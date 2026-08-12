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Ver Everton vs Newcastle en Tarjeta Roja o Fútbol Libre aumenta el riesgo de robos de contraseñas

INTERPOL advierte que ver partidos en páginas piratas implica instalar malware, facilitar la captación de claves y contribuir a redes de ciberdelincuencia

Un jugador de fútbol del Everton con camiseta azul y shorts blancos y un jugador del Newcastle con camiseta a rayas blancas y negras. Hay un icono de balón y un círculo rojo
Las aplicaciones ilegales ofrecen eventos deportivos sin costo pero infectan los dispositivos con virus. (Fotocomposición Infobae)
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Aquellos usuarios que ven partidos amistosos como el de Everton vs Newcastle en páginas piratas como Tarjeta Roja o Fútbol Libre exponen sus dispositivos a riesgos como malware y pueden tener sanciones legales por infringir las políticas internacionales de derechos de autor.

Ver eventos deportivos en sitios piratas no solo supone una infracción a los derechos de emisión, sino que ubica al usuario en una posición vulnerable frente al robo de contraseñas, la instalación de malware y el fraude financiero.

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Según explicó INTERPOL, los sitios piratas operan con poca o nula supervisión y se han documentado incidentes donde la información personal de los usuarios termina comprometida o utilizada para fines delictivos.

Por qué es peligroso visitar páginas piratas

De acuerdo con INTERPOL, los sitios web y redes P2P que ofrecen material pirateado pueden contener malware o virus. Estos programas maliciosos pueden instalarse en el dispositivo del usuario sin que este lo advierta, abriendo la puerta al robo de información personal, claves de acceso a cuentas bancarias y otros datos confidenciales.

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Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
Los sitios de streaming ilegal pueden instalar virus en computadoras y teléfonos, comprometiendo información personal y redes completas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El malware no solo afecta el dispositivo desde el que se accede a la retransmisión. Según los reportes de INTERPOL, existe el riesgo de que el software malicioso se propague por la red doméstica o corporativa, lo que podría poner en jaque operaciones empresariales críticas o provocar el robo de identidad a mayor escala.

Cómo pueden robar contraseñas a través de apps ilegales

El robo de contraseñas se ha convertido en una de las amenazas más frecuentes asociadas a las transmisiones ilegales. INTERPOL advirtió que los contenidos pirateados pueden usarse como trampa para obtener datos personales, información bancaria y credenciales de acceso a distintos servicios.

Los usuarios suelen facilitar información durante la creación de cuentas o al suscribirse a servicios streaming pirata. Esto expone contraseñas, direcciones de correo y, en algunos casos, datos de tarjetas de crédito.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las plataformas piratas suelen captar claves de acceso y datos bancarios mediante formularios engañosos o descargas ocultas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según INTERPOL, las credenciales obtenidas a través de estas estafas se venden en mercados clandestinos o se utilizan para realizar fraudes financieros más elaborados.

Qué riesgos legales hay por ver partidos en sitios piratas

Acceder a servicios de retransmisión no autorizados no solo supone un riesgo tecnológico; puede derivar en consecuencias legales. Según explicó INTERPOL, los consumidores que se suscriben a servidores proxy o plataformas ilegales se exponen a acciones judiciales por vulnerar derechos de autor.

Además, la participación en redes diseñadas para compartir contenido pirata puede implicar que el usuario colabore, aun sin saberlo, en ataques de denegación de servicio o en otras actividades informáticas ilícitas.

INTERPOL sanciona la piratería digital en todo el mundo. (Foto: REUTERS/Edgar Su)
INTERPOL sanciona la piratería digital en todo el mundo. (Foto: REUTERS/Edgar Su)

Las autoridades han reportado casos en los que la simple suscripción a un servicio pirata ha desencadenado investigaciones y sanciones económicas para los usuarios finales.

Cómo identificar un sitio pirata para ver partidos en línea

INTERPOL sugiere desconfiar de cualquier sitio que ofrezca una amplia cantidad de contenido a bajo costo o de forma gratuita. “Muchos proveedores de contenido ofrecen sus propios paquetes únicamente en los territorios donde tienen derechos”, señala. Por ello, sugiere verificar en el sitio web oficial de la empresa qué opciones legítimas existen.

El precio es otro indicador. Los contenidos legítimos suelen ser más caros que en un servicio pirata, pero garantizan calidad y atención al cliente en caso de inconvenientes.

Asimismo, las plataformas legales cumplen con estándares de seguridad que protegen la información personal y financiera de los usuarios. La ausencia de estos elementos en sitios como Tarjeta Roja o Fútbol Libre constituye una señal de alerta.

Qué otros delitos pueden estar asociados a las plataformas piratas

Se ve a un hacker con auriculares trabajando en un teclado frente a múltiples pantallas holográficas que muestran código, mapas de datos y gráficos en un entorno oscuro y futurista.
Las organizaciones detrás de sitios piratas pueden utilizar sus ingresos para financiar actividades criminales como el tráfico de personas o el blanqueo de capitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atractivo de acceder a transmisiones gratuitas puede oscurecer el trasfondo criminal de muchos de estos sitios. Según INTERPOL, los operadores de plataformas piratas suelen estar vinculados a grupos de delincuencia organizada.

Las ganancias obtenidas a través de la publicidad, el robo de datos y las suscripciones se utilizan para financiar otras actividades ilegales, como el juego en línea no regulado, la explotación sexual, el tráfico de drogas y la trata de personas.

Este vínculo convierte al usuario en un eslabón involuntario de una red delictiva. “Al utilizar ese servicio barato o dispositivo a precio de ganga podría estar contribuyendo a una variedad de delitos que no es capaz de imaginar”, indicó INTERPOL.

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