Educación, empleo y jornadas 4x3: El plan de Laura Fernández para la juventud costarricense

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante la presentación de nuevas iniciativas educativas y laborales dirigidas a la juventud nacional (Cortesía: Trivisión).

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En el Día Internacional de la Juventud, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó una nueva etapa del bachillerato para la empleabilidad, destinada a quienes no concluyeron el noveno año de educación secundaria. La iniciativa forma parte de un conjunto de reformas que incluyen cambios en la educación técnica, la política social y la normativa laboral.

Durante el evento, que reunió a jóvenes de diversas regiones y buscó generar espacios de reflexión sobre los retos que enfrenta este sector de la población, la mandataria explicó que el programa pretende abrir nuevas oportunidades educativas y laborales.

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“Queremos que quienes quedaron rezagados en el sistema educativo puedan tener una oportunidad real de superación y acceso a mejores empleos”, expresó Fernández. La presidenta enfatizó que el acceso a la educación es clave para combatir la pobreza y detalló que la primera edición del bachillerato para la empleabilidad facilitó que muchas personas completaran sus estudios secundarios.

De igual manera, la presidenta presentó el programa IMAS Impulsa, gestionado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el cual combina transferencias monetarias con procesos de capacitación y apoyo al emprendimiento.

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, destaca ante jóvenes los ejes de la nueva agenda nacional para educación, empleo y desarrollo (Cortesía: Trivisión).

Este programa está enfocado en jóvenes en situación de pobreza o pobreza extrema identificados por el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado. “El camino no es el subsidio, sino el empleo digno y la autonomía financiera”, afirmó Fernández, quien remarcó que la política social tradicional de subsidios ha sido reemplazada por un enfoque que prioriza el acceso a formación y generación de ingresos propios.

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Transformación de la educación técnica y apertura de colegios científicos

La presidenta Laura Fernández anunció una transformación estructural en los colegios técnico-profesionales del país. Este cambio responde a la necesidad de que la formación técnica se adapte a los requerimientos actuales de las empresas y al contexto global.

El objetivo es que las especialidades ofrecidas por los centros educativos permitan a los jóvenes desarrollar habilidades y competencias alineadas con la realidad del mercado laboral.

Como parte de esta política, Fernández anunció la creación de al menos 10 nuevos colegios científicos a nivel nacional durante su administración. El propósito es potenciar vocaciones en campos vinculados a la innovación, la tecnología y las matemáticas, considerados motores de crecimiento económico y desarrollo social. Con esta medida, el gobierno busca responder a las tendencias globales y generar capital humano preparado para afrontar los retos de la economía digital.

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Una balanza con jóvenes equilibra el tiempo dedicado al estudio y al trabajo con el ocio, donde un reloj marca los días y los objetos representan las distintas actividades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propuesta de jornadas laborales 4x3 y su relevancia

En su intervención, Fernández explicó en detalle la propuesta de jornadas laborales de cuatro días de trabajo por tres días libres. Este modelo, conocido como 4x3, ya se aplica en sectores como el de salud pública y se contempla como una alternativa para otros ámbitos productivos. La iniciativa se encuentra en análisis en la Asamblea Legislativa y pretende ofrecer a los trabajadores una mayor flexibilidad y tiempo para actividades personales, familiares o de formación.

La presidenta argumentó que la reducción de la semana laboral tradicional puede mejorar el bienestar de los trabajadores al facilitar el equilibrio entre la vida personal y profesional. Además, destacó que este sistema representa una ventaja para la atracción de inversiones, dado que muchas empresas multinacionales valoran la existencia de marcos laborales modernos y flexibles.

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“No es un proyecto que vaya en contra de los derechos laborales de nadie, eso es cuento”, puntualizó Fernández, dejando claro que la reforma mantiene las garantías laborales vigentes.

La mandataria sostuvo que la implementación de la jornada 4x3 posicionaría a Costa Rica como un destino atractivo para la instalación de nuevas empresas y la ampliación de operaciones de compañías ya establecidas en el país.

Otro de los ejes del mensaje presidencial fue la modernización de las universidades públicas. Fernández defendió la necesidad de que estas instituciones actualicen su oferta académica y utilicen sus presupuestos para aumentar el acceso a becas y carreras alineadas con la demanda laboral.

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