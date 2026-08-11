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El grave error al fotografiar el eclipse del 12 de agosto que puede quemar la cámara de tu móvil

Bajar brillo o compensar luz solo cambia la imagen en pantalla y no reduce radiación que entra al sensor, así que mantener el teléfono apuntando al Sol para probar tomas aumenta el riesgo

Apuntar el móvil al Sol durante el eclipse puede dañar el sensor en segundos sin filtro adecuado - crédito MBP
Apuntar el móvil al Sol durante el eclipse puede dañar el sensor en segundos sin filtro adecuado - crédito MBP
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El eclipse total de Sol del 12 de agosto ha generado un auge en la búsqueda de filtros solares y consejos para observar y fotografiar el fenómeno.

Sin embargo, un error frecuente amenaza con arruinar la experiencia y puede dejar secuelas en el equipo: apuntar la cámara del móvil directamente al Sol sin la protección adecuada. El daño no solo afecta la imagen, sino que puede inutilizar el sensor y la óptica del dispositivo en cuestión de segundos.

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Por qué el eclipse puede dañar la cámara de tu móvil

Durante un eclipse, la intensidad de la luz solar concentrada puede sobrepasar la capacidad de los sensores fotográficos. La plataforma europea de equipos fotográficos usados, MPB, ha advertido que, al enfocar el Sol sin protección frontal, la luz atraviesa la óptica y se concentra en el sensor, generando calor localizado y daños irreversibles. Este efecto es más peligroso durante las fases parciales, cuando la luz directa sigue siendo intensa.

El error más común al fotografiar el eclipse es confiar en ajustes de exposición y no en filtros - REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
El error más común al fotografiar el eclipse es confiar en ajustes de exposición y no en filtros - REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Algunos móviles, sobre todo los de gama alta con sensores avanzados o múltiples lentes, pueden ser aún más susceptibles si la exposición se prolonga mientras se encuadra, enfoca o prueba diferentes ajustes. No basta con bajar la exposición o el brillo de la pantalla: esto solo afecta la imagen, no la cantidad de luz que entra en la cámara.

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Cómo proteger el equipo al fotografiar el eclipse

La regla principal es clara: la luz debe filtrarse antes de entrar en la óptica. Las precauciones varían según el dispositivo:

Cámaras DSLR y mirrorless

Utiliza un filtro solar específico colocado delante del objetivo, como una lámina solar homologada o un filtro ND de densidad extrema (ND1000000). Nunca uses filtros ND convencionales para paisajes, ya que no protegen frente a la radiación solar directa. Si trabajas con una DSLR, evita mirar por el visor óptico mientras la cámara esté orientada al Sol.

Normalmente, los teléfonos usan más batería cuando intentan acceder a la cámara. (Unsplash)
Expertos recomiendan láminas solares o filtros de densidad extrema específicos, evitando opciones convencionales para paisaje, y preparar el equipo con protección instalada antes de apuntar al Sol, para prevenir sobrecalentamiento del sensor - (Unsplash)

Cámaras compactas y bridge

También requieren un filtro solar adecuado que cubra completamente la óptica, incluso al cambiar la distancia focal. Si el modelo no admite filtros homologados, es mejor no improvisar con adaptaciones caseras.

Móviles

Aquí reside el mayor riesgo. Es imprescindible un filtro solar homologado entre la cámara del móvil y el Sol. Si el teléfono tiene varias lentes, asegúrate de proteger la que esté en uso, ya que algunos modelos cambian de lente automáticamente al variar el zoom.

Evita sujetar unas gafas de eclipse delante del teléfono, ya que pueden moverse y dejar partes de la lente expuestas. Consulta siempre las recomendaciones del fabricante del filtro y del propio teléfono.

No subestimes el riesgo antes de hacer la foto: mantener el móvil apuntando al Sol para encuadrar, enfocar o experimentar con ajustes deja el sensor expuesto al daño desde el primer instante.

No todas las protecciones son válidas

La protección solo se quita con el Sol completamente cubierto por la Luna, y debe reinstalarse al primer indicio de reaparición, para mantener seguridad del equipo y evitar daños durante los minutos más críticos de exposición luminosa - REUTERS/Violeta Santos Moura
La protección solo se quita con el Sol completamente cubierto por la Luna, y debe reinstalarse al primer indicio de reaparición, para mantener seguridad del equipo y evitar daños durante los minutos más críticos de exposición luminosa - REUTERS/Violeta Santos Moura

Un error habitual es pensar que las gafas para observar el eclipse pueden usarse como filtro para la cámara o el móvil. La NASA y expertos en astronomía advierten que esto no es seguro: los dispositivos requieren filtros solares específicos para ópticas de cámaras, telescopios o prismáticos. Las gafas de eclipse no están diseñadas para soportar la intensidad y el enfoque de la luz en sensores electrónicos.

Durante la totalidad del eclipse, y solo cuando el Sol está completamente cubierto por la Luna, la protección puede retirarse de forma segura. A la mínima reaparición de la superficie solar, el filtro debe volver a colocarse.

Consejos finales para una observación segura

  • Infórmate sobre el tipo de filtro compatible con tu dispositivo.
  • No improvises adaptaciones caseras ni reutilices gafas de eclipse como filtro de cámara.
  • Prepara el equipo con el filtro instalado antes de comenzar a encuadrar o enfocar.
  • Consulta fuentes confiables y sigue las indicaciones del fabricante.

Observar y fotografiar un eclipse puede ser una experiencia memorable, siempre que se sigan las precauciones adecuadas para proteger tanto la vista como el equipo fotográfico y los dispositivos móviles. La seguridad debe estar por encima de la curiosidad.

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