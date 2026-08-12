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Tras el sismo en Colombia: cómo activar el ahorro extremo de batería para mantenerse comunicado

En emergencias, el teléfono pasa a ser la línea de vida, por lo que conviene reducir brillo y limitar funciones para mantener llamadas y mensajes disponibles

Pasos rápidos para activar el modo de bajo consumo, reducir el brillo al mínimo y cerrar apps en segundo plano para conservar energía si hay cortes de luz - REUTERS/Evgenia Novozhenina
Pasos rápidos para activar el modo de bajo consumo, reducir el brillo al mínimo y cerrar apps en segundo plano para conservar energía si hay cortes de luz - REUTERS/Evgenia Novozhenina
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Cuando un sismo provoca cortes de energía, el teléfono móvil deja de ser un accesorio cotidiano y se transforma en un recurso esencial. La posibilidad de extender la batería puede definir si una persona logra mantenerse comunicada con sus seres queridos y los servicios de emergencia durante horas críticas.

La infraestructura eléctrica dañada limita el acceso a la recarga. Por eso, la carga de tu smartphone se vuelve estratégica para enviar mensajes, realizar llamadas y seguir recibiendo alertas oficiales. Lo bueno es que hay ajustes inmediatos pueden ampliar la autonomía del dispositivo mientras se restablece el suministro eléctrico, por lo que resulta indispensable conocerlos.

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Ahorro de energía extremo en Android y modo de bajo consumo en iPhone, el primer ajuste tras un temblor - (AP Photo/Kiichiro Sato, File)
Ahorro de energía extremo en Android y modo de bajo consumo en iPhone, el primer ajuste tras un temblor - (AP Photo/Kiichiro Sato, File)

Cómo activar el ahorro extremo de batería

1) Selecciona el modo adecuado:

Los teléfonos inteligentes modernos incluyen un modo de ahorro de batería convencional y, en muchos casos, una opción “extrema” que restringe el funcionamiento del dispositivo a funciones básicas.

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En Android, se accede desde Ajustes > Batería, seleccionando el modo de ahorro extremo o máximo. Este modo cambia la interfaz a tonos oscuros, limita el procesador y solo deja activas aplicaciones esenciales como llamadas, SMS y WhatsApp.

En iPhone, la función se encuentra en Ajustes > Batería > Modo de bajo consumo y desactiva procesos secundarios, aunque las comunicaciones principales quedan disponibles.

2) Reduce el brillo y activa el modo oscuro:

La pantalla es el elemento que más energía utiliza en cualquier teléfono. Bajar el brillo al mínimo y desactivar el brillo automático ayuda a conservar batería.

Si el dispositivo tiene pantalla OLED o AMOLED, activar el modo oscuro suma un ahorro adicional, ya que los píxeles negros se apagan y consumen menos energía.

Estos modos recortan procesos de fondo y priorizan apps esenciales, ayudando a sostener comunicación cuando no hay recarga, con una interfaz simplificada y menos actividad del sistema, ideal para escenarios de incertidumbre y cortes prolongados - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo
Estos modos recortan procesos de fondo y priorizan apps esenciales, ayudando a sostener comunicación cuando no hay recarga, con una interfaz simplificada y menos actividad del sistema, ideal para escenarios de incertidumbre y cortes prolongados - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo

3) Desactiva conectividades no esenciales:

Cuando la señal celular es inestable o no hay cobertura, el teléfono agota batería intentando reconectarse. Apaga WiFi, Bluetooth y GPS/Ubicación si no son imprescindibles.

Si no hay servicio disponible, poner el dispositivo en modo avión y activarlo solo para buscar señal puntualmente puede extender la autonomía.

4) Limita la actualización en segundo plano:

Muchas aplicaciones continúan usando procesador y datos aún sin uso activo. Deshabilitar la actualización en segundo plano reduce el consumo silencioso de batería.

En iPhone, esta opción se encuentra en Ajustes > General > Actualización en segundo plano. En Android, Ajustes > Aplicaciones permite restringir el uso de datos en segundo plano para aplicaciones de redes sociales o entretenimiento.

5) Desactiva vibraciones y tonos táctiles:

El motor de vibración del dispositivo consume más energía que las alertas sonoras. Apagar la respuesta háptica del teclado y las vibraciones de notificaciones secundarias puede sumar minutos valiosos de autonomía. El ajuste está disponible en el menú de Sonido y vibración.

Por qué esta tendencia es relevante

La adopción del “ahorro extremo de batería” se ha acelerado tras emergencias recientes donde las redes eléctricas colapsaron durante días. Convertir el teléfono en una herramienta de supervivencia digital es hoy una prioridad para quienes enfrentan desastres naturales.

manos, escribiendo en teclado del celular, detalle, tecnología, emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
En refugios o zonas con mala cobertura, el teléfono consume energía intentando conectarse, así que conviene desactivar conectividades no esenciales y encenderlas solo al enviar ubicación o usar internet, manteniendo prioridad en llamadas y SMS - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales fabricantes han facilitado el acceso a estos modos de ahorro, permitiendo que los usuarios activen los ajustes críticos en segundos. La experiencia de comunidades en distintas regiones ha demostrado que cada ajuste cuenta para mantener la comunicación activa mientras se restablecen los servicios.

El ahorro extremo de batería se consolida como un recurso imprescindible para enfrentar emergencias con mayor autonomía digital.

En escenarios de emergencia, como un sismo, la responsabilidad digital también adquiere una importancia central. Además de maximizar la batería del celular, es fundamental evitar la difusión de rumores, información no verificada o contenidos sensibles que puedan incrementar la angustia colectiva.

Compartir datos falsos o imágenes impactantes no solo desinforma, también agrava el estrés en redes sociales y dificulta la labor de quienes buscan comunicarse o recibir ayuda. Utilizar el teléfono de forma consciente, priorizando la veracidad y la empatía, contribuye a una mejor gestión de la crisis y protege el bienestar emocional de la comunidad.

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