Honduras podría enfrentar una tarifa eléctrica más alta en el cuarto trimestre por la crisis en Medio Oriente

La tarifa eléctrica del cuarto trimestre de 2026 se definirá según el cálculo tarifario, la evolución de los mercados y los costos del sistema.

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La posible variación en el precio de la electricidad dependerá del comportamiento de los costos internacionales y de las condiciones de generación que registre el país en los próximos meses, explicó Leonardo Deras, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía eléctrica (CREE).

El funcionario señaló que la situación internacional representa un factor de riesgo para el costo de la energía, en particular por su posible impacto en los combustibles utilizados para la generación térmica.

Deras indicó que la CREE ha venido aplicando un mecanismo de diferimiento del 6% en cada trimestre, con el objetivo de distribuir gradualmente determinados costos dentro del sistema eléctrico.

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Si los precios internacionales mantienen una tendencia al alza, la presión acumulada podría trasladarse a la tarifa que pagan los usuarios. “Un incremento que pudiera estar arriba de los 90 dólares son costos adicionales que pagará la empresa distribuidora y pasárselos a los abonados”, explicó el comisionado.

El precio de los combustibles constituye uno de los elementos que inciden en los costos de generación eléctrica, por lo que cualquier variación en los mercados internacionales puede repercutir en el sistema hondureño.

La prolongación de las tensiones bélicas en Medio Oriente mantiene abierta la posibilidad de nuevas fluctuaciones en los precios internacionales de la energía y los combustibles.

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Visperas de ajustes

En este escenario, la evolución de los mercados durante los próximos meses será determinante para establecer cuánto deberán pagar los consumidores hondureños por el servicio eléctrico entre octubre y diciembre.

Si los precios internacionales de la energía y los combustibles suben, la tarifa eléctrica que pagan los usuarios podría aumentar entre octubre y diciembre.

Deras señaló que también existe la posibilidad de que se mantenga una situación de estabilidad que permita proyectar una tarifa sin aumentos para el último trimestre del año. La decisión dependerá de las condiciones que prevalezcan cuando corresponda realizar el cálculo tarifario.

Otro de los factores considerados por la CREE es la composición de la matriz de generación eléctrica del país. Deras indicó que alrededor del 40% de la generación corresponde a fuentes térmicas, mientras que el 60% proviene de fuentes renovables.

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Esta composición resulta relevante debido a que la generación térmica está más expuesta a las variaciones en los precios de los combustibles.

Cuando estos costos aumentan, las empresas que producen electricidad mediante generación térmica enfrentan mayores gastos, lo que puede incrementar el costo general de abastecimiento del sistema.

La participación de las fuentes renovables permite reducir parcialmente esa exposición, aunque el comportamiento de los precios internacionales continúa siendo un factor que puede afectar la estructura de costos del sistema eléctrico.

Si se produce un incremento en los costos de generación, la empresa distribuidora asumiría inicialmente los gastos adicionales, que después podrían ser trasladados a los usuarios mediante el mecanismo establecido para el cálculo de la tarifa.

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Por esta razón, el comportamiento de los mercados internacionales será seguido de cerca durante las próximas semanas, mientras se acerca el periodo en que deberá definirse la tarifa correspondiente al cuarto trimestre.

Si los precios internacionales de la energía y los combustibles suben, la tarifa eléctrica que pagan los usuarios podría aumentar entre octubre y diciembre.

El cuarto trimestre

La CREE mantiene así dos escenarios abiertos: uno de estabilidad, que permitiría contener la tarifa, y otro marcado por un incremento de los costos internacionales que podría derivar en un mayor pago para los consumidores.

Honduras, al contar con una parte de su generación eléctrica basada en fuentes térmicas, permanece expuesto a las variaciones de los precios internacionales de los combustibles.

Una prolongación de la crisis en Medio Oriente podría aumentar esa presión, mientras que una estabilización de los mercados contribuiría a reducir el riesgo de un incremento.

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La tarifa eléctrica del cuarto trimestre de 2026 todavía deberá definirse con base en las condiciones del sistema y los costos correspondientes al periodo.