“Fuerza capitán”: el presidente Javier Milei le envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi

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El presidente Javier Milei le envió este miércoles un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la carta que el capitán de la Selección Argentina publicó en sus redes sociales para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido el sábado 8 de agosto a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario. “Fuerza capitán. Gracias por la alegría y el orgullo que, tanto como a tu papá, nos diste a todos los argentinos. Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir”, escribió el mandatario en su cuenta de Instagram.

El mensaje presidencial llegó horas después de que Messi rompiera el silencio con una extensa carta en la que reveló que su padre se agravó justo antes del inicio del Mundial 2026 y que fue la primera vez que Jorge no estuvo presente en un torneo. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, escribió el astro de 39 años. La publicación incluyó una fotografía junto a su padre y se viralizó de inmediato en redes sociales.

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En la carta, Messi describió el peso que cargó durante el torneo: “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”. El delantero contó que su motivación para llegar lo más lejos posible en el certamen estuvo atada al deseo de darle tiempo a su padre para que pudiera viajar y ver un partido. Argentina llegó a la final, pero Jorge no pudo presenciarla.

El reencuentro posterior fue agridulce. Según relató el propio futbolista, cuando llegó a Rosario su padre creía que el equipo había perdido la final por penales. “No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada”, escribió Messi, quien también recordó el rol que Jorge cumplió desde su infancia: lo llevaba a todos los entrenamientos al salir del trabajo y no faltó a ningún partido. “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, le dedicó.

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El pasaje que más repercusión generó fue el que abre interrogantes sobre el futuro del jugador: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”. La frase encendió el debate sobre una posible retirada del astro, que tiene contrato vigente con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

Días antes, Milei ya había reaccionado a la muerte de Jorge Messi con una publicación en su cuenta de X —antes Twitter— en la que rescató una imagen del Mundial y apuntó a quienes en algún momento se opusieron al futbolista: “Pensar que en Argentina hubo gente anti-Messi da vergüenza”, escribió entonces el mandatario.

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Jorge Messi falleció a las 2:00 de la madrugada del sábado tras atravesar una prolongada enfermedad cuyo diagnóstico la familia mantuvo en reserva. Fue el agente de Lionel desde que este tenía 14 años y uno de los artífices de su traslado a Barcelona en sus inicios. Lo sobreviven su esposa, Celia Cuccittini, y sus cuatro hijos: Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.

La carta cerró con una promesa: “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

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