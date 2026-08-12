Flávio y Michelle Bolsonaro aparecieron juntos por primera vez desde la disputa familiar que impactó en la campaña

Flávio y Michelle Bolsonaro aparecieron juntos (Partido liberal)

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El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su madrastra Michelle Bolsonaro aparecieron juntos este martes por primera vez desde el inicio de una disputa familiar que impactó la campaña.

Flávio y Michelle, hijo y esposa del ex mandatario Jair Bolsonaro (2019-2022), participaron en una grabación de propaganda electoral para las elecciones de octubre, realizada en la sede del Partido Liberal (PL) en Brasilia.

Al finalizar el evento, la madrastra declaró: “Colocamos las desavenencias de lado... ¿Qué familia es perfecta? Que levante la mano quien no tenga problemas en la familia”, según medios presentes.

Michelle señaló que ambos superaron sus diferencias para unirse “en favor de algo mucho mayor”, en alusión a las elecciones en las que la derecha busca vencer al actual presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

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En junio, Michelle difundió un video acusando a Flávio de haberla “maltratado” y “humillado” en las gestiones partidarias, y afirmó que no podía respaldar la candidatura de alguien que nunca buscó su apoyo.

El senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal en las elecciones presidenciales de Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

También anunció su renuncia como presidenta de la sección femenina del PL para dedicarse al cuidado de su esposo, quien enfrenta problemas de salud y cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por un intento de golpe de Estado.

Las declaraciones de la principal figura femenina de la derecha generaron una crisis en la campaña de Flávio, que enfrenta dificultades para captar el voto femenino.

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Luego de varios intentos de reconciliación fallidos por parte de Flávio, el candidato publicó un video en julio pidiendo disculpas a Michelle e invitándola a sumarse a la campaña, invitación que ella aceptó.

Las encuestas más recientes sitúan a Flávio con el 39% de intención de voto en la segunda vuelta, frente al 44% de Lula, lo que representa una leve mejora respecto a semanas anteriores.