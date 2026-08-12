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El Salvador ante un dilema previsional, analistas destacan incertidumbre por la reforma de pensiones

Analistas y representantes de la sociedad civil expusieron en Diálogo 21 que la reforma previsional aún no llega al foro público pese al compromiso con el FMI, mientras la deuda y la baja tasa de reemplazo preocupan a trabajadores y expertos

Ilustración de una bomba de tiempo con el logo del Fondo Monetario Internacional y un contador, rodeada por ocho personas con documentos, billetes y monedas.
Una bomba de tiempo con el logo del Fondo Monetario Internacional muestra una cuenta regresiva mientras ciudadanos preocupados revisan documentos y dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La situación del sistema de pensiones en El Salvador permanece en el centro del debate público, alimentando incertidumbre entre trabajadores, especialistas y actores económicos.

A pesar de que para febrero de 2026 se esperaba una propuesta formal de reforma como parte de los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), hasta el momento no se ha presentado el documento ante la sociedad ni la Asamblea Legislativa.

Mientras tanto, la deuda previsional supera los 11,600 millones de dólares, lo que representa una presión significativa sobre la sostenibilidad del sistema y las finanzas públicas.

Durante el espacio de entrevistas de Diálogo 21, analistas y expertos en pensiones reiteraron que la reforma previsional es vista como un tema urgente y estructural.

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El acuerdo con el FMI contemplaba la presentación de una propuesta integral, pero el proceso ha experimentado dilaciones.

Según los panelistas, el organismo internacional ha mantenido una postura flexible, especialmente en el periodo de la pandemia, aunque persisten compromisos que aún no se han cumplido.

Panel de analistas expone los desafíos y retrasos de la reforma de pensiones en El Salvador (Cortesía: Diálogo 21).
Panel de analistas expone los desafíos y retrasos de la reforma de pensiones en El Salvador (Cortesía: Diálogo 21).

En palabras de Carlos Federico Paredes, economista invitado al programa, “El Salvador tiene una presencia internacional sumamente importante, una muy buena relación con la Casa Blanca y, por lo tanto, una capacidad para incidir de alguna forma en una negociación más tranquila y ponderada con el Fondo Monetario”.

Sin embargo, Paredes reconoció que “ha habido un retraso, que a febrero había que hacer una presentación ya ante el Fondo Monetario, pero también estoy absolutamente claro que las negociaciones continúan siempre al día a día”.

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El déficit previsional y el riesgo de sostenibilidad

Uno de los puntos que generó mayor consenso entre los especialistas fue el diagnóstico de la situación financiera del sistema. Los datos oficiales indican que el déficit previsional ya compromete el 59% del Producto Interno Bruto (PIB), alimentando la percepción de que el sistema es una “bomba de tiempo”.

Por su parte, Patricio Pineda, miembro del movimiento Mesa por una Pensión Digna, advirtió que “el déficit que ha provocado la reforma del 2022 ya supera el 59% Esos son datos oficiales de la Superintendencia en su supuesto estudio actuarial del 2025.

Ante este panorama, los panelistas coincidieron en la necesidad de mayor transparencia y apertura en torno a la propuesta de reforma. Si bien el FMI ha confirmado la recepción de un documento preliminar, la ausencia de debate público y social ha sido objeto de cuestionamientos.

Para Raúl Castellón, economista, “el funcionario del Fondo Monetario sí indicó que ellos ya recibieron una propuesta. Es decir, la propuesta existe a la luz de las declaraciones del Fondo Monetario, pero no a la luz de un foro o de una sociedad como la nuestra, y no digamos de un foro como es la Asamblea Legislativa”.

Ilustración de personas sentadas y de pie en una fila, algunas miran sus relojes o tienen papeles y sobres en mano, en un ambiente de sala de espera.
Un grupo de personas salvadoreñas de distintas edades y géneros espera en una fila, algunas sentadas y otras de pie, con expresiones de preocupación y documentos en mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación refuerza el llamado de los especialistas para que la sociedad civil y los propios cotizantes participen en el proceso de discusión y ajuste de la reforma.

Un llamado a un nuevo contrato social

Frente a la falta de consensos y la urgencia de una reforma integral, los panelistas instaron a que la discusión no quede restringida a los compromisos internacionales, sino que se construya un pacto social más amplio. Proponen que la reforma incluya una mayor educación previsional y financiera desde edades tempranas y una participación activa de trabajadores, sector privado y sociedad civil.

Los participantes del foro coincidieron en que la solución pasa por incorporar a todos los sectores en el debate y en la elaboración de un modelo que asegure pensiones dignas y sostenibles para las futuras generaciones.

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