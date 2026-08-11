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Nuevo Gemini Experience Center de Google en México: detectar fraudes, una de las ganancias para empresarios

El centro fue concebido para dotar a las organizaciones locales de herramientas avanzadas de IA, en sinergia con las capacidades de Google Cloud

Gemini Experience Center - Google Cloud - empresas - tecnología - 11 de agosto
El propósito central de este centro es acelerar el desarrollo e implementación de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito empresarial. (TCS)
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Google Cloud ha dado lugar a la apertura del Gemini Experience Center en la Ciudad de México para acelerar la integración de inteligencia artificial en los procesos empresariales de la región.

Tata Consultancy Services que también está en el acuerdo con Google, afirma que es el segundo tipo en América Latina y el noveno a nivel global para facilitar la adopción de soluciones de IA en diferentes sectores para optimizar la innovación y la toma de decisiones basadas en datos.

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Gemini Experience Center: impulso a la inteligencia artificial en México

La inauguración del Gemini Experience Center, ubicada en las oficinas de TCS en la Ciudad de México, permitirá dotar a las organizaciones locales de herramientas avanzadas de inteligencia artificial, en sinergia con las capacidades de Google Cloud.

Gemini Experience Center - Google Cloud - empresas - tecnología - 11 de agosto
El Gemini Experience Center ofrece a las organizaciones un entorno controlado para experimentar, validar y poner en marcha nuevas aplicaciones de IA. (TCS)

En este espacio, las empresas pueden acceder a más de 3.000 agentes de IA desarrollados por TCS, basados en Gemini Enterprise, diseñados para integrarse de manera natural en los entornos tecnológicos de los clientes y adaptarse a las particularidades de cada industria.

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Durante la apertura, se presentaron varias aplicaciones prácticas de estas tecnologías, entre las que destacan la evaluación inteligente de procesos, la investigación de fraude orientada a instituciones financieras, la automatización del procesamiento de reclamaciones de seguros y la gestión de datos mediante IA generativa.

El propósito central de este centro es acelerar el desarrollo e implementación de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito empresarial, permitiendo que las compañías mexicanas y latinoamericanas avancen en la innovación y la eficiencia operativa.

Gemini Experience Center - Google Cloud - empresas - tecnología - 11 de agosto
En este espacio, las empresas pueden acceder a más de 3.000 agentes de IA desarrollados por TCS, basados en Gemini Enterprise. (TCS)

El Gemini Experience Center ofrece a las organizaciones un entorno controlado para experimentar, validar y poner en marcha nuevas aplicaciones de IA, facilitando así la transición de la etapa de experimentación a la de producción.

Javier Carrique, responsable de Partners y Alianzas para América Latina de Google Cloud, expresó: “A medida que la inteligencia artificial redefine la forma en que las organizaciones compiten y crean valor, aprovechar todo su potencial depende de brindar a las empresas el entorno adecuado para adoptar y aplicar la IA con confianza. El Gemini Experience Center en México es un poderoso ejemplo de cómo nuestro ecosistema de socios está ayudando a convertir esa visión en realidad”.

Cuáles son las aplicaciones empresariales de la IA en el nuevo centro

El Gemini Experience Center fue concebido para ofrecer soluciones especializadas a industrias como servicios financieros, comercio minorista, manufactura, salud y energía. Las herramientas presentadas en el lanzamiento demuestran la versatilidad de la inteligencia artificial para enfrentar retos concretos.

Google Cloud es una plataforma de servicios de computación en la nube creada por Google. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo
Google Cloud es una plataforma de servicios de computación en la nube creada por Google. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo

El centro brinda acceso a sistemas de evaluación inteligente de procesos, que permiten analizar y optimizar operaciones empresariales, así como a plataformas de detección de fraude, destinadas a mejorar la seguridad en el sector financiero.

También se exhibieron soluciones orientadas al procesamiento automatizado de reclamaciones de seguros, lo que agiliza los trámites y mejora la experiencia del cliente. Otro ejemplo es la aceleración de datos mediante IA generativa, que posibilita el análisis ágil de grandes volúmenes de información y ayuda a los equipos a tomar decisiones más informadas y rápidas.

La integración de estas herramientas responde a la demanda de las empresas mexicanas y latinoamericanas de acceder a soluciones que no solo sean innovadoras, sino que también sean adaptables y escalables según las particularidades de sus mercados. A través del Gemini Experience Center, TCS y Google Cloud buscan cerrar la brecha entre la experimentación y la adopción efectiva de IA, ayudando a las empresas a obtener resultados concretos en menor tiempo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La apertura del Gemini Experience Center en México se inscribe en la estrategia global de Tata Consultancy Services para ampliar su red de centros de innovación tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apuesta por la innovación en América Latina

La apertura del Gemini Experience Center en México se inscribe en la estrategia global de Tata Consultancy Services para ampliar su red de centros de innovación tecnológica. Este es el segundo centro de su tipo en América Latina, después del inaugurado en São Paulo, Brasil, en 2025, y el noveno a nivel mundial.

El objetivo es consolidar una red de espacios donde las empresas puedan acceder a tecnología de última generación, talento especializado y ecosistemas colaborativos para impulsar la transformación digital.

La presencia de TCS en México, iniciada en 2003, se ha fortalecido con una plantilla de más de 12.000 colaboradores y una cartera de más de 260 clientes. La empresa mantiene operaciones estratégicas en Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Monterrey, consolidando al país como un centro de innovación relevante para la región.

Vista exterior de una torre corporativa de cristal azul con patrones de datos brillantes proyectados, mostrando siluetas de personas trabajando dentro de oficinas iluminadas con grandes pantallas.
La alianza entre TCS y Google Cloud permite a las empresas mexicanas acceder a la experiencia combinada en consultoría, ingeniería e innovación, junto con la infraestructura tecnológica de Google Cloud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios para los sectores clave

El Gemini Experience Center se propone apoyar a sectores estratégicos como los servicios financieros, el comercio minorista, la industria manufacturera, la salud y las ciencias de la vida, así como la energía y los servicios públicos. Las soluciones ofrecidas están diseñadas para atender las necesidades específicas de cada industria y facilitar la integración de inteligencia artificial en los flujos de trabajo existentes.

La alianza entre TCS y Google Cloud permite a las empresas mexicanas acceder a la experiencia combinada en consultoría, ingeniería e innovación, junto con la infraestructura tecnológica de Google Cloud. Este enfoque integral permite a las organizaciones reducir los tiempos de desarrollo y adopción de nuevas soluciones, optimizando la generación de valor y la competitividad en el mercado.

El lanzamiento del Gemini Experience Center en México fortalece la posición del país como un hub de innovación para América Latina y representa una oportunidad para que las empresas locales y regionales accedan a las últimas tendencias en inteligencia artificial y transformación digital.

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