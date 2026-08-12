Política
Agregar Infobae enGoogle

“Fuerza capitán”: el presidente Javier Milei le envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi

El mandatario publicó en Instagram una dedicatoria al capitán argentino después de la carta con la que despidió a su papá Jorge, muerto el 8 de agosto a los 68 años en un sanatorio de Rosario

El mensaje de apoyo de Javier Milei a Lionel Messi por el fallecimiento de Jorge
Guardar

El presidente Javier Milei le envió este miércoles un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la carta que el capitán de la Selección Argentina publicó en sus redes sociales para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido el sábado 8 de agosto a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario. “Fuerza capitán. Gracias por la alegría y el orgullo que, tanto como a tu papá, nos diste a todos los argentinos. Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir”, escribió el mandatario en su cuenta de Instagram.

El mensaje presidencial llegó horas después de que Messi rompiera el silencio con una extensa carta en la que reveló que su padre se agravó justo antes del inicio del Mundial 2026 y que fue la primera vez que Jorge no estuvo presente en un torneo. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, escribió el astro de 39 años. La publicación incluyó una fotografía junto a su padre y se viralizó de inmediato en redes sociales.

PUBLICIDAD

En la carta, Messi describió el peso que cargó durante el torneo: “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”. El delantero contó que su motivación para llegar lo más lejos posible en el certamen estuvo atada al deseo de darle tiempo a su padre para que pudiera viajar y ver un partido. Argentina llegó a la final, pero Jorge no pudo presenciarla.

El reencuentro posterior fue agridulce. Según relató el propio futbolista, cuando llegó a Rosario su padre creía que el equipo había perdido la final por penales. “No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada”, escribió Messi, quien también recordó el rol que Jorge cumplió desde su infancia: lo llevaba a todos los entrenamientos al salir del trabajo y no faltó a ningún partido. “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, le dedicó.

PUBLICIDAD

El pasaje que más repercusión generó fue el que abre interrogantes sobre el futuro del jugador: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”. La frase encendió el debate sobre una posible retirada del astro, que tiene contrato vigente con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

Días antes, Milei ya había reaccionado a la muerte de Jorge Messi con una publicación en su cuenta de X —antes Twitter— en la que rescató una imagen del Mundial y apuntó a quienes en algún momento se opusieron al futbolista: “Pensar que en Argentina hubo gente anti-Messi da vergüenza”, escribió entonces el mandatario.

Jorge Messi falleció a las 2:00 de la madrugada del sábado tras atravesar una prolongada enfermedad cuyo diagnóstico la familia mantuvo en reserva. Fue el agente de Lionel desde que este tenía 14 años y uno de los artífices de su traslado a Barcelona en sus inicios. Lo sobreviven su esposa, Celia Cuccittini, y sus cuatro hijos: Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.

La carta cerró con una promesa: “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

Temas Relacionados

Lionel MessiJorge MessiInter MiamiMundial 2026Últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pintar o no el país de violeta: se reactiva la discusión interna en el Gobierno sobre la estrategia para las elecciones del 2027

El oficialismo busca avanzar con la suspensión de las PASO en el Congreso, pero avizora un panorama complejo. Las cartas que utilizan los libertarios para negociar y la falta de incentivos de algunos gobernadores para colaborar

Pintar o no el país de violeta: se reactiva la discusión interna en el Gobierno sobre la estrategia para las elecciones del 2027

Agustín Rossi cuestionó al Gobierno tras el revés en el Senado: “Perdió retorno con la sociedad y está aislado”

El diputado nacional analizó el escenario político tras la derrota parlamentaria del oficialismo, cuestionó su vínculo con la ciudadanía y planteó los desafíos que enfrenta el peronismo

Agustín Rossi cuestionó al Gobierno tras el revés en el Senado: “Perdió retorno con la sociedad y está aislado”

Rutas nacionales en Santa Fe: denuncian el abandono y advierten por el riesgo de transitar por la 33 y la 34

La diputada nacional Gisela Scaglia cuestionó la falta de mantenimiento, apuntó contra el deterioro de las principales vías productivas de la provincia y reclamó que se aceleren las obras

Rutas nacionales en Santa Fe: denuncian el abandono y advierten por el riesgo de transitar por la 33 y la 34

Fernán Quirós contó cómo se redujo la atención a extranjeros en hospitales luego de que empezaran a cobrar la atención

CABA fue uno de los primeros distritos en facturar los tratamientos no urgentes de extranjeros no residentes. Esta semana, el Gobierno dictó un decreto similar para la jurisdicción nacional

Fernán Quirós contó cómo se redujo la atención a extranjeros en hospitales luego de que empezaran a cobrar la atención

Golpe a Hugo Moyano: empresarios del interior pidieron a la Justicia que suspenda un decreto que consensuaron el Gobierno y la CGT

La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE) presentó un amparo colectivo contra cambios del Decreto 612 que aumentaron un 18,87% el costo mensual por trabajador. Dijo que es una carga insostenible para las pymes del sector

Golpe a Hugo Moyano: empresarios del interior pidieron a la Justicia que suspenda un decreto que consensuaron el Gobierno y la CGT

DEPORTES

Impacto en la NBA por otra venta récord de Los Ángeles Lakers a 9 meses de haber cambiado de dueño

Impacto en la NBA por otra venta récord de Los Ángeles Lakers a 9 meses de haber cambiado de dueño

Fue campeón con Racing, rescindió su contrato hace dos días y negocia su arribo a Independiente: “Una oferta de trabajo no es una falta de respeto”

Se define el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: los detalles de la primera charla clave con Simeone y la decisión del DT

Revelaron detalles del brutal asesinato de una figura del fútbol africano de 28 años: la red criminal que cayó tras el homicidio

Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre

TELESHOW

El Polaco volvió a mostrar su cambio físico y sorprendió con una confesión: “Empecé a pensar un poco en mí”

El Polaco volvió a mostrar su cambio físico y sorprendió con una confesión: “Empecé a pensar un poco en mí”

La felicidad de Andrea Ghidone al anunciar la fecha de su boda: “Disfruto de algo que nunca me pasó”

El nuevo desafío de Majo Riera, la madre de Lali Espósito, con un ciclo de entrevistas: “Manos que sostienen”

Albertito Olmedo le propuso casamiento a su novia con un divertido video junto al monumento a su padre

El masivo apoyo de los famosos a Lionel Messi tras la conmovedora carta con la que despidió a su padre

INFOBAE AMÉRICA

Hallaron casi media tonelada de cocaína con la imagen de Erling Haaland en un camión en la frontera de Ecuador

Hallaron casi media tonelada de cocaína con la imagen de Erling Haaland en un camión en la frontera de Ecuador

Ecuador recoge ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto en Colombia

La familia de Mónika Silva espera desde hace más de dos meses la entrega de su cuerpo en Ecuador

Educación, empleo y jornadas 4x3: El plan de Laura Fernández para la juventud costarricense

Honduras: alertan por avances insuficientes en sentencias internacionales