Spotify no recomendará más canciones con inteligencia artificial: todo tendrá el tag ‘AI Persona’

Spotify sumará la etiqueta "Persona de IA" para marcar perfiles que no corresponden a una persona real. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

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Spotify incorporará una nueva etiqueta llamada “Persona de IA” para identificar perfiles de artistas que no representan a una persona real y cuyo nombre e imágenes fueron generadas con inteligencia artificial.

Esta etiqueta solo hace referencia a la identidad del artista, por lo que no funciona para determinar si una canción incorporó IA en su producción.

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El objetivo de la insignia “Persona de IA” es que el usuario sepa, de un vistazo, si está frente a un personaje creado con inteligencia artificial y no ante un artista humano.

La etiqueta describe la identidad del perfil, no si una canción usó IA. (Spotify)

Esto es importante porque puede haber casos en los que la música haya sido compuesta e interpretada al 100% por una persona, pero se publique desde una cuenta cuyo perfil utiliza una imagen de rostro hiperrealista generada por IA.

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Por eso, Spotify revisará los perfiles y buscará señales en la identidad que se muestra públicamente, como el nombre y las fotos, que parezcan corresponder a identidades fotorrealistas generadas por IA.

Según explicó la compañía, el despliegue empezará por artistas que hayan alcanzado ciertos umbrales de audiencia, para que las etiquetas cubran a la gran mayoría de los perfiles que los usuarios visitan.

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Spotify revisará nombre e imágenes para detectar identidades fotorrealistas creadas con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de mediados de septiembre de 2026, la insignia de “Persona de IA” se verá en varios lugares: en el perfil del artista, en la búsqueda y también en las filas de canciones dentro de las listas de reproducción.

Cuando un oyente toque la insignia, Spotify mostrará si la cuenta informó de manera transparente que se trata de una Persona de IA o si la plataforma lo determinó tras una revisión y tomó una decisión informada.

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Qué significa (y qué no) la nueva etiqueta de Spotify

Spotify remarcó que la insignia se refiere a la identidad pública del perfil, no a la forma en que se creó la música. En la práctica, esto implica dos escenarios distintos:

La insignia apunta a la identidad pública del artista, no al origen de la música. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si un perfil muestra un rostro hiperrealista generado por IA y se presenta como si fuera una persona real, Spotify podría marcarlo con la etiqueta “Persona de IA” para advertirlo al público.

En cambio, si una banda o un cantante utiliza IA para algún elemento de una canción, por ejemplo, un efecto o una herramienta creativa, eso no convierte su identidad en una “Persona de IA”, porque la etiqueta aplica al perfil, no a la producción musical.

Para dar información sobre el proceso de creación musical, Spotify apunta a otras funciones como Créditos de IA y SongDNA.

Para el detalle sobre creación musical, Spotify ofrece Créditos de IA y SongDNA. (Spotify)

Qué pasa si Spotify aplica la etiqueta por su cuenta

Si el equipo de revisión de Spotify coloca la insignia en un perfil, el artista recibirá una notificación y podrá reportar un problema o presentar una apelación.

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Además, Spotify habilitará que los oyentes reporten perfiles que consideren que representan Personas de IA. La compañía indicó que compartirá más detalles cuando estén disponibles.

Cómo saber si una canción en Spotify incorporó IA en su producción

Para conocer si un tema usó IA en su proceso creativo, Spotify remite a herramientas específicas como Créditos de IA y SongDNA.

Para saber si un tema usó IA, hay que consultar Créditos de IA y SongDNA. (Spotify)

En la práctica, el camino es entrar a la ficha de la canción y revisar sus créditos: allí debería aparecer, cuando esté disponible, la información sobre uso de IA y el tipo de participación declarada en la creación.

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Si una canción no muestra Créditos de IA, no hay un indicador visible en ese tema dentro de Spotify, aunque el artista haya usado herramientas de IA o la plataforma aún no lo refleje.

La etiqueta “Persona de IA” de Spotify no sirve para saber si una canción incorporó inteligencia artificial en su producción: esa insignia se aplica a la identidad pública de un perfil (nombre e imágenes) y advierte si el “artista” no representa a una persona real.

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