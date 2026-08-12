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Cómo convertir tu vehículo o batería externa en una estación de energía segura

Un auto y una batería externa pueden mantener cargados los dispositivos esenciales durante un apagón, pero es necesario utilizarlos correctamente

Aprende a convertir tu auto o batería externa en una estación de carga.
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Un vehículo y una batería externa pueden convertirse en fuentes de energía útiles durante un apagón provocado por una emergencia o un desastre natural. Ambos permiten mantener funcionando dispositivos esenciales como teléfonos celulares, linternas o radios, pero su uso requiere algunas precauciones para evitar desperdiciar combustible, dañar las baterías o exponerse a riesgos graves.

La opción más sencilla son las powerbanks, ya que permiten cargar dispositivos sin necesidad de mantener encendido un motor. El automóvil, en cambio, puede funcionar como una fuente de electricidad temporal siempre que se utilice correctamente.

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Una de las principales recomendaciones es priorizar las baterías portátiles y recurrir al vehículo para recargarlas cuando sea necesario.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una batería portátil es importante durante apagones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo utilizar el vehículo para generar electricidad

Un automóvil produce electricidad mientras el motor está encendido y puede utilizarse para cargar diferentes dispositivos. La alternativa más sencilla consiste en conectar un teléfono o una batería externa mediante un cargador para la toma de 12 voltios del vehículo.

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Si se necesita alimentar un dispositivo que utiliza un enchufe convencional, como una computadora portátil, es necesario utilizar un inversor de corriente. Este equipo transforma la corriente de 12 voltios del automóvil en una salida compatible con aparatos eléctricos convencionales.

Durante un apagón prolongado, mantener el motor encendido durante horas no es una estrategia eficiente. Una alternativa es utilizar periodos breves de funcionamiento para recuperar energía en las baterías externas y después apagar el vehículo.

Nueva modalidad de ciberataque con solo conectar tu celular a una estación pública de carga.
Puedes cargar tu celular en el auto durante apagones, pero eso sí, debes tener el carro fuera de la cochera del hogar. (Imagen ilustrativa)

Sin embargo, existe una precaución que no admite excepciones: el automóvil debe permanecer siempre al aire libre cuando tenga el motor encendido. Nunca debe ponerse en marcha dentro de un garaje, incluso si la puerta está parcialmente abierta. El monóxido de carbono presente en los gases de escape es un gas tóxico que puede acumularse rápidamente y provocar una intoxicación mortal.

Las powerbanks son la primera opción

Las baterías externas pueden ser especialmente útiles durante una emergencia porque almacenan energía y permiten utilizarla cuando sea necesario. Sin embargo, su capacidad nominal no equivale exactamente a la energía que llegará al teléfono.

Una batería anunciada con 10.000 mAh, por ejemplo, tendrá pérdidas durante los procesos de conversión y transferencia de energía. Por eso, es recomendable asumir que la capacidad útil será inferior a la cifra indicada por el fabricante.

Una estrategia práctica consiste en aprovechar los periodos en los que el vehículo esté encendido para recargar primero las powerbanks. Después, estas pueden utilizarse para mantener cargados los teléfonos y otros dispositivos esenciales sin tener que mantener el automóvil funcionando constantemente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las baterías portátiles son la primera opción en un apagón al no tener un motor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar que las baterías se deterioren

El calor es uno de los principales enemigos de las baterías de ion-litio. Durante una emergencia, las powerbanks deben mantenerse alejadas del sol directo y de lugares que puedan alcanzar temperaturas elevadas, como el tablero de un automóvil.

También es importante revisar el estado de los cables antes de utilizarlos. Un cable deteriorado puede generar pérdidas de energía, calentamiento y problemas durante la carga. Utilizar accesorios de buena calidad reduce estos riesgos.

Para aprovechar mejor la energía disponible, el teléfono puede mantenerse en modo avión o apagarse cuando no sea necesario utilizarlo. También conviene desactivar funciones que consuman batería y reservar la carga para comunicaciones, alertas y otras necesidades esenciales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las baterías portátiles son sensibles al calor, por lo que debes de tener cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una reserva de energía para situaciones críticas

Durante un apagón, no se trata de mantener todos los dispositivos funcionando como en condiciones normales, sino de administrar la energía disponible. El teléfono debe tener prioridad para recibir alertas, comunicarse con familiares y acceder a información oficial.

Las powerbanks permiten disponer de una reserva inmediata, mientras que el automóvil puede servir como fuente temporal para recuperar esa energía. Utilizados de manera planificada y segura, ambos recursos pueden ayudar a mantener las comunicaciones durante una emergencia sin depender de la red eléctrica.

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