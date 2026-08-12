Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Guatemala activa ampliación del pago del impuesto de circulación hasta diciembre de 2026 sin recargos

La medida beneficia a 1,16 millones de dueños con la obligación pendiente, quienes podrán regularizarse sin multas, moras ni intereses, tras una ley temporal publicada este 12 de agosto en Guatemala

Primer plano de un marbete amarillo y verde con el año 2024, el escudo de Guatemala y la inscripción "Impuesto de Circulación de Vehículos".
Un marbete del Impuesto de Circulación de Vehículos 2024 de Guatemala se ubica sobre el tablero de un automóvil, con el tráfico difuminado de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La SAT de Guatemala activó este 12 de agosto la prórroga del impuesto de circulación y dio hasta el último día hábil de diciembre de 2026 para pagar sin multas, moras ni intereses a los propietarios de 1,16 millones de vehículos que seguían pendientes, una medida que busca dar margen ante el alza de los combustibles y de la canasta básica.

De acuerdo con los datos actualizados al 11 de agosto por la Superintendencia de Administración Tributaria, el parque vehicular activo asciende a 6.697.056 unidades. De ese total, 5,54 millones de propietarios, equivalentes al 83%, ya pagaron, mientras el 17% restante mantiene la obligación pendiente.

PUBLICIDAD

La ley temporal quedó contenida en el Decreto 19-2026 y fue publicada en el Diario de Centro América. Su entrada en vigor exoneró los recargos generados entre el 1 de agosto, un día después del vencimiento ordinario del 31 de julio, y el 12 de agosto, fecha de promulgación.

Texto 'Impuesto sobre Circulación de vehículos 2026'. Cinco vehículos blancos: un camión grande, una camioneta, una motocicleta, un coche y un camión pequeño
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala informa sobre la ampliación del plazo para el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres hasta diciembre de 2026. (SAT Guatemala)

La recaudación llegó a Q1.314,61 millones y aún falta cerrar una brecha de Q180 millones

La SAT informó que la recaudación acumulada por el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres alcanzó Q1.314,61 millones, un 88% de la meta anual de Q1.495,13 millones fijada para el ejercicio fiscal 2026. La diferencia pendiente ronda los Q180 millones y dependerá del ritmo de pago de quienes todavía no regularizan su situación.

PUBLICIDAD

El universo vehicular se distribuye entre 3.416.993 motocicletas, 2.849.720 vehículos particulares y 430.343 de uso comercial. En una actualización previa, correspondiente al 3 de agosto, la SAT había reportado 5,37 millones de vehículos con el impuesto pagado, equivalentes al 81%, y 1,40 millones en mora, un 19% del total.

El superintendente de Administración Tributaria Werner Ovalle agradeció en su cuenta de X a los propietarios que ya cumplieron con el tributo. También sostuvo que los sistemas de la entidad están en funcionamiento y ya aplican la ampliación del plazo para los contribuyentes pendientes.

La prórroga responde de forma directa a quienes no pagaron dentro del plazo original. Esos propietarios podrán regularizar el tributo durante los meses restantes del año sin que se les cobren las penalidades acumuladas en el período cubierto por la ley; después de esa fecha volverán a regir los recargos previstos en la legislación ordinaria.

El Congreso aprobó la ley en un solo debate y Tránsito suspenderá la verificación del pago

El Congreso de la República aprobó la medida de urgencia nacional el 29 de julio, en un solo debate, con 130 votos a favor, tres en contra y 27 ausencias. El decreto fue firmado por el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos y el secretario general de la Presidencia Juan Gerardo Guerrero.

Según lo expuesto por los legisladores, la ampliación se justificó por el deterioro del poder adquisitivo de la población frente al aumento de los combustibles y de la canasta básica. Los diputados también mencionaron el período de aguinaldo como una ventana de liquidez para que muchos hogares puedan cumplir con el pago más adelante en el año.

Para completar el trámite, los propietarios deben ingresar al portal de la SAT, verificar el monto correspondiente a su vehículo y efectuar el pago. Una vez acreditado, podrán actualizar la tarjeta de circulación, el documento que certifica el cumplimiento anual de esta obligación fiscal.

La vigencia de la prórroga también cambia los controles en la vía pública. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil no verificará el pago del impuesto durante sus operativos ni impondrá sanciones por ese incumplimiento mientras la ley temporal siga vigente, y la Policía Municipal de Tránsito anunció que no realizará operativos relacionados con esa verificación hasta 2027.

La SAT precisó además que las tarjetas de circulación y calcomanías correspondientes a 2025 mantendrán su validez hasta el 31 de diciembre de 2026. La obligación de portar licencia de conducir, tarjeta de circulación y calcomanía vigente se mantiene para todos los conductores.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSAT GuatemalaCongreso de la RepúblicaImpuesto de Circulación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras podría enfrentar una tarifa eléctrica más alta en el cuarto trimestre por la crisis en Medio Oriente

La persistencia del conflicto podría elevar los costos eléctricos y traducirse en una tarifa más alta durante el cuarto trimestre de 2026, según advirtió Leonardo Deras, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Honduras podría enfrentar una tarifa eléctrica más alta en el cuarto trimestre por la crisis en Medio Oriente

La ruta migratoria centroamericana cambia de sentido en 2026, con el Darién casi vacío y un retorno inesperado

Un dato oficial de Panamá y una decisión de Médicos Sin Fronteras abren preguntas sobre el nuevo mapa de desplazamientos, mientras una travesía alternativa por mar gana terreno

La ruta migratoria centroamericana cambia de sentido en 2026, con el Darién casi vacío y un retorno inesperado

El Salvador: Fundación ambientalista propone etiquetar residuos y evitar contaminarlos para facilitar el reciclaje

La ambientalista Claudia Ardón explicó en Radio YSKL que rotular bolsas o usar empaques transparentes ayuda a los recolectores a identificar el material que se puede recuperar y mejora la eficacia de los programas municipales.

El Salvador: Fundación ambientalista propone etiquetar residuos y evitar contaminarlos para facilitar el reciclaje

El Comité Nacional Monseñor Romero lanza una campaña para apoyar al Hospital Divina Providencia en El Salvador

La colecta se enmarca en el 109 aniversario del nacimiento de San Óscar Arnulfo Romero y busca reunir alimentos, productos de higiene y otros artículos básicos para pacientes de escasos recursos en San Salvador.

El Comité Nacional Monseñor Romero lanza una campaña para apoyar al Hospital Divina Providencia en El Salvador

Gobierno de Guatemala reformó convocatoria del curso para agentes de la PNC y dispuso que los aspirantes ingresen con la calidad de policías alumnos

La reforma de la convocatoria permanente establece beca, hospedaje, comida y atención médica para quienes sean admitidos al curso, y aplica desde su publicación en el Diario de Centro América

Gobierno de Guatemala reformó convocatoria del curso para agentes de la PNC y dispuso que los aspirantes ingresen con la calidad de policías alumnos

TECNO

WhatsApp Web no abre el PC: qué hacer para solucionar el problema ya

WhatsApp Web no abre el PC: qué hacer para solucionar el problema ya

Cómo cargar todos los dispositivos del hogar sin electricidad y de forma segura

Tras el sismo en Colombia: cómo activar el ahorro extremo de batería para mantenerse comunicado

Cómo convertir tu vehículo o batería externa en una estación de energía segura

Grand Theft Auto V alcanza los 230 millones de copias: GTA VI está en veremos

ENTRETENIMIENTO

“Esta es la mejor película de Spider-Man que hicimos”, aseguró Tom Holland sobre Brand New Day

“Esta es la mejor película de Spider-Man que hicimos”, aseguró Tom Holland sobre Brand New Day

Greta Lee contó cómo un mensaje de voz equivocado casi le hace perder el papel que cambió su carrera

Rod Stewart cancela su gira de despedida tras una intervención cardíaca

El ex CEO de Disney compra a los Lakers en la operación deportiva más cara de la historia

V, miembro de BTS, revela que tiene problemas de audición: “Solo oigo el 30% en este lado”

MUNDO

Sin dueño, sin bandera y sin seguro: el petrolero de la flota fantasma rusa sigue derramando crudo en Omán y crece la alerta ambiental

Sin dueño, sin bandera y sin seguro: el petrolero de la flota fantasma rusa sigue derramando crudo en Omán y crece la alerta ambiental

Más de 2.000 muertos por una enfermedad mortal mientras crece la alerta y los expertos explican si hay riesgo para EE. UU.

El país más silencioso del mundo no está en Europa: el ranking que sorprende a los viajeros

Una invasión de medusas redujo la producción de la mayor central nuclear de Europa occidental en un 80%

Tiene 130 años, 163 habitaciones, 700 empleados y fue elegido como el mejor hotel del mundo