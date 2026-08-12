Fue campeón con Racing, rescindió su contrato hace dos días y negocia su arribo a Independiente: “Una oferta de trabajo no es una falta de respeto”

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Agustín García Basso, que hace dos días rescindió su contrato con Racing, podría jugar en Independiente si llega a un acuerdo en las próximas horas. El futbolista de 34 años admitió en una entrevista que recibió un ofrecimiento por parte del Rojo, aunque también estudia otras propuestas en este mercado. Respecto a la chance de mudarse de equipo en Avellaneda, dejó abierta la posibilidad.

“Sé que se han comunicado con mi representante. Quizás no me puse a pensarlo detenidamente, estamos evaluando varias ofertas con mi agente. Siempre lo digo, creo que una oferta de trabajo nunca es una falta de respeto, pero no me he detenido a pensar en eso”, fue lo que comentó en F12 (ESPN) García Basso, quien se entrena por su cuenta desde hace días a la espera de una definición por su futuro profesional.

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El defensor que llegó a la Academia en 2024 y ganó la Sudamericana ese año más la Recopa Sudamericana en 2025, tuvo un desacuerdo contractual con la actual dirigencia y, pese a que tenía vínculo vigente hasta 2027, se definió que no siguiera en la entidad blanquiceleste. Newell’s estuvo cerca de cerrarlo en las últimas semanas, pero su llegada se trabó y ahora la Lepra iría por Lucas Carrizo (Huracán). En tanto, en el horizonte también aparece la Universidad Católica de Chile.

García Basso ganó dos títulos en Racing: Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Sobre la controversia que podría llegar a generar entre los fanáticos su traspaso al clásico rival de forma directa, García Basso opinó: “Es complejo, pero somos trabajadores. La gente puede pensar lo que quiera, sé que el sentimiento que tienen ellos no es el mismo que el de nosotros como trabajadores o trabajadores. Ellos entregan el control remoto de su estado emocional a su equipo. Si su equipo gana, encaran la semana de una manera; y, si pierde, de otra”.

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Y ahondó: “Estoy evaluando las situaciones. Soy un trabajador y hoy en día no tengo empleo. Me estoy preparando y viendo qué decisión tomar en base a las ofertas que tengo. No sé qué puede generar mi opinión, pero no quiero entrar en eso porque es un juego macabro que no está bueno. El de enfocar en alguien y empezar a hablar mal de él cosas que no corresponden. Prefiero no entrar en ello”. Su último partido oficial fue el 7 de mayo, en la derrota contra Botafogo de Brasil por la Copa Sudamericana.

Más tarde, el experimentado futbolista formado en la cantera de Boca, aclaró: “No era sano tanto para ellos como para mí. La situación no estaba para continuar. Tenía ganas de un cambio de aire y la gente del club entendía que era un ciclo cumplido. Ambos estuvimos de acuerdo para interrumpir el contrato y quedar libre. Soy agradecido al club, a Racing, que me dio la posibilidad. Fui muy feliz y hoy estoy tratando de conseguir trabajo”.

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Sin embargo, más allá de la determinación que tome respecto a su futuro, aseguró que se quedará con buenas sensaciones de su paso por Racing: “Me voy agradecido sobre todo por el cariño de la gente y el hincha, que me cruzaba en la calle y, cuando las cosas no salían, me alentaba y agradecía por los títulos obtenidos y cómo uno se entregaba. Me tocó cerrar la etapa en este club, hoy soy un agente libre y veré cuál camino tomar”.