Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Fue campeón con Racing, rescindió su contrato hace dos días y negocia su arribo a Independiente: “Una oferta de trabajo no es una falta de respeto”

Agustín García Basso dejó abierta la posibilidad de mudarse de equipo en Avellaneda

Guardar

Agustín García Basso, que hace dos días rescindió su contrato con Racing, podría jugar en Independiente si llega a un acuerdo en las próximas horas. El futbolista de 34 años admitió en una entrevista que recibió un ofrecimiento por parte del Rojo, aunque también estudia otras propuestas en este mercado. Respecto a la chance de mudarse de equipo en Avellaneda, dejó abierta la posibilidad.

“Sé que se han comunicado con mi representante. Quizás no me puse a pensarlo detenidamente, estamos evaluando varias ofertas con mi agente. Siempre lo digo, creo que una oferta de trabajo nunca es una falta de respeto, pero no me he detenido a pensar en eso”, fue lo que comentó en F12 (ESPN) García Basso, quien se entrena por su cuenta desde hace días a la espera de una definición por su futuro profesional.

PUBLICIDAD

El defensor que llegó a la Academia en 2024 y ganó la Sudamericana ese año más la Recopa Sudamericana en 2025, tuvo un desacuerdo contractual con la actual dirigencia y, pese a que tenía vínculo vigente hasta 2027, se definió que no siguiera en la entidad blanquiceleste. Newell’s estuvo cerca de cerrarlo en las últimas semanas, pero su llegada se trabó y ahora la Lepra iría por Lucas Carrizo (Huracán). En tanto, en el horizonte también aparece la Universidad Católica de Chile.

García Basso ganó dos títulos en Racing: Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025 (REUTERS/Agustin Marcarian)
García Basso ganó dos títulos en Racing: Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Sobre la controversia que podría llegar a generar entre los fanáticos su traspaso al clásico rival de forma directa, García Basso opinó: “Es complejo, pero somos trabajadores. La gente puede pensar lo que quiera, sé que el sentimiento que tienen ellos no es el mismo que el de nosotros como trabajadores o trabajadores. Ellos entregan el control remoto de su estado emocional a su equipo. Si su equipo gana, encaran la semana de una manera; y, si pierde, de otra”.

PUBLICIDAD

Y ahondó: “Estoy evaluando las situaciones. Soy un trabajador y hoy en día no tengo empleo. Me estoy preparando y viendo qué decisión tomar en base a las ofertas que tengo. No sé qué puede generar mi opinión, pero no quiero entrar en eso porque es un juego macabro que no está bueno. El de enfocar en alguien y empezar a hablar mal de él cosas que no corresponden. Prefiero no entrar en ello”. Su último partido oficial fue el 7 de mayo, en la derrota contra Botafogo de Brasil por la Copa Sudamericana.

Más tarde, el experimentado futbolista formado en la cantera de Boca, aclaró: “No era sano tanto para ellos como para mí. La situación no estaba para continuar. Tenía ganas de un cambio de aire y la gente del club entendía que era un ciclo cumplido. Ambos estuvimos de acuerdo para interrumpir el contrato y quedar libre. Soy agradecido al club, a Racing, que me dio la posibilidad. Fui muy feliz y hoy estoy tratando de conseguir trabajo”.

Sin embargo, más allá de la determinación que tome respecto a su futuro, aseguró que se quedará con buenas sensaciones de su paso por Racing: “Me voy agradecido sobre todo por el cariño de la gente y el hincha, que me cruzaba en la calle y, cuando las cosas no salían, me alentaba y agradecía por los títulos obtenidos y cómo uno se entregaba. Me tocó cerrar la etapa en este club, hoy soy un agente libre y veré cuál camino tomar”.

Temas Relacionados

Racing ClubClub Atlético IndependienteAgustín García BassoFútbol Argentino

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se define el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: los detalles de la primera charla clave con Simeone y la decisión del DT

El delantero argentino entrenó en el campo junto con sus compañeros mientras se intenta resolver su continuidad o salida del club

Se define el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: los detalles de la primera charla clave con Simeone y la decisión del DT

Revelaron detalles del brutal asesinato de una figura del fútbol africano de 28 años: la red criminal que cayó tras el homicidio

David Owori, capitán del SC Villa, fue protagonista de un robo por parte de delincuentes que sustraían teléfonos celulares en Kampala, Uganda

Revelaron detalles del brutal asesinato de una figura del fútbol africano de 28 años: la red criminal que cayó tras el homicidio

Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre

El portugués apoyó al rosarino luego de la sentida carta que difundió: “Un abrazo enorme para tí y los tuyos”

Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre

Lionel Messi reveló las dificultades que afrontó en el Mundial en medio de la enfermedad de su padre: “Nunca pude sentirme bien”

Jorge tenía planificado viajar a Estados Unidos, pero su estado empeoró justo antes del debut

Lionel Messi reveló las dificultades que afrontó en el Mundial en medio de la enfermedad de su padre: “Nunca pude sentirme bien”

El mensaje de Lionel Messi a la gente tras la muerte de su padre: “Gracias por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”

El futbolista del Inter Miami agradeció el apoyo del público con un sentido mensaje en sus redes sociales

El mensaje de Lionel Messi a la gente tras la muerte de su padre: “Gracias por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”

MALDITOS NERDS

Supermassive Games anuncia hasta 75 despidos tras lanzar ‘Directive 8020′

Supermassive Games anuncia hasta 75 despidos tras lanzar ‘Directive 8020′

Marvel Tokon: Fighting Souls remonta sus reseñas en Steam tras el nuevo parche

Bulkhead pide no comprar su título ‘Wardogs’ y dispara sus reservas en Steam

Nicholas Hoult se suma a ‘Harry Potter’ como Gilderoy Lockhart en la temporada 2

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

ENTRETENIMIENTO

V, miembro de BTS, revela que tiene problemas de audición: “Solo oigo el 30% en este lado”

V, miembro de BTS, revela que tiene problemas de audición: “Solo oigo el 30% en este lado”

A 45 años de haberle disparado a Ronald Reagan, John Hinckley Jr. reaparece con un mensaje para Jodie Foster: “Solo le deseo lo mejor”

Mel Gibson reveló los primeros detalles de ‘Arma Mortal 5′: “El guion es mejor que todos los anteriores”

Recibió un disparo en el talón, condujo 24 horas y terminó operado durante un apagón: el drama de un youtuber en Etiopía

La reciente aparición de Jenna Ortega desató alarma en redes sociales por su aspecto físico: “¿Qué diablos está pasando en Hollywood?"

INFOBAE AMÉRICA

Demandan a 153 exautoridades de Bolivia por asesinato, vejaciones y torturas en el caso “Hotel Las Americas”

Demandan a 153 exautoridades de Bolivia por asesinato, vejaciones y torturas en el caso “Hotel Las Americas”

Uruguay registró cuatro homicidios en pocas horas y un hombre sobrevivió por tercera vez a un ataque a tiros

Más de 2.000 muertos por una enfermedad mortal mientras crece la alerta y los expertos explican si hay riesgo para EE. UU.

Una invasión de medusas redujo la producción de la mayor central nuclear de Europa occidental en un 80%

El científico argentino Juan Maldacena explicó cómo la física describe las leyes del universo