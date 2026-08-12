Presupuesto, previsión y ahorro: las claves para dejar de vivir con incertidumbre y ordenar las finanzas

La incertidumbre económica en Argentina obliga a las familias a ordenar sus finanzas con presupuesto, previsión y control de gastos

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La planificación y el control de los gastos personales se convierten en una necesidad cotidiana en Argentina ante la inestabilidad económica y los frecuentes cambios en las reglas del juego. La especialista en educación financiera Gabriela Totaro analizó en Infobae en Vivo por qué la organización y la previsión resultan esenciales para que las familias puedan sortear los desafíos que impone el contexto nacional. La falta de previsión financiera, sumada a la tendencia al endeudamiento, genera consecuencias que pueden afectar tanto a la economía doméstica como a la salud emocional de las personas.

A partir de su experiencia como asesora y miembro de la Million Dollar Round Table, Totaro trazó un diagnóstico sobre la educación financiera en la sociedad argentina. Según explicó, el país enfrenta cambios económicos constantes que dificultan la planificación a largo plazo y obligan a la población a tomar decisiones en el corto plazo. “Tenemos de edad mental aproximadamente promedio entre 8 y 12 años de educación financiera. Esa es la edad promedio que tiene Argentina”.

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La especialista diferenció el financiamiento del endeudamiento y subrayó que muchas personas gastan por encima de su poder adquisitivo, lo que termina generando situaciones de estrés financiero. “Si yo gano dos, tres millones y en la tarjeta me dan cinco, gasto con la tarjeta. Y Dios proveerá quién pagará. Pero en realidad lo vas a pagar vos”, expresó Totaro.

Gabriela Totaro advirtió que la baja educación financiera dificulta la planificación a largo plazo y empuja a tomar decisiones de corto plazo Foto: Yaydoo

Contexto de la educación financiera en Argentina

Totaro destacó que las familias argentinas suelen operar en un escenario de incertidumbre. Los cambios políticos y económicos frecuentes afectan la capacidad de planificar y obligan a tomar decisiones inmediatas. “Si a vos te cambian las reglas cada cuatro años, o cada año, no planificás a largo plazo, vivís el hoy. Somos un combo explosivo”, advirtió. La experta afirmó que el manejo cotidiano de la economía familiar suele priorizar la urgencia y el consumo, en detrimento de la previsión.

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Al mismo tiempo remarcó que la mayoría de las personas no revisa sus números con regularidad ni mide la relación entre ingresos y gastos. “La gente no quiere pararse a ver sus números. Muchas veces porque los números, como digo yo, no mienten”, sostuvo la especialista. Esta falta de análisis genera que los hogares gasten más de lo que pueden afrontar y recurran al endeudamiento para cubrir necesidades básicas.

El fenómeno se acentúa cuando los salarios pierden poder adquisitivo frente al aumento de precios de bienes y servicios esenciales. Totaro señaló que, en estos casos, las familias se ven obligadas a tomar decisiones difíciles, como reducir gastos fundamentales o cambiar hábitos de consumo.

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La falta de revisión de ingresos y gastos lleva a muchos hogares a endeudarse para cubrir necesidades básicas en un contexto de inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organización financiera y diferencia entre financiamiento y endeudamiento

Para Totaro, la organización financiera personal se basa en el diseño de presupuestos y la previsión de gastos futuros. La especialista aclaró que no es lo mismo financiarse que endeudarse. “Financiarse está espectacular, lo que no está bueno es endeudarse. Son cosas distintas”, precisó. Según su visión, el financiamiento puede formar parte de una estrategia, siempre que se conozcan los riesgos y se mantenga el control sobre los pagos y plazos.

La falta de conciencia sobre los propios números, según Totaro, contribuye a la generación de estrés financiero. En sus palabras: “Lo que falta es como conciencia, ver los números”. La experta recomendó que las personas busquen acompañamiento profesional cuando perciben que la situación financiera supera su capacidad de resolución. “Cuando uno tiene un problema va al psicólogo. Cuando tenés un problema financiero, ¿a dónde vas?”, cuestionó.

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Totaro diferenció entre quienes gastan en bienes no esenciales y quienes deben recurrir al endeudamiento para cubrir gastos básicos. En este sentido, aclaró que el aumento de precios en rubros como educación y salud afecta especialmente a las familias que no logran ajustar su presupuesto a tiempo.

Decisiones difíciles y estrés financiero: el impacto emocional

La especialista ilustró el costo emocional que implica modificar el nivel de vida, como cambiar a los hijos de colegio ante la imposibilidad de pagar la cuota. Según Totaro, estas decisiones tienen un impacto simbólico y afectan la percepción de estabilidad familiar. “Cuando vos cambiás de prepago, bajás de plan o sacás a tu hijo del colegio porque no podés pagar más la cuota, es como reconocer que realmente estás en otro momento”, observó.

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Totaro recomendó abordar estos cambios lo antes posible y no postergarlos esperando una mejora económica. Para la especialista, la evitación de la realidad y la postergación de decisiones alimentan el círculo de estrés financiero y pueden afectar la salud.

La especialista diferenció financiamiento de endeudamiento y señaló que gastar por encima del poder adquisitivo agrava el estrés financiero (Canva)

Herramientas de previsión y planificación

Al mismo tiempo insistió en la necesidad de diseñar presupuestos y prever gastos futuros, en especial aquellos vinculados con la educación de los hijos. “La clave es un buen presupuesto y una buena previsión”, afirmó la especialista. Propuso calcular cuánto dinero se necesitará durante toda la escolaridad y analizar alternativas como seguros universitarios, que permiten ahorrar con anticipación.

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“En Argentina existen lo que se llaman seguros universitarios. Si tu hijo nace y vos vas guardando dinero, vas a tener el día de mañana por si él quiere estudiar afuera”, detalló Totaro. Aclaró que existen herramientas de previsión tanto en el país como en el exterior, aunque su uso no está tan difundido en el ámbito local.

Límites de la previsión ante cambios económicos

Por otro lado, reconoció que la previsión se dificulta cuando los ingresos pierden poder adquisitivo o cuando las condiciones económicas cambian de manera abrupta. Sin embargo, destacó que conocer los propios números y elaborar un plan financiero brindan mayor tranquilidad, aun en contextos adversos. “Si vos conocés tus números y armás un plan, pase lo que pase en el exterior, no te modifica”, aseguró.

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Para Totaro, la clave radica en la anticipación y en ajustar las expectativas y los gastos a la realidad de cada familia. El conocimiento y la planificación, concluyó, permiten reducir el impacto de la incertidumbre y tomar decisiones más conscientes.

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