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WhatsApp se vuelve más automático: llegan los ‘saludos privados’ para decir ‘hola’ a amigos y familiares

El texto aparecerá como una burbuja etiquetada y llegará de forma directa al integrante recién incorporado, manteniendo la conversación grupal limpia

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp prepara un saludo privado automático para nuevos miembros en grupos (Foto: Meta)
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WhatsApp se prepara para introducir una de las funciones más esperadas en la gestión de comunidades digitales: el mensaje automático de bienvenida o “saludo privado” para nuevos miembros en chats grupales.

Esta novedad permitirá a los administradores personalizar un mensaje que se enviará automáticamente a cada usuario que se una al grupo, mejorando la experiencia de incorporación y facilitando la integración sin saturar la conversación general.

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La función, actualmente en desarrollo tanto para iOS como para Android, responde a una demanda creciente de los grupos y canales que buscan dar la bienvenida de manera efectiva, personalizada y discreta.

La función en desarrollo permitirá que administradores envíen un mensaje de bienvenida que solo verá quien se una, sin llenar el chat principal de avisos repetidos, y con opción de responder para iniciar la integración desde el primer minuto - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La función en desarrollo permitirá que administradores envíen un mensaje de bienvenida que solo verá quien se una, sin llenar el chat principal de avisos repetidos, y con opción de responder para iniciar la integración desde el primer minuto - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Así funciona el saludo privado en WhatsApp

Cuando un usuario se una a un grupo con el saludo de bienvenida activado, recibirá un mensaje automático que aparecerá como una burbuja etiquetada como “Saludo automatizado”. Este mensaje será visible solo para el nuevo miembro; los demás integrantes del grupo no lo verán. De este modo, la bienvenida se mantiene personalizada y no interrumpe la dinámica de la conversación grupal.

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Además, el saludo privado no es una notificación estática: el nuevo integrante podrá responder directamente al mensaje de bienvenida, lo que fomenta un primer intercambio y facilita la presentación e integración en el grupo.

Con la llegada del saludo privado, WhatsApp busca transformar la primera impresión de los nuevos miembros, animar la interacción y mantener la privacidad del chat principal.

Los administradores podrán encontrar la opción de saludo de bienvenida en la pantalla de permisos del grupo. Desde allí, podrán activar esta función y redactar el mensaje que recibirán los nuevos miembros. WhatsApp ofrecerá un texto predeterminado, pero los administradores podrán editarlo para adaptarlo al tono o propósito del grupo.

La aplicación integró la nueva función recientemente. (WhatsApp)
Cómo se configurará el saludo privado en WhatsApp, permisos del grupo y un único mensaje editable (WhatsApp)

La opción estará desactivada por defecto. Los grupos existentes no enviarán saludos automáticos a menos que un administrador los active manualmente, lo que otorga control total sobre la función. Además, aunque haya varios administradores, solo existirá un mensaje de saludo por grupo, editable por cualquiera de ellos, para mantener la coherencia en las bienvenidas.

¿Por qué importa la llegada del saludo privado?

El “saludo privado” responde a una necesidad frecuente en grupos grandes o temáticos: dar la bienvenida de forma cálida y ordenada sin que el chat principal se llene de mensajes repetitivos o automáticos. Permite que el nuevo usuario se sienta reconocido y tenga un punto de contacto directo, al tiempo que preserva la fluidez de las conversaciones colectivas.

En entornos profesionales, educativos o de soporte, el saludo privado puede emplearse para compartir reglas básicas, sugerencias de participación, enlaces útiles o información clave, reduciendo la barrera de entrada y evitando confusiones.

Disponibilidad y cómo acceder a la nueva función de WhatsApp

Por ahora, la función está en desarrollo y aún no ha sido habilitada para los probadores beta en iOS ni Android, aunque se han detectado rastros en las versiones beta recientes de ambas plataformas.

WhatsApp es la app de mensajería más popular del mundo.
WhatsApp apunta a grupos educativos y profesionales con un saludo que puede incluir reglas y enlaces útiles - (Foto: Meta)

Para quienes deseen experimentar antes que nadie las nuevas herramientas, es posible unirse al programa de pruebas beta de WhatsApp, aunque los cupos suelen ser limitados y la estabilidad puede variar.

  • En Android: La inscripción se realiza desde Google Play, en la sección “Unirse al programa beta” de la app.
  • En iOS: Es necesario descargar TestFlight, aceptar la invitación pública y actualizar WhatsApp desde esa plataforma.

Se recomienda hacer siempre una copia de seguridad de los chats antes de probar versiones beta, ya que pueden presentar errores, cierres inesperados o pérdida temporal de funciones.

El saludo privado de WhatsApp permitirá recibir a los nuevos miembros con un mensaje automático y personalizado, solo visible para ellos, facilitando su integración y evitando ruido en los grupos. Aunque la función aún no está disponible para todos, marca un avance importante en la gestión de comunidades digitales y la experiencia de usuario en la app de mensajería más utilizada del mundo.

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