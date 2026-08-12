Eclipse solar 2026: a qué hora es, dónde verlo cuánto durará y más consultas en Google sobre el evento astronómico

El eclipse solar total será visible en su totalidad desde Groenlandia, Islandia y varias regiones de España. (Reuters)

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Este miércoles 12 de agosto, se producirá uno de los espectáculos naturales más impresionantes: un eclipse solar total. A pocas horas del acontecimiento, los motores de búsqueda como Google han experimentado un aumento masivo de consultas por parte de millones de usuarios que buscan prepararse para el fenómeno.

Las dudas abarcan desde las coordenadas exactas de visibilidad hasta los métodos seguros de observación. A continuación, resolvemos las preguntas más recurrentes que lideran las tendencias del popular buscador para que no te pierdas ningún detalle de este evento astronómico.

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Observadores en tierra firme, especialmente en el norte de España, tendrán entre 1 y 1 minuto con 50 segundos de oscuridad total. (Reuters)

¿Dónde se podrá ver el eclipse de forma total?

La franja de totalidad, es decir, el área donde la Luna cubrirá completamente el disco solar oscureciendo el cielo por completo, cruzará tres regiones principales:

Groenlandia : el fenómeno comenzará su recorrido visible en el hemisferio norte, atravesando las gélidas zonas del Ártico.

Islandia : la costa oeste del país, incluida su capital Reikiavik , será uno de los puntos estratégicos más buscados por los cazadores de eclipses y fotógrafos.

España: el país ibérico será el gran protagonista europeo. La sombra cruzará la península desde el noroeste hacia el este (pasando por Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón, Cataluña y Baleares), ofreciendo un espectáculo visual único, ya que el eclipse ocurrirá muy cerca de la hora del atardecer.

Fuera de esta franja estricta, gran parte de Europa, el norte de África y el noreste de Norteamérica podrán disfrutar de un eclipse parcial, donde el Sol lucirá como una luna creciente, ya que solo una parte de su disco estará cubierto por la sombra de la Luna.

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La franja de totalidad permitirá ver el Sol completamente cubierto por la Luna durante hasta 2 minutos y 18 segundos en el océano Atlántico. (ESA)

Horarios para ver el eclipse solar

El horario exacto depende de la ubicación geográfica. Como el recorrido finaliza en el continente europeo, los horarios más consultados corresponden a España, donde el evento coincidirá de manera espectacular con la puesta del sol:

Inicio de la fase parcial : comenzará aproximadamente a las 19:30 (17:30 GMT).

Punto máximo (totalidad) : la oscuridad total se alcanzará entre las 20:27 y las 20:32 (18:27-18:32 GMT) , dependiendo de la ciudad específica dentro de la franja

El atardecer eclipsado: en zonas como las Islas Baleares, el Sol se ocultará por el horizonte estando aún eclipsado, entre las 21:20 y 21:24 (19:20-19:24 GMT).

¿Cuánto durará la fase total del eclipse?

El tiempo máximo que el Sol permanecerá completamente oculto por la Luna será de 2 minutos y 18 segundos en su punto de mayor duración (sobre el océano Atlántico, frente a las costas de Islandia).

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España experimentará el fenómeno cerca del atardecer, con la sombra recorriendo de Galicia a Baleares. (via Reuters)

Para los observadores situados en tierra firme, como en el norte de España, la fase de totalidad variará entre 1 minuto y 1 minuto con 50 segundos. Aunque parece un lapso breve, será tiempo suficiente para experimentar la caída repentina de la temperatura, el comportamiento nocturno de los animales y la visibilidad de estrellas y planetas en pleno día.

¿Cómo proteger los ojos para observar el eclipse de forma segura?

La regla de oro de la astronomía y la salud visual domina las búsquedas preventivas en internet: mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles en la retina.

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Para evitar daños oculares, se recomienda el uso exclusivo de gafas certificadas ISO 12312-2. (Reuters)

Para disfrutar del evento sin riesgos, debes seguir estas indicaciones técnicas:

Gafas certificadas : utiliza únicamente anteojos especiales para eclipses que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2 .

Evita remedios caseros : radiografías, vidrios ahumados, múltiples gafas de sol superpuestas o discos CD no bloquean la radiación infrarroja y ultravioleta; su uso es extremadamente peligroso .

Filtros para equipos: si planeas usar telescopios, binoculares o cámaras fotográficas, estos deben contar con filtros solares profesionales acoplados en la parte frontal del lente, nunca en el ocular.