonas francas en el primer semestre de 2026

El sector registró un crecimiento de 3.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, impulsando la generación de empleo formal y consolidando a la República Dominicana entre los líderes regionales en comercio exterior

Mapa de la República Dominicana con zonas resaltadas en azul y verde. Contiene iconos de fábricas, contenedores, centros logísticos, líneas naranjas, flechas, barcos y aviones.
Un mapa de la República Dominicana muestra las zonas francas destacadas en azul y verde, con iconos de fábricas, contenedores y centros logísticos que señalan rutas de exportación hacia barcos y aviones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el marco del Día Nacional de las Zonas Francas, el gobierno de la República Dominicana informó sobre los avances y desafíos de este sector, que se consolida como uno de los principales motores de la economía nacional y un referente en América Latina.

Las zonas francas dominicanas registraron exportaciones por US$4,359.7 millones entre enero y junio de 2026, cifra que representa un aumento de 3.2 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este desempeño ratifica la posición del país como líder regional en exportaciones bajo este régimen especial.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), el primer semestre de 2026 estuvo marcado por un incremento en los volúmenes exportados y una expansión de la manufactura de 5.8 % solo en junio. Además, el sector experimentó un alza de 6.1 % en las exportaciones durante ese mes respecto a junio de 2025.

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En el contexto latinoamericano, la República Dominicana se posiciona como el segundo país con mayor concentración de exportaciones en zonas francas en la región CARD (Centroamérica, Panamá y República Dominicana), con 56.9 % del total de sus exportaciones nacionales bajo este régimen, solo por detrás de Costa Rica, según el informe “Estadísticas de zonas francas de Iberoamérica 2025” elaborado por la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).

Las zonas francas alcanzaron exportaciones por US$4,359.7 millones entre enero y junio de 2026, un incremento de 3.2 % respecto al mismo periodo del año anterior (Cortesía: @MIREXRD).
Las zonas francas alcanzaron exportaciones por US$4,359.7 millones entre enero y junio de 2026, un incremento de 3.2 % respecto al mismo periodo del año anterior (Cortesía: @MIREXRD).

Sectores de mayor inversión: auge en logística y servicios

El informe sectorial destaca que los principales focos de inversión en las zonas francas dominicanas se concentran en logística y servicios, rubros que representan 32 % del total de empresas instaladas bajo este régimen. Las zonas económicas especiales han sido diseñadas para atraer capital orientado a plataformas logísticas, servicios globales y actividades de valor agregado, en respuesta a la demanda internacional y a la necesidad de diversificación productiva.

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De las 820 empresas operativas en 2023, un 25.9 % se ubicó en el Distrito Nacional y Santo Domingo, mientras que el 52.4 % de los parques industriales está en la Región Norte, lo que refleja una distribución estratégica de la infraestructura para atender diferentes mercados y facilitar la integración logística.

Resumen gráfico del panorama de zonas francas en República Dominicana en 2023. El sector alcanzó exportaciones por US$7,965 millones, generó 198,034 empleos directos y registró un salario mensual promedio de US$560 (Cortesía: AZFA).
Resumen gráfico del panorama de zonas francas en República Dominicana en 2023. El sector alcanzó exportaciones por US$7,965 millones, generó 198,034 empleos directos y registró un salario mensual promedio de US$560 (Cortesía: AZFA).

El crecimiento exportador se apoya en industrias de alto valor agregado. Dispositivos médicos, tabaco y sus derivados, y productos eléctricos y electrónicos lideran la oferta exportadora de las zonas francas. Estos sectores amplían la presencia de la República Dominicana en el comercio global y fortalecen la capacidad exportadora nacional.

La diversificación sectorial ha permitido el acceso a nuevos mercados y la mejora de la calidad de la oferta exportadora. El desarrollo de capacidades en áreas tecnológicas y de salud refuerza la reputación nacional como proveedor competitivo.

El impacto de las zonas francas incluye la creación de empleos formales y de calidad. Más de 200,000 empleos directos se registraron al cierre de 2025, con 54 % de los puestos ocupados por mujeres. Entre 2020 y 2025, el empleo directo creció 67 %, según cifras oficiales. Estos resultados posicionan al sector como uno de los principales generadores de empleo formal en el país.

La alta proporción de mujeres en el empleo del sector aporta a los avances en inclusión y equidad laboral.

Ilustración acuarela del mapa de la República Dominicana con barcos cargueros, contenedores, un camión y un avión alrededor de la isla.
Una ilustración acuarela presenta un mapa de la República Dominicana rodeado por barcos, un avión y un camión, simbolizando su logística y comercio exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incentivos, tendencias y retos estructurales

El régimen de zonas francas ofrece exoneración fiscal, facilidades aduaneras y acceso a financiamiento preferencial, lo que incentiva la instalación de nuevas empresas y la inversión extranjera. En 2023, la inversión en zonas francas dominicanas ascendió a US$7,496 millones. Las importaciones del sector sumaron US$4,887 millones, lo que evidencia una balanza positiva y una alta integración en cadenas globales de valor.

El enfoque actual en logística y servicios, la capacidad para generar empleo y el atractivo para la inversión extranjera posicionan a las zonas francas como un pilar clave para el crecimiento y la competitividad de la economía dominicana. Las autoridades del CNZFE y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) reiteran su compromiso de fortalecer el sector, superar los desafíos identificados y mantener el país caribeño como referente regional en zonas francas y exportaciones.

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