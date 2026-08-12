Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Honduras: alertan por avances insuficientes en sentencias internacionales

Honduras enfrentará una nueva evaluación internacional sobre discriminación racial y llegará a esa cita con varios expedientes abiertos por los derechos de los pueblos indígenas y afro hondureños.

El CONADEH advierte que Honduras avanza de forma insuficiente en el cumplimiento de sentencias internacionales. REUTERS/Fredy Rodriguez
El CONADEH advierte que Honduras avanza de forma insuficiente en el cumplimiento de sentencias internacionales. REUTERS/Fredy Rodriguez
Guardar

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió que el Estado hondureño mantiene avances insuficientes en el cumplimiento de las sentencias internacionales relacionadas con los casos Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y, más recientemente, Cayos Cochinos.

La preocupación surge cuando el país será examinado por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, que revisará la situación hondureña y podrá conocer los obstáculos que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes para ejercer plenamente sus derechos.

Frank Cruz, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH, señaló que el organismo mantiene un seguimiento permanente de las resoluciones emitidas por la Corte Interamerica de Derechos Humanos IDH y considera que el Estado no puede limitar el cumplimiento de estas decisiones al pago de indemnizaciones.

PUBLICIDAD

Uno de los principales desafíos está relacionado con el reconocimiento y protección de los derechos ancestrales sobre los territorios de las comunidades.

Reclamos sin respuesta

Las sentencias de la Corte IDH han establecido obligaciones para el Estado hondureño dirigidas a reparar las violaciones cometidas contra comunidades indígenas y garífunas. Sin embargo, el cumplimiento integral de esas medidas continúa siendo motivo de preocupación.

Para el CONADEH, Honduras debe avanzar tanto en las obligaciones económicas como en aquellas relacionadas con la restitución territorial, la protección de las comunidades y las garantías destinadas a impedir que hechos similares vuelvan a ocurrir.

El problema adquiere una dimensión mayor porque, mientras las comunidades esperan que se materialicen las medidas ordenadas internacionalmente, persisten denuncias sobre amenazas, conflictos territoriales, despojos y procesos de criminalización.

PUBLICIDAD

Representantes garífunas alertaron sobre desalojos y desplazamiento que ponen en riesgo la posesión de territorios ancestrales. (Cortesía: Contracorriente)
La protesta reclamó un proceso judicial transparente para los cinco garífunas, con respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales. (Cortesía: Contracorriente)

El organismo defensor considera urgente que las autoridades fortalezcan las instituciones responsables de ejecutar las resoluciones de la Corte IDH y que se asignen los recursos necesarios para que las medidas no permanezcan únicamente en documentos oficiales.

Cuatro sentencias, misma preocupación

Los casos de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan se han convertido en referentes internacionales de las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas y afro-hondureños en la defensa de sus territorios.

A estos expedientes se sumó la sentencia relacionada con Cayos Cochinos, notificada el 4 de marzo de 2026, que plantea nuevas obligaciones para el Estado hondureño.

En este último caso, entre las medidas señaladas se encuentra la necesidad de adecuar los mecanismos de consulta previa, libre e informada, además de garantizar la participación efectiva de la comunidad en el plan de manejo del área protegida.

La discusión vuelve así a uno de los temas más sensibles para las comunidades indígenas y afrodescendientes: la posibilidad de participar en las decisiones que afectan directamente sus territorios, recursos naturales y formas tradicionales de vida.

No se trata únicamente de ser escuchados, sino de contar con mecanismos que permitan una participación efectiva antes de que se adopten decisiones que puedan tener consecuencias sobre sus derechos colectivos.

La falta de resultados también ha alcanzado a la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CIANCSI), creada con el propósito de atender las obligaciones derivadas de decisiones internacionales contra el Estado hondureño.

En abril de 2025, cuando había transcurrido un año desde la instalación de esta comisión, comunidades garífunas realizaron una movilización y declararon públicamente el “deceso” de la instancia.

La protesta estuvo relacionada con la falta de asignación presupuestaria y la ausencia de resultados concretos, particularmente en materia de restitución territorial y garantías de no repetición. Lo que reclaman es que las medidas ordenadas tengan una expresión concreta en sus territorios.

A la par, denunciaron que continúan las amenazas, los procesos de criminalización y los despojos, una situación que mantiene a varias comunidades en un escenario de vulnerabilidad permanente.

La criminalización, otra alarma

El CONADEH también puso el foco sobre el uso de figuras penales como la usurpación y sobre la aplicación de medidas cautelares o preventivas relacionadas con desalojos.

La preocupación radica en que mecanismos concebidos dentro del sistema de justicia puedan terminar utilizándose en conflictos territoriales que involucran a comunidades históricamente asentadas en determinadas zonas.

Por ello, el llamado es a que las decisiones estatales incorporen una perspectiva de derechos humanos y reconozcan las obligaciones internacionales asumidas por Honduras.

La ONU examina a Honduras mientras persisten denuncias de despojos y amenazas en comunidades indígenas y garífunas.
La ONU examina a Honduras mientras persisten denuncias de despojos y amenazas en comunidades indígenas y garífunas.

La revisión que realizará el Comité contra la Discriminación Racial durante hoy y mañana coloca nuevamente bajo la mirada internacional la situación de los pueblos indígenas y afro-hondureños.

Uno de los principales llamados del organismo es que el Estado no se limite a cumplir las obligaciones económicas derivadas de las sentencias, sino que atienda también las medidas relacionadas con territorio, protección, participación, garantías de no repetición y reconocimiento de derechos ancestrales.

Las sentencias de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento para los Estados que han reconocido su jurisdicción. En el caso hondureño, el reto pendiente es traducir esas decisiones en acciones verificables dentro de las comunidades.

Temas Relacionados

HondurasONUsentenciastierrasdespojosIDH

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras podría enfrentar una tarifa eléctrica más alta en el cuarto trimestre por la crisis en Medio Oriente

La persistencia del conflicto podría elevar los costos eléctricos y traducirse en una tarifa más alta durante el cuarto trimestre de 2026, según advirtió Leonardo Deras, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Honduras podría enfrentar una tarifa eléctrica más alta en el cuarto trimestre por la crisis en Medio Oriente

La ruta migratoria centroamericana cambia de sentido en 2026, con el Darién casi vacío y un retorno inesperado

Un dato oficial de Panamá y una decisión de Médicos Sin Fronteras abren preguntas sobre el nuevo mapa de desplazamientos, mientras una travesía alternativa por mar gana terreno

La ruta migratoria centroamericana cambia de sentido en 2026, con el Darién casi vacío y un retorno inesperado

El Salvador: Fundación ambientalista propone etiquetar residuos y evitar contaminarlos para facilitar el reciclaje

La ambientalista Claudia Ardón explicó en Radio YSKL que rotular bolsas o usar empaques transparentes ayuda a los recolectores a identificar el material que se puede recuperar y mejora la eficacia de los programas municipales.

El Salvador: Fundación ambientalista propone etiquetar residuos y evitar contaminarlos para facilitar el reciclaje

El Comité Nacional Monseñor Romero lanza una campaña para apoyar al Hospital Divina Providencia en El Salvador

La colecta se enmarca en el 109 aniversario del nacimiento de San Óscar Arnulfo Romero y busca reunir alimentos, productos de higiene y otros artículos básicos para pacientes de escasos recursos en San Salvador.

El Comité Nacional Monseñor Romero lanza una campaña para apoyar al Hospital Divina Providencia en El Salvador

Gobierno de Guatemala reformó convocatoria del curso para agentes de la PNC y dispuso que los aspirantes ingresen con la calidad de policías alumnos

La reforma de la convocatoria permanente establece beca, hospedaje, comida y atención médica para quienes sean admitidos al curso, y aplica desde su publicación en el Diario de Centro América

Gobierno de Guatemala reformó convocatoria del curso para agentes de la PNC y dispuso que los aspirantes ingresen con la calidad de policías alumnos

TECNO

WhatsApp Web no abre el PC: qué hacer para solucionar el problema ya

WhatsApp Web no abre el PC: qué hacer para solucionar el problema ya

Cómo cargar todos los dispositivos del hogar sin electricidad y de forma segura

Tras el sismo en Colombia: cómo activar el ahorro extremo de batería para mantenerse comunicado

Cómo convertir tu vehículo o batería externa en una estación de energía segura

Grand Theft Auto V alcanza los 230 millones de copias: GTA VI está en veremos

ENTRETENIMIENTO

“Esta es la mejor película de Spider-Man que hicimos”, aseguró Tom Holland sobre Brand New Day

“Esta es la mejor película de Spider-Man que hicimos”, aseguró Tom Holland sobre Brand New Day

Greta Lee contó cómo un mensaje de voz equivocado casi le hace perder el papel que cambió su carrera

Rod Stewart cancela su gira de despedida tras una intervención cardíaca

El ex CEO de Disney compra a los Lakers en la operación deportiva más cara de la historia

V, miembro de BTS, revela que tiene problemas de audición: “Solo oigo el 30% en este lado”

MUNDO

Sin dueño, sin bandera y sin seguro: el petrolero de la flota fantasma rusa sigue derramando crudo en Omán y crece la alerta ambiental

Sin dueño, sin bandera y sin seguro: el petrolero de la flota fantasma rusa sigue derramando crudo en Omán y crece la alerta ambiental

Más de 2.000 muertos por una enfermedad mortal mientras crece la alerta y los expertos explican si hay riesgo para EE. UU.

El país más silencioso del mundo no está en Europa: el ranking que sorprende a los viajeros

Una invasión de medusas redujo la producción de la mayor central nuclear de Europa occidental en un 80%

Tiene 130 años, 163 habitaciones, 700 empleados y fue elegido como el mejor hotel del mundo