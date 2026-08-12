A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fines de 2027: los dos escenarios que proyectó una calificadora de riesgo

Proyecciones de FixScr estiman un tipo de cambio oficial de 2.047 pesos por dólar para fines de 2027 en el escenario base, un movimiento muy por debajo de la inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La evolución del dólar, la inflación y otras variables clave durante los próximos fue el foco de un reciente informe de FixScr, la filial en Argentina, Uruguay y Paraguay del gigante mundial de la calificación de riesgo, Fitch Ratings. El estudio anticipa dos trayectorias posibles para las principales variables macroeconómicas, diferenciando un escenario base, considerado de mayor probabilidad, de uno alternativo, de tono más pesimista y menor posibilidad de ocurrencia. En base al desempeño del programa de Javier Milei, el primer escenario contempla un dólar de $2.047 para fines de 2027 si todo sale bien. En caso de que la recuperación sea más dura, en cambio, esa variable terminaría 2027 a $2.246 por unidad.

Escenario base: dólar, inflación y actividad para 2026 y 2027

El escenario base de FixScr parte de supuestos de continuidad en la estabilización macroeconómica, con un crecimiento sostenido y una desaceleración progresiva de la inflación. Es la visión más optimista.

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Según el informe, el tipo de cambio oficial cerraría 2026 en 1.625 pesos por dólar y avanzaría hasta 2.047 pesos por dólar al finalizar 2027. En cuanto a la inflación, se proyecta un índice anual de 28,7% para 2026 y una nueva baja a 18,0% para 2027, lo que implicaría una fuerte desaceleración respecto a los registros previos.

El informe sostiene: “Fix proyecta que continúe esta tendencia a mediano plazo cerrando el 2026 con una inflación interanual de 28,7%”. Según la agencia, este marco permitiría que la economía argentina mantenga un sendero de crecimiento, aunque a tasas moderadas: para 2026, se prevé una expansión real del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,8%, seguida de un 2,5% en 2027.

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El resultado primario del sector público nacional, otra de las variables monitoreadas, muestra un saldo positivo de 1,4% del PIB tanto en 2026 como en 2027. El saldo comercial, en tanto, alcanzaría 23.837 millones de dólares en 2026 y 19.632 millones en 2027, niveles elevados en comparación con la última década. Respecto a la tasa de interés real, FixScr estima que se mantendría en terreno positivo a lo largo de ambos años.

Escenario alternativo: impactos de mayores tensiones

El escenario alternativo planteado por FixScr responde a la posibilidad de que las condiciones macroeconómicas enfrenten mayores tensiones, derivadas de shocks internos o externos. Bajo este supuesto, el tipo de cambio se ubicaría en 1.671 pesos por dólar a fines de 2026 y escalaría a 2.246 pesos por dólar para el cierre de 2027. La inflación retomaría un ritmo más acelerado, con una proyección de 30,7% en 2026 y 26,3% en 2027.

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El informe prevé que la inflación anual en Argentina podría bajar a 18% en 2027, si se consolida la estabilización macroeconómica (EFE)

Sobre este punto, el informe subraya que en la proyección pesimista “para 2027 se plantea un escenario político más pesimista para el oficialismo, que implicará mayor volatilidad y, por ende, mayor uso de las herramientas financieras disponibles para el gobierno (más demanda de divisas, presión sobre las reservas, suba de tasa de interés)”. Este contexto impactaría en el crecimiento, ya que la economía argentina crecería 2,1% en 2026 y 1,6% en 2027 en términos reales. El resultado primario mostraría una leve disminución, con registros de 1,3% del PIB en 2026 y 1,2% en 2027. El saldo comercial, por su parte, se ubicaría en 22.165 millones de dólares en 2026 y 20.201 millones en 2027.

En cuanto a la tasa de interés real, FixScr prevé que podría ubicarse en niveles superiores a los del escenario base, en respuesta a la mayor presión cambiaria e inflacionaria.

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Comparativo de variables clave por escenario

El análisis de FixScr permite observar diferencias sustanciales entre ambas trayectorias posibles para la economía argentina. Un cuadro comparativo sintetiza los valores principales:

Escenario Base: columnas 2025, 2026p y 2027p.

Escenario Alternativo: columnas 2026p (Alt.) y 2027p (Alt.).

Proyecciones de dólar: entre la estabilidad y la volatilidad

La proyección del tipo de cambio se ubica en el centro del análisis, dado su impacto sobre precios, actividad y expectativas. En el escenario base, la suba del dólar se mantiene por debajo del ritmo inflacionario, lo que contribuiría a una apreciación real del peso y a la moderación de las presiones sobre los precios internos. En contraste, el escenario alternativo contempla una aceleración mayor, que podría trasladarse a la inflación y a un menor dinamismo económico.

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El informe de FixScr puntualiza: “Se prevé una dolarización de carteras próximo a las elecciones, lo que redundará en una presión sobre el tipo de cambio, las reservas y sobre la tasa de interés para sostener la demanda de dinero”. El documento también advierte sobre la sensibilidad de las proyecciones ante factores externos como la evolución de los precios internacionales y la demanda global de productos argentinos.

Inflación: el desafío de consolidar la desaceleración

Respecto a la inflación, el escenario base perfila una baja significativa, situando a la Argentina en niveles de variación anual inéditos desde hace años. El documento de FixScr indica: “En 2026 se define una mayor dificultad para continuar con el proceso de desinflación (2,3% de tasa promedio mensual) cerrando en una inflación interanual de 30,7% a diciembre de 2026”. La diferencia entre ambos escenarios, con un spread de más de 8 puntos porcentuales hacia 2027, grafica la magnitud de los riesgos asociados a eventuales desviaciones del rumbo previsto.

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Actividad, resultado fiscal y comercio exterior

En materia de actividad, el informe describe un sendero de crecimiento moderado. El escenario base proyecta una expansión del PIB de 2,8% en 2026 y 2,5% en 2027, mientras que el alternativo reduce esas tasas a poco más de 2% y luego a 1,6%. “El PIB crecería 2,5% anual por un mayor impacto de las inversiones cerradas del RIGI, principalmente en el sector hidrocarburífero. Se proyecta una buena evolución del sector agro, aunque con cierta cautela por el ‘Niño’, pero con términos de intercambio favorables”, señala el reporte de FixScr.

El informe prevé que la inflación anual en Argentina podría bajar a 18% en 2027, si se consolida la estabilización macroeconómica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el frente fiscal, la persistencia de un resultado primario positivo en ambos escenarios marca una diferencia con el desempeño de años anteriores. Sin embargo, el escenario alternativo advierte sobre una menor capacidad de generación de superávit, que podría complicar el acceso a financiamiento externo.

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El saldo comercial, clave para el equilibrio de la balanza de pagos, muestra registros elevados en ambos escenarios, aunque en el base se observa un pico en 2026 seguido de una leve baja. El alternativo, en cambio, prevé una mayor estabilidad entre ambos años, aunque con niveles algo inferiores.

Tasa de interés real: impacto sobre la economía

El informe de FixScr incluye la tasa de interés real como variable crítica para el comportamiento de la economía. En el escenario base, se espera que permanezca en terreno positivo, facilitando la estabilidad financiera y la acumulación de reservas. En el alternativo, la tasa sería aún más elevada, con potenciales efectos contractivos sobre el crédito y la actividad.

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La agencia concluye: “Se estima que continúe una reducción gradual de la tasa de interés pasiva en línea con la absorción de liquidez del mercado real por mayor crecimiento y las expectativas de devaluación”, en el escenario optimista o base. Mientras que en el escenario alternativo, se asume un “encarecimiento del dinero reduce el crédito interno para la producción y los incentivos a consumir, decantando en un menor crecimiento del producto”.