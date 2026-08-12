Ecuador recoge ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto en Colombia

Una imagen tomada desde un dron muestra a los equipos de rescate buscando supervivientes entre los edificios derruidos tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

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Ecuador inició este miércoles 12 de agosto una campaña para recolectar suministros destinados a los damnificados por el terremoto que golpeó Colombia dos días antes. La operación se concentra en dos puntos de recepción instalados en Pichincha y Guayas, donde se aceptarán exclusivamente artículos definidos por las autoridades ecuatorianas de acuerdo con las necesidades comunicadas tras la emergencia.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) estableció que la recepción se mantendrá hasta el viernes 14 de agosto, entre las 08:30 y las 17:00. Uno de los centros funciona en el Coliseo Grad. Miguel G. Iturralde J. de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), en la avenida General Rumiñahui y Ambato, en Sangolquí. El segundo está instalado en el Coliseo de la Universidad de Guayaquil, en la avenida Delta y avenida Kennedy.

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La ubicación del primer punto supone una precisión frente a la difusión inicial de la campaña como una iniciativa con centros en Quito y Guayaquil: el establecimiento de Pichincha se encuentra en Sangolquí, cabecera del cantón Rumiñahui, fuera del Distrito Metropolitano de Quito.

La convocatoria está dirigida principalmente a cubrir necesidades de alojamiento provisional y aseo. Para el primer grupo se solicitaron sábanas de una o una plaza y media aptas para clima cálido, toldos o mosquiteros, colchonetas, carpas con capacidad para cinco personas, almohadas y baldes plásticos para almacenar agua.

Imagen referencial.

Entre los artículos de higiene requeridos constan jabón de tocador y para lavar ropa, cepillos dentales para adultos y niños, pasta dental, toallas de baño y desodorante en crema. La SNGR pidió entregar los productos clasificados, empacados y debidamente etiquetados.

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La institución advirtió que no recibirá artículos usados, dañados o incompletos, ni productos diferentes a los incluidos en el listado establecido para la campaña. La delimitación busca facilitar la clasificación y posterior movilización de los suministros hacia Colombia.

La iniciativa fue activada después del terremoto de magnitud 7,4 registrado en territorio colombiano durante la mañana del lunes 10 de agosto. El epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, pero la fuerza del movimiento alcanzó una extensa zona del país y ocasionó daños en diferentes departamentos del occidente colombiano.

Las consecuencias se extendieron a localidades de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, entre otros territorios. Cali y Pereira estuvieron entre las ciudades afectadas, mientras los organismos colombianos desplegaron operaciones para localizar sobrevivientes, retirar escombros y atender a las personas que perdieron sus viviendas.

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Los equipos de rescate buscan supervivientes entre los edificios destruidos tras un terremoto en Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

La cooperación ofrecida desde Ecuador no se limita a las donaciones. El Gobierno de Daniel Noboa puso a disposición de las autoridades colombianas un contingente de 47 especialistas en búsqueda y rescate urbano, acompañado por perros entrenados y equipos para intervenir en estructuras colapsadas.

El grupo ofrecido tiene capacidad logística para mantenerse de manera autónoma durante siete días. Entre sus integrantes consta personal del Cuerpo de Bomberos de Quito con experiencia en este tipo de emergencias. Su eventual desplazamiento, no obstante, está sujeto a la coordinación con Colombia y a las necesidades determinadas por ese país.

En las primeras horas posteriores al terremoto, las autoridades colombianas comunicaron que no requerían nuevos contingentes internacionales de búsqueda y rescate mientras evaluaban la situación y organizaban los recursos disponibles. La asistencia internacional comenzó entonces a orientarse también hacia los insumos humanitarios requeridos para atender a la población desplazada y a quienes perdieron sus pertenencias.

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Cada vez que los voluntarios y los rescatistas alzan los puños significa que hay que guardar silencio, debido a que ayuda a facilitar la búsqueda de posible sobrevivientes entre los escombros - crédito Joaquín Sarmiento / AFP

El balance de la emergencia continuaba modificándose este miércoles debido a las operaciones en las áreas más golpeadas. Autoridades colombianas mantenían la búsqueda de desaparecidos y la evaluación de viviendas, carreteras, instalaciones sanitarias y otra infraestructura afectada por el movimiento y los deslizamientos asociados.

La movilización ecuatoriana tiene además un antecedente directo en la cooperación entre ambos países frente a desastres naturales. Colombia envió personal especializado y recursos a Ecuador después del terremoto de magnitud 7,8 del 16 de abril de 2016, que devastó amplias zonas de Manabí y Esmeraldas.

Una década después, los dos puntos habilitados en Sangolquí y Guayaquil concentrarán hasta el viernes los suministros ecuatorianos para los damnificados colombianos, mientras las autoridades de ambos países coordinan el traslado y la distribución de la asistencia.

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