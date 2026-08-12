Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Honduras podría enfrentar una tarifa eléctrica más alta en el cuarto trimestre por la crisis en Medio Oriente

La persistencia del conflicto podría elevar los costos eléctricos y traducirse en una tarifa más alta durante el cuarto trimestre de 2026, según advirtió Leonardo Deras, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

La tarifa eléctrica del cuarto trimestre de 2026 se definirá según el cálculo tarifario, la evolución de los mercados y los costos del sistema.
La tarifa eléctrica del cuarto trimestre de 2026 se definirá según el cálculo tarifario, la evolución de los mercados y los costos del sistema.
Guardar

La posible variación en el precio de la electricidad dependerá del comportamiento de los costos internacionales y de las condiciones de generación que registre el país en los próximos meses, explicó Leonardo Deras, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía eléctrica (CREE).

El funcionario señaló que la situación internacional representa un factor de riesgo para el costo de la energía, en particular por su posible impacto en los combustibles utilizados para la generación térmica.

Deras indicó que la CREE ha venido aplicando un mecanismo de diferimiento del 6% en cada trimestre, con el objetivo de distribuir gradualmente determinados costos dentro del sistema eléctrico.

PUBLICIDAD

Si los precios internacionales mantienen una tendencia al alza, la presión acumulada podría trasladarse a la tarifa que pagan los usuarios. “Un incremento que pudiera estar arriba de los 90 dólares son costos adicionales que pagará la empresa distribuidora y pasárselos a los abonados”, explicó el comisionado.

El precio de los combustibles constituye uno de los elementos que inciden en los costos de generación eléctrica, por lo que cualquier variación en los mercados internacionales puede repercutir en el sistema hondureño.

La prolongación de las tensiones bélicas en Medio Oriente mantiene abierta la posibilidad de nuevas fluctuaciones en los precios internacionales de la energía y los combustibles.

PUBLICIDAD

Visperas de ajustes

En este escenario, la evolución de los mercados durante los próximos meses será determinante para establecer cuánto deberán pagar los consumidores hondureños por el servicio eléctrico entre octubre y diciembre.

Si los precios internacionales de la energía y los combustibles suben, la tarifa eléctrica que pagan los usuarios podría aumentar entre octubre y diciembre.
Si los precios internacionales de la energía y los combustibles suben, la tarifa eléctrica que pagan los usuarios podría aumentar entre octubre y diciembre.

Deras señaló que también existe la posibilidad de que se mantenga una situación de estabilidad que permita proyectar una tarifa sin aumentos para el último trimestre del año. La decisión dependerá de las condiciones que prevalezcan cuando corresponda realizar el cálculo tarifario.

Otro de los factores considerados por la CREE es la composición de la matriz de generación eléctrica del país. Deras indicó que alrededor del 40% de la generación corresponde a fuentes térmicas, mientras que el 60% proviene de fuentes renovables.

Esta composición resulta relevante debido a que la generación térmica está más expuesta a las variaciones en los precios de los combustibles.

Cuando estos costos aumentan, las empresas que producen electricidad mediante generación térmica enfrentan mayores gastos, lo que puede incrementar el costo general de abastecimiento del sistema.

La participación de las fuentes renovables permite reducir parcialmente esa exposición, aunque el comportamiento de los precios internacionales continúa siendo un factor que puede afectar la estructura de costos del sistema eléctrico.

Si se produce un incremento en los costos de generación, la empresa distribuidora asumiría inicialmente los gastos adicionales, que después podrían ser trasladados a los usuarios mediante el mecanismo establecido para el cálculo de la tarifa.

Por esta razón, el comportamiento de los mercados internacionales será seguido de cerca durante las próximas semanas, mientras se acerca el periodo en que deberá definirse la tarifa correspondiente al cuarto trimestre.

Si los precios internacionales de la energía y los combustibles suben, la tarifa eléctrica que pagan los usuarios podría aumentar entre octubre y diciembre.
Si los precios internacionales de la energía y los combustibles suben, la tarifa eléctrica que pagan los usuarios podría aumentar entre octubre y diciembre.

El cuarto trimestre

La CREE mantiene así dos escenarios abiertos: uno de estabilidad, que permitiría contener la tarifa, y otro marcado por un incremento de los costos internacionales que podría derivar en un mayor pago para los consumidores.

Honduras, al contar con una parte de su generación eléctrica basada en fuentes térmicas, permanece expuesto a las variaciones de los precios internacionales de los combustibles.

Una prolongación de la crisis en Medio Oriente podría aumentar esa presión, mientras que una estabilización de los mercados contribuiría a reducir el riesgo de un incremento.

La tarifa eléctrica del cuarto trimestre de 2026 todavía deberá definirse con base en las condiciones del sistema y los costos correspondientes al periodo.

Temas Relacionados

HondurasCREEenergíatarifaMediooriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ruta migratoria centroamericana cambia de sentido en 2026, con el Darién casi vacío y un retorno inesperado

Un dato oficial de Panamá y una decisión de Médicos Sin Fronteras abren preguntas sobre el nuevo mapa de desplazamientos, mientras una travesía alternativa por mar gana terreno

La ruta migratoria centroamericana cambia de sentido en 2026, con el Darién casi vacío y un retorno inesperado

El Salvador: Fundación ambientalista propone etiquetar residuos y evitar contaminarlos para facilitar el reciclaje

La ambientalista Claudia Ardón explicó en Radio YSKL que rotular bolsas o usar empaques transparentes ayuda a los recolectores a identificar el material que se puede recuperar y mejora la eficacia de los programas municipales.

El Salvador: Fundación ambientalista propone etiquetar residuos y evitar contaminarlos para facilitar el reciclaje

El Comité Nacional Monseñor Romero lanza una campaña para apoyar al Hospital Divina Providencia en El Salvador

La colecta se enmarca en el 109 aniversario del nacimiento de San Óscar Arnulfo Romero y busca reunir alimentos, productos de higiene y otros artículos básicos para pacientes de escasos recursos en San Salvador.

El Comité Nacional Monseñor Romero lanza una campaña para apoyar al Hospital Divina Providencia en El Salvador

Gobierno de Guatemala reformó convocatoria del curso para agentes de la PNC y dispuso que los aspirantes ingresen con la calidad de policías alumnos

La reforma de la convocatoria permanente establece beca, hospedaje, comida y atención médica para quienes sean admitidos al curso, y aplica desde su publicación en el Diario de Centro América

Gobierno de Guatemala reformó convocatoria del curso para agentes de la PNC y dispuso que los aspirantes ingresen con la calidad de policías alumnos

Costa Rica lleva su “Pura Vida” a San Francisco: nueve tranvías serán convertidos en vitrinas turísticas del país

Los emblemáticos Cable Cars circularán durante dos meses con imágenes de playas, fauna, aventura y naturaleza costarricense en una campaña que busca impactar a más de 5 millones de personas.

Costa Rica lleva su “Pura Vida” a San Francisco: nueve tranvías serán convertidos en vitrinas turísticas del país

TECNO

WhatsApp Web no abre el PC: qué hacer para solucionar el problema ya

WhatsApp Web no abre el PC: qué hacer para solucionar el problema ya

Cómo cargar todos los dispositivos del hogar sin electricidad y de forma segura

Tras el sismo en Colombia: cómo activar el ahorro extremo de batería para mantenerse comunicado

Cómo convertir tu vehículo o batería externa en una estación de energía segura

Grand Theft Auto V alcanza los 230 millones de copias: GTA VI está en veremos

ENTRETENIMIENTO

“Esta es la mejor película de Spider-Man que hicimos”, aseguró Tom Holland sobre Brand New Day

“Esta es la mejor película de Spider-Man que hicimos”, aseguró Tom Holland sobre Brand New Day

Greta Lee contó cómo un mensaje de voz equivocado casi le hace perder el papel que cambió su carrera

Rod Stewart cancela su gira de despedida tras una intervención cardíaca

El ex CEO de Disney compra a los Lakers en la operación deportiva más cara de la historia

V, miembro de BTS, revela que tiene problemas de audición: “Solo oigo el 30% en este lado”

MUNDO

Sin dueño, sin bandera y sin seguro: el petrolero de la flota fantasma rusa sigue derramando crudo en Omán y crece la alerta ambiental

Sin dueño, sin bandera y sin seguro: el petrolero de la flota fantasma rusa sigue derramando crudo en Omán y crece la alerta ambiental

Más de 2.000 muertos por una enfermedad mortal mientras crece la alerta y los expertos explican si hay riesgo para EE. UU.

El país más silencioso del mundo no está en Europa: el ranking que sorprende a los viajeros

Una invasión de medusas redujo la producción de la mayor central nuclear de Europa occidental en un 80%

Tiene 130 años, 163 habitaciones, 700 empleados y fue elegido como el mejor hotel del mundo