WhatsApp: qué ve la otra persona si la bloqueas en esta red social

Bloquear a alguien en WhatsApp impide que esa persona te envíe mensajes o te llame a través de la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuando un usuario bloquea a otra persona en WhatsApp, la acción tiene efectos inmediatos y directos sobre la visibilidad y la interacción dentro de la plataforma.

Esta función, que prioriza la privacidad y el control sobre las comunicaciones, impide que el contacto bloqueado siga accediendo a ciertos datos y funcionalidades del perfil de quien establece el bloqueo.

Al bloquear a alguien en WhatsApp, esa persona ya no podrá ver la foto de perfil, la última hora de conexión, el estado en línea ni las actualizaciones de la sección Estados.

Al bloquear un contacto, este deja de ver tu foto de perfil, tu última conexión y tus actualizaciones de estado. REUTERS/Dado Ruvic

En lugar de la imagen de perfil, el contacto bloqueado verá el avatar genérico que utiliza la aplicación por defecto. Tampoco podrá observar cuándo fue la última vez que el usuario estuvo conectado ni si está utilizando la aplicación en ese momento.

En cuanto a los mensajes, todos los textos, archivos o notas de voz que el contacto bloqueado envíe permanecerán con un solo tic gris, lo que indica que el mensaje fue enviado pero no entregado, ya que nunca llegará al dispositivo del destinatario.

Esto se diferencia de lo que ocurre en conversaciones normales, donde dos tics grises señalan que el mensaje ha sido recibido y dos tics azules confirman que ha sido leído. Por lo tanto, la ausencia del segundo tic es una de las señales indirectas de que el usuario podría haber sido bloqueado.

La persona bloqueada no recibe una notificación directa sobre el bloqueo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contacto bloqueado tampoco puede realizar llamadas de voz o videollamadas a través de WhatsApp, ya que estas no se completarán ni generarán ningún tipo de notificación en el dispositivo de la persona que realizó el bloqueo.

Además, cualquier intento de añadir al usuario a un grupo tampoco tendrá éxito, a menos que ambos sean invitados por un tercero.

Es importante destacar que WhatsApp no notifica de forma explícita cuando un contacto ha sido bloqueado, por lo que la persona bloqueada no recibe ningún aviso ni confirmación directa.

Sin embargo, la combinación de señales como la desaparición de la foto de perfil, la imposibilidad de ver la última conexión o el estado, y la falta de entrega de mensajes puede llevarle a sospechar que ha sido bloqueada.

Los mensajes enviados por un contacto bloqueado nunca llegan a tu dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por razones de privacidad, la plataforma no permite revertir estas restricciones desde el lado del usuario bloqueado, quien no podrá restablecer el contacto a menos que la persona que efectuó el bloqueo decida deshacerlo.

De este modo, WhatsApp apuesta por dar mayor control a los usuarios sobre sus interacciones, protegiendo su información personal y su tranquilidad en el entorno digital.

Cuándo bloquear a una persona en WhatsApp

Bloquear a una persona en WhatsApp es una medida recomendable en situaciones donde la privacidad, la seguridad o la tranquilidad del usuario puedan verse comprometidas.

Este recurso resulta útil cuando se reciben mensajes no deseados, insistentemente molestos o de carácter ofensivo, así como en casos de acoso, amenazas o intentos de estafa.

El bloqueo en WhatsApp es una medida efectiva para proteger la privacidad y la tranquilidad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es pertinente bloquear a un contacto cuando se desea cortar por completo la comunicación sin dar explicaciones, o cuando se necesita evitar que una persona acceda a la información de perfil, estados y actividad en la aplicación.

Además, el bloqueo es una herramienta válida para proteger datos personales en situaciones de ruptura de relaciones, conflictos laborales o familiares, o ante la insistencia de números desconocidos que buscan obtener información con fines dudosos.

Utilizar esta función otorga control sobre quién puede interactuar y ver la actividad dentro de la plataforma, reforzando así la seguridad y la autonomía digital del usuario.

No es posible saber con certeza si alguien te ha bloqueado, aunque hay señales indirectas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo bloquear a una persona en WhatsApp

Para bloquear a una persona en WhatsApp, sigue estos pasos sencillos desde la aplicación:

Abre la conversación del contacto que desea bloquear. Toca el nombre del contacto en la parte superior para acceder a la información de perfil. Desplazate hacia abajo y selecciona la opción ‘Bloquear contacto’. Confirma la acción en el cuadro de diálogo que aparecerá.

Alternativamente, puede hacerlo desde la lista de contactos o desde los ajustes de privacidad, accediendo a Configuración > Privacidad > Contactos bloqueados, y luego tocando en “Añadir nuevo” para seleccionar el contacto que desea bloquear.

Una vez realizado este proceso, el contacto no podrá enviarle mensajes, ver su foto de perfil ni su última conexión, ni llamarlo a través de WhatsApp.