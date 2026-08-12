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Impacto en la NBA por otra venta récord de Los Ángeles Lakers a 9 meses de haber cambiado de dueño

La histórica franquicia del básquet tendrá nuevos propietarios. La billonaria cifra de la transacción

El estadio Crypto Arena donde juegan de local Los Ángeles Lakers en la NBA
El estadio Crypto Arena donde juegan de local Los Ángeles Lakers en la NBA (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una noticia sacudió a la NBA en las últimas horas. Los Ángeles Lakers, la icónica franquicia de la liga de básquet estadounidense, fue vendida por 12.500 millones de dólares en la transacción más cara de la historia del deporte norteamericano y a tan sólo 14 meses de haber sido adquirida por el magnate Mark Walter, según informó ESPN este miércoles.

Bob Iger, ex director ejecutivo de Walt Disney Company, y Joshua Kushner, fundador de la firma de capital de riesgo Thrive Capital y hermano menor de Jared Kushner, adquirieron la franquicia de la NBA menos de un año después de que el magnate Mark Walter la comprara a la familia Buss por 10.000 millones de dólares. La operación, que supera en USD 2.500 millones al precio pagado por Walter, redefine el mercado de valoración de equipos de la liga.

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“Como fanáticos de la NBA de toda la vida, tenemos el honor de convertirnos en administradores de los Los Ángeles Lakers, una de las franquicias deportivas más emblemáticas del mundo”, declararon Kushner e Iger en un comunicado difundido por ESPN. “Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles.”

El estadio de Los Ángeles Lakers durante un partido de NBA (Crypto.com)
El estadio de Los Ángeles Lakers durante un partido de NBA (Crypto.com)

La venta llega en un momento de turbulencias para el ex propietario Mark Walter. Según reportó Los Ángeles Times, el empresario —también propietario del equipo de béisbol LA Dodgers— se encuentra en el centro de una investigación federal sobre las operaciones financieras de sus empresas. Walter no explicó públicamente las razones de la venta, pero sí emitió una declaración recogida por el citado medio: “Ser propietario de los Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida. Los Lakers pertenecen a Los Ángeles, y tengo plena confianza en que lo mejor está por venir”.

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A pesar del cambio de propietario, Jeanie Buss —hija del fundador del equipo, Jerry Buss, quien adquirió la franquicia en 1979 y la dirigió hasta su muerte en 2013— continuará como gobernadora del equipo al menos durante los próximos cinco años, según confirmó la NBA tras la venta anterior. Buss fue una presencia constante en los partidos durante la era Walter, y su continuidad garantiza un hilo de continuidad institucional para la franquicia.

La operación, que aún debe ser aprobada por la junta directiva de la NBA, también tiene implicaciones deportivas. El equipo afronta una nueva etapa con la estrella Luka Doncic como figura central, tras la salida en libre agencia del máximo anotador en la historia de la NBA, LeBron James, a los Philadelphia 76ers Iger y Kushner ya habían explorado antes de esta compra la posibilidad de adquirir una franquicia de expansión de la NBA en Seattle o Las Vegas, según detalló The Los Angeles Times.

Mark Walter y Jeannie Buss observan un partido de la NBA de Los Ángeles Lakers. El magnate, que compró la franquicia en octubre de 2025, la vendió en agosto de 2026 (REUTERS)
Mark Walter y Jeannie Buss observan un partido de la NBA de Los Ángeles Lakers. El magnate, que compró la franquicia en octubre de 2025, la vendió en agosto de 2026 (REUTERS)

Patrick Soon-Shiong, propietario del L.A. Times Media Group y accionista minoritario de los Lakers, saludó a los nuevos socios en la red social X: “¡Vamos Lakers! Felicidades Bob y Josh.”

Por su parte, Walter, durante su breve paso por la propiedad, impulsó varios cambios en la estructura de negocio del club: incorporó nuevas filas de asientos de tribuna para los playoffs, firmó un acuerdo de patrocinio de camiseta con la app financiera Albert y trasladó las operaciones de la G League del South Bay al Coachella Valley. Iger y Kushner heredan una organización en plena transformación.

Tal como remarcó ESPN, la venta aún requiere la aprobación de la junta de gobernadores de la NBA, y el proceso puede tardar varias semanas. La próxima reunión de la junta está programada para el próximo mes en Nueva York, indicaron.

Tras la venta de los Lakers, Walter y TWG Global mantienen sus acciones en varias organizaciones deportivas profesionales, entre ellas los Dodgers (MLB), las Sparks (WNBA), el Chelsea (Premier League) y la Liga Profesional de Hockey Femenino. Además, a través de TWG Motorsports, Walter es propietario de varios equipos de automovilismo, incluido el Cadillac de Fórmula 1.

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