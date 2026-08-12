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La inflación de Brasil se desaceleró hasta el 4,44% en julio por la caída de los alimentos

La variación de precios alcanzó el registro más bajo desde agosto de 2025 tras dos recortes consecutivos en productos básicos

La gente compra en el Mercado Municipal de San Pablo, en el centro de San Pablo, Brasil (REUTERS/Paulo Whitaker)
La gente compra en el Mercado Municipal de San Pablo, en el centro de San Pablo, Brasil (REUTERS/Paulo Whitaker)
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La inflación en Brasil descendió del 4,64% interanual en junio al 4,44% interanual en julio, impulsada por la disminución de los precios de los alimentos, lo que situó la tasa en su punto más bajo de los últimos 11 meses, según informó el Gobierno.

En julio, la inflación alcanzó el 0,07%, un valor menor al registrado en junio (0,16%) y al del mismo mes del año anterior (0,26%), de acuerdo con los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

La cifra de julio representa el nivel más bajo desde agosto del año pasado, cuando Brasil tuvo una desinflación del 0,11%, según el organismo estatal.

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Tras dos meses consecutivos de reducción de los precios de los alimentos, la inflación interanual retrocedió desde el 4,72% en mayo, su valor más alto en ocho meses, hasta el 4,44% en julio, regresando así al nivel observado en abril.

El dato resulta considerablemente inferior al de julio del año pasado, cuando la inflación interanual fue del 5,23%.

El IBGE atribuyó la desaceleración principalmente a la baja de los precios de los alimentos, que ya habían caído un 0,24% en junio y descendieron un 0,67% en julio.

Entre los productos que más bajaron de precio se encuentran el tomate (-29,09%), la patata (-19,59%), la zanahoria (-14,41%) y el café (-2,45%).

Personas compran en un mercado (Europa Press/Archivo)
Personas compran en un mercado (Europa Press/Archivo)

También se registró desinflación en los precios de las confecciones y vestuarios (-0,66%) y en el sector de educación (-0,03%).

En sentido contrario, la inflación de julio estuvo influida por el aumento del 0,99% en los precios de la habitación y del 0,40% en los de artículos de salud y cuidados personales.

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A pesar de la desaceleración, la inflación en la mayor economía de Latinoamérica todavía supera el objetivo del Banco Central.

El organismo estableció una meta de 3% para la inflación de este año, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales, lo que permite un máximo aceptable del 4,5%.

Las proyecciones de los economistas del mercado apuntan a que Brasil cierre el año con una inflación del 5,02%, por encima de las estimaciones del Gobierno (4,5%) y de la meta del emisor.

La reducción de la inflación en julio, que la dejó cerca del techo de la meta oficial, permitió que el Banco Central recortara la tasa básica de intereses en 0,25 puntos porcentuales la semana pasada, hasta el 14% anual.

Aunque el organismo redujo la tasa referencial desde el 15% anual en febrero hasta el 14% anual en julio, los tipos de interés en Brasil siguen ubicándose entre los más altos del mundo en términos reales.

En un informe divulgado este martes, el Banco Central advirtió que la inflación “continúa sometida a una presión relevante de la demanda”, por lo que considera necesario mantener una política monetaria restrictiva.

El organismo, que defendió una reducción gradual y lenta de los tipos, indicó que “la inflación permanece presionada por la demanda” y que esto exige “mantener las tasas de interés en un nivel suficientemente elevado para enfriar la economía”.

Economistas relacionan el alto costo del dinero con la desaceleración de la economía brasileña, que creció 2,3% en 2025 tras un avance del 3,4% en 2024.

Las previsiones de los analistas apuntan a que esta tendencia continúe en 2026, año para el que esperan un crecimiento económico cercano al 2%.

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