Panamá bajo advertencia por calor: la sensación térmica podría alcanzar los 42 grados

Panamá y Darién figuran entre las regiones donde la sensación térmica podría ubicarse entre 39 °C y 42 °C, según las perspectivas climáticas del IMHPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá enfrenta varios días de temperaturas elevadas que podrían llevar la sensación térmica hasta los 42 °C, una combinación de calor y humedad que incrementa el riesgo de afectaciones a la salud.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención vigente hasta el viernes 14 de agosto, ante las condiciones previstas en distintas regiones del país.

Durante este periodo, las temperaturas máximas oscilarán entre 31 °C y 36 °C, mientras que la sensación experimentada por el cuerpo podría ubicarse entre 36 °C y 42 °C. Sinaproc pidió a la población mantener una hidratación constante, reducir la exposición directa al sol y extremar las precauciones durante las horas de mayor temperatura.

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Pero que el termómetro marque 35 °C no significa necesariamente que el cuerpo perciba esa misma temperatura. La denominada sensación térmica o índice de calor combina la temperatura del aire con la humedad relativa para calcular qué tan caliente siente realmente una persona el ambiente, según explica el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

La exposición prolongada al calor puede generar agotamiento, deshidratación y, en los casos más severos, un golpe de calor, por lo que se recomienda reducir las actividades físicas bajo el sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad desempeña un papel determinante porque el organismo utiliza la evaporación del sudor como mecanismo para disipar calor. Cuando existe mucha humedad en el ambiente, esa evaporación se vuelve más lenta y el cuerpo pierde capacidad para enfriarse.

El resultado es una percepción de calor considerablemente superior a la temperatura registrada por los instrumentos.

Ese escenario coincide con las proyecciones elaboradas previamente por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Para agosto, septiembre y octubre, los modelos climáticos anticipan un aumento de las temperaturas de entre 2 °C y 3 °C, acompañado de elevados niveles de humedad. La institución proyectó sensaciones térmicas de entre 39 °C y 42 °C en gran parte del territorio.

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Las zonas bajas de Chiriquí y el centro y sur de Veraguas podrían registrar máximas de hasta 35 °C y sensaciones térmicas de 42 °C. En Los Santos y Herrera, las temperaturas podrían alcanzar 36 °C, mientras Panamá, Darién, Panamá Oeste y el sur de Coclé también podrían experimentar sensaciones cercanas a los 42 °C.

anamá permanece bajo Alerta de El Niño, mientras los modelos climáticos anticipan temperaturas superiores a los valores habituales durante los próximos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de este comportamiento también aparece la evolución del fenómeno de El Niño, que actualmente se encuentra en estado de alerta bajo los criterios nacionales. Los modelos analizados por el IMHPA estiman una probabilidad superior al 95% de que las condiciones de El Niño se mantengan durante los próximos meses.

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El panorama se combina con una reducción prevista de las precipitaciones en buena parte de Panamá. Para el trimestre agosto-octubre, el IMHPA calcula lluvias entre 20% y 40% inferiores a lo normal en sectores de Chiriquí, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, la cuenca del Canal y Veraguas. Menos nubosidad y periodos secos pueden favorecer un mayor calentamiento diurno, aunque las condiciones varían diariamente.

Para este miércoles 12 de agosto, precisamente, las temperaturas podrían alcanzar entre 32 °C y 34 °C en el oriente, mientras que desde la región central hacia el occidente llegarían hasta 35 °C. A esto se suma radiación ultravioleta entre muy alta y extrema, principalmente sobre la vertiente del Pacífico, aunque durante la tarde se esperan aguaceros en diferentes sectores.

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La exposición prolongada a estas condiciones puede provocar calambres, agotamiento por calor, mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad y sudoración intensa. Si el organismo continúa acumulando calor y pierde la capacidad de regular su temperatura, la situación puede evolucionar hacia un golpe de calor, una emergencia que requiere atención inmediata.

El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo deja de controlar adecuadamente su temperatura y esta comienza a elevarse rápidamente. En situaciones graves puede superar los 41 °C en pocos minutos y ocasionar daños cerebrales, afectaciones de otros órganos, pérdida del conocimiento e incluso la muerte si la persona no recibe tratamiento de emergencia.

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El IMHPA proyecta un aumento de entre 2 °C y 3 °C en la temperatura del aire durante el trimestre de agosto a octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los niños pequeños, adultos mayores y personas que realizan actividades físicas o trabajan al aire libre figuran entre quienes requieren mayores precauciones durante episodios de calor intenso. Sinaproc también pidió utilizar ropa ligera y de colores claros, protector solar y sombrero, además de evitar actividades físicas intensas bajo exposición directa al sol.

La institución hizo especial énfasis en no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados, donde la temperatura puede aumentar rápidamente. También recomendó permanecer, siempre que sea posible, en espacios frescos, ventilados o bajo sombra, beber líquidos durante el día y mantenerse atento a los avisos emitidos por las autoridades.

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Las altas temperaturas podrían continuar siendo recurrentes durante los próximos meses. La perspectiva climática oficial advierte que la sensación térmica podría superar los 38 °C en la mayoría de las regiones del país, mientras los modelos de NOAA utilizados por el IMHPA estiman más de 60% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre de 2026 y enero de 2027.