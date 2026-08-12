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El Arzobispado de San Salvador pide oraciones para que san Óscar Romero sea doctor de la Iglesia

La arquidiócesis difundió una carta circular fechada el 11 de agosto de 2026 y firmada por el canciller Rafael Urrutia, con una plegaria para solicitar ese reconocimiento eclesial

La arquidiócesis pidió a parroquias, sacerdotes y fieles unirse con más fervor en torno al 15 de agosto, fecha en la que también se conmemora el nacimiento del santo salvadoreño y su legado pastoral. (El Salvador, Marzo 23, 2019. REUTERS/Jose Cabezas)
La arquidiócesis pidió a parroquias, sacerdotes y fieles unirse con más fervor en torno al 15 de agosto, fecha en la que también se conmemora el nacimiento del santo salvadoreño y su legado pastoral. (El Salvador, Marzo 23, 2019. REUTERS/Jose Cabezas)
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El Arzobispado de San Salvador solicitó a la comunidad católica intensificar las oraciones para que San Óscar Arnulfo Romero sea reconocido como Doctor de la Iglesia. El llamado fue difundido en una carta circular fechada el 11 de agosto de 2026 y firmada por el canciller monseñor Rafael Urrutia.

La carta fue divulgada por el colectivo “San Óscar Arnulfo Romero” a través de sus redes sociales. La solicitud se presenta en el marco del natalicio de San Óscar Arnulfo Romero, que coincide con la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, el 15 de agosto.

Según el comunicado, la arquidiócesis considera que esa fecha adquiere un significado especial porque une la devoción mariana con la memoria de quien fue asesinado en 1980 y canonizado por el papa Francisco.

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La carta señala que el arzobispo, monseñor José Luis Escobar Alas, instruyó a las parroquias a conmemorar con especial fervor el natalicio de Romero y a agradecer a Dios por el testimonio de su vida.

El pedido de la arquidiócesis

El documento afirma que el testimonio de San Óscar Romero representa un modelo para las nuevas generaciones, ya que su vida, ministerio episcopal y martirio constituyen una llamada permanente a vivir la fe con autenticidad y radicalidad.

Oscar Arnulfo Romero (AP)
Oscar Arnulfo Romero (AP)

También anima a recordar y difundir sus enseñanzas y homilías para que se traduzcan en un testimonio de vida cristiana, comunión eclesial y caridad cotidiana. “Que sus enseñanzas se hagan vida en nosotros; que no solo se encuentren escritas en los libros o conservadas en nuestra memoria, sino que se traduzcan en auténtico testimonio de vida cristiana”, señala el texto oficial.

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Uno de los apartados del comunicado incluye una oración específica para pedir la gracia de que Romero sea declarado Doctor de la Iglesia. El Arzobispado subraya que ese reconocimiento se fundamentaría en la fecundidad y universalidad de su testimonio, en su fidelidad a la Palabra de Dios y en la enseñanza transmitida por sus homilías y escritos pastorales.

La oración, dirigida a sacerdotes, religiosos y laicos, solicita a Dios que permita a la Iglesia reconocer “la profundidad y la riqueza del magisterio de San Óscar Romero, pastor y mártir, que culminó en el derramamiento de su sangre”.

Las celebraciones del 15 de agosto

El mensaje de monseñor José Luis Escobar Alas incluye un agradecimiento a los sacerdotes y a toda la comunidad pastoral por su labor en la evangelización y por mantener vivo el legado espiritual de Romero.

El arzobispo también expresó su confianza en la protección de la Virgen María, Reina de la Paz, y pidió que su ejemplo inspire y acompañe la labor cotidiana de la Iglesia salvadoreña. “Que la Virgen María, Reina de la Paz, continúe sosteniendo nuestra esperanza y nos ayude cada día en nuestro ministerio”, afirma el documento.

People take part in a procession to commemorate the 46th anniversary of the murder of the Archbishop of San Salvador Saint Oscar Arnulfo Romero, in San Salvador, El Salvador, March 21, 2026. REUTERS/Jose Cabezas
People take part in a procession to commemorate the 46th anniversary of the murder of the Archbishop of San Salvador Saint Oscar Arnulfo Romero, in San Salvador, El Salvador, March 21, 2026. REUTERS/Jose Cabezas

El comunicado menciona además que esas celebraciones coinciden con la consagración episcopal de monseñor Ramiro Landaverde, obispo electo de Zacatecoluca, lo que refuerza el carácter especial de la jornada para la Iglesia local.

¿Qué implica el reconocimiento?

El proceso de declaración de Doctor de la Iglesia implica un reconocimiento oficial de la Iglesia católica para aquellos santos cuyo magisterio teológico y espiritual es considerado universalmente relevante.

El Arzobispado de San Salvador reiteró su compromiso con la difusión del pensamiento y la espiritualidad de Romero, y animó a los fieles a pedir su intercesión y a vivir su mensaje con renovada fidelidad.

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