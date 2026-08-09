Truco en tu teléfono para identificar una llamada spam antes de contestar

“Posible spam”, la alerta clave en Android para evitar estafas y suplantaciones telefónicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las llamadas de spam, fraudes telefónicos y suplantaciones de identidad se han convertido en una molestia y un riesgo cotidiano para millones de usuarios. Identificar estos intentos antes de responder no solo protege la privacidad, también puede evitar pérdidas económicas o el robo de datos personales.

En la actualidad la mayoría de los teléfonos inteligentes incorpora sistemas de protección que advierten sobre posibles amenazas y ayudan al usuario a tomar mejores decisiones antes de levantar la llamada.

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La importancia de este truco radica en que reduce la posibilidad de caer en engaños, estafas o campañas agresivas de marketing no deseado. Mantener activa la protección contra spam en el móvil es una de las formas más efectivas de filtrar llamadas sospechosas y garantizar un uso más seguro del dispositivo.

Cómo activar el identificador de llamada y spam en Android para bloquear números sospechosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el identificador de llamadas y protección contra spam

Los teléfonos con Android 6.0 o superior ya cuentan con protección contra spam y un identificador de llamadas integrado. Este sistema utiliza bases de datos actualizadas y tecnología de Google para analizar los números entrantes. Cuando un número desconocido te llama, el teléfono consulta si ese número ha sido reportado previamente por actividades sospechosas.

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Si encuentra coincidencias, muestra alertas en pantalla con mensajes como “Posible spam” o simplemente “Spam”. Estas advertencias no comprometen la privacidad del usuario, ya que no revelan datos de contactos personales, y están diseñadas únicamente para señalar llamadas de empresas, promociones no solicitadas, estafadores o números con antecedentes negativos.

Cómo activar la protección contra spam

Para asegurarte de que recibes alertas antes de contestar, sigue estos pasos:

Abre la app de Teléfono y accede a Configuración. Entra en la sección Identificador de llamada y spam. Activa la opción Ver ID de emisor y spam.

Desde la configuración de la app Teléfono se puede habilitar la visualización de alertas y, en algunos modelos, el filtrado automático que silencia o rechaza llamadas marcadas como riesgo, manteniendo registro en el historial para revisión - (Imagen ilustrativa Infobae)

En algunos modelos es posible habilitar la función “Filtrar llamadas de spam”, lo que bloquea automáticamente llamadas sospechosas y evita que suenen o dejen notificaciones, aunque pueden revisarse después en el historial. En teléfonos como el Pixel 6 y posteriores, el filtro funciona de manera silenciosa, mientras que en dispositivos antiguos puede aparecer como “Rechazar de forma silenciosa”.

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Señales claras para reconocer una llamada spam

Si ves en pantalla el mensaje “Posible spam” junto al número, lo más prudente es no contestar y bloquear el número desde el historial. Para hacerlo, mantén presionado el registro y selecciona bloquear o marcar como spam. De este modo, ayudas a alimentar la base de datos y mejoras la protección para otros usuarios.

Si el sistema marca erróneamente como spam una llamada legítima, puedes corregirlo desde el historial reciente seleccionando la llamada y pulsando No es spam. Así, el identificador aprende y no volverá a señalar ese número en el futuro.

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Funciones adicionales para gestionar llamadas no deseadas

“Posible spam”, la alerta clave en Android para evitar estafas y suplantaciones telefónicas

Anuncio del identificador de llamada: Configura el teléfono para que anuncie en voz alta el nombre o número del emisor, útil si usas auriculares o tienes las manos ocupadas.

Verificación y comentarios: Desde el historial, puedes sugerir información sobre los números y depurar la base de datos pública, sin exponer información personal.

Bloqueo colectivo: Si un mismo número llama repetidamente, márcalo como spam para bloquear futuras llamadas y advertir a otros usuarios.

Consejos para protegerte del spam telefónico

No compartas nunca información personal, contraseñas ni datos bancarios por teléfono, aunque la llamada parezca oficial.

Si el identificador alerta de posible riesgo, deja la llamada sin contestar.

Mantén actualizada la app de Teléfono y las funciones de seguridad del sistema operativo.

Revisa periódicamente el historial de llamadas filtradas y corrige errores si encuentras llamadas válidas.

El spam telefónico es una amenaza en aumento. Reconocerlo antes de contestar evita fraudes, protege tus datos y reduce la presencia de llamadas indeseadas en el día a día. Combinando herramientas automáticas y una actitud cautelosa, puedes minimizar el impacto del spam y disfrutar de un entorno digital más seguro y eficiente.