El Gobierno definió la salida de Intercargo de dos aeropuertos clave y Aerolíneas Argentinas puede quedarse con el servicio de rampa

(Intercargo)

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Tras el intento de privatización fallido, el Gobierno decidió retirar a Intercargo, la empresa estatal que brinda servicios de rampa, de los aeropuertos de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia. El Ejecutivo busca ordenar y eficientizar la compañía, concentrando recursos donde consideren que son realmente necesarios.

Cabe recordar que las funciones de Intercargo consisten en el traslado de equipajes, la asistencia a aeronaves en pista, el embarque y desembarque de pasajeros y la provisión de equipamiento especializado para la operación aeroportuaria.

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Fuentes oficiales sostuvieron: “Es una medida de eficiencia operativa, orientada a optimizar los recursos de la empresa y adecuar la distribución del equipamiento a las necesidades de cada escala. La decisión alcanza únicamente a dos terminales (Río Gallegos y Comodoro Rivadavia) y permite reubicar esos recursos en puntos donde tienen un mayor nivel de utilización y resultan más funcionales para la operación”.

Aeropuerto Comodoro Rivadavia

“La medida no afecta la prestación de los servicios ni a los pasajeros. A partir de la desregulación del servicio de rampa, además, las compañías aéreas cuentan con alternativas de operadores para cubrir sus necesidades en esas terminales”, remarcaron, aunque no aclararon que sucederá con los empleados de Intercargo en las dos localidades.

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Según comentaron en el sector, la empresa hará su salida definitiva de las terminales cuando otra operadora pueda reemplazar sus tareas. En ese sentido, surge el nombre de Aerohandling, la firma que funciona como filial de Aerolíneas Argentinas y cubre sus necesidades.

La aerolínea de bandera estaría en negociaciones para poder empezar a brindar el servicio, ya que, de momento, no hay otros operadores privados en dichos aeropuertos que puedan reemplazar a Intercargo.

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Es importante señalar que el Gobierno, en el marco de su política de desregulación del sector aerocomercial y con el objetivo de poner fin al monopolio de la empresa estatal, ya habilitó a 15 compañías para prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en el país.

Entre ellas se encuentran Argentina Ground Support S.A, Milenium Air, American Jet, Global Protection Service, Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo, Escalum Investment, MNZS, Jet Handling FBO, Swissport Argentina, Acciona Servicios Argentina, CrossRacer Ramp, TALMA y Aerowise S.A.S.

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Pero no todas están operando en todos los aeropuertos del país. Por ejemplo, la última en recibir luz verde, Argentina Ground Support S.A, tendrá su base en Ezeiza, donde, junto a Aeroparque, la mayoría de las empresas apuntan por resultar más rentables.

Los nuevos operadores de rampa apuntan a los aeropuertos más rentables, como Ezeiza

Qué pasó con la privatización de Intercargo

La decisión no es aislada. Se da luego de que la licitación para privatizar Intercargo no tuviera oferentes que cumplieran los requisitos técnicos y económicos. Los montos propuestos habrían quedado por debajo del piso de USD 45,1 millones fijado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) al momento de la tasación.

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El proceso enfrentó postergaciones y escaso interés privado, en parte por la eliminación del monopolio. Este cambio redujo la posición dominante de la empresa, afectando su atractivo.

Se baraja la posibilidad de dividir la empresa por aeropuerto para facilitar su venta, ya que, como se dijo, solo algunos aeropuertos generan márgenes rentables. Aeroparque, Ezeiza, Salta, Rosario, Ushuaia y Bariloche generan ganancias que compensan las pérdidas del resto de la red.

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Aunque la licitación contó con cinco oferentes, tres compañías se perfilaban como las principales interesadas en quedarse con el negocio.

Entre ellas aparece la firma del empresario argentino Horacio Paolini, titular de Escalum, cuyo accionista es Invhora, una compañía especializada en servicios logísticos y de grúas que también preside el propio Paolini. El empresario mantiene una relación cercana con el expresidente Mauricio Macri y con el exdirigente de Boca Juniors, Daniel Angelici: formó parte de la comisión directiva del club entre 2011 y 2019 e incluso fue candidato a la presidencia.

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Su desembarco en el sector aeroportuario, de todos modos, no es reciente: en 2025, el Gobierno autorizó a Escalum Investment a prestar servicios de asistencia en tierra en tres aeropuertos del país.