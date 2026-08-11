Microsoft responde al aumento de precios de hardware: ahora sus licencias de Windows son más caras

Microsoft decidió aumentar el costo de las licencias Windows para fabricantes de computadores. (Europa Press)

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Los fabricantes de computadoras afrontan desde hace meses una escalada de precios en componentes clave como la memoria RAM, las unidades SSD y los procesadores. A este contexto se suma ahora un incremento en el costo de las licencias OEM de Windows, el sistema operativo de Microsoft.

Según informó el medio taiwanés Economic Daily News, el mencionado ajuste, vigente desde julio, sitúa la subida en una franja entre el 7 % y el 10 %, una variación que rompe la tónica de años anteriores, cuando los cambios solían ser menos pronunciados.

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Un incremento superior a los ajustes habituales

Microsoft revisa anualmente las tarifas de las licencias OEM de Windows que ofrece a los fabricantes de equipos originales. Un directivo del sector explicó que estos ajustes anuales no son novedosos, pero sí lo es la magnitud del aumento registrado el mes pasado.

La decisión de Microsoft obliga a las marcas a replantear sus estrategias de precios. (Reuters)

La información sobre este ajuste no proviene de una comunicación oficial directa de Microsoft, ya que la empresa gestiona estos acuerdos de forma confidencial con cada fabricante. Por ese motivo, los detalles conocidos han sido aportados por fuentes sectoriales.

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Fabricantes trasladan el nuevo coste al precio final

Los fabricantes de PC ya están reflejando el aumento de las licencias OEM de Windows en el precio final de sus productos. No obstante, este coste adicional se suma a otros encarecimientos, como los de la memoria o el almacenamiento, que también afectan a la estructura de precios de los ordenadores.

La situación plantea a los fabricantes un dilema: decidir cuánto del incremento asumen para no perder competitividad y cuánto trasladan al consumidor. Aunque la licencia de Windows representa solo una parte del coste total de fabricación, el alza afecta de modo directo a los márgenes y obliga a ajustes en otras partidas.

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La subida de precios de Windows se suma al encarecimiento de memoria RAM y SSD. (Microsoft)

Antes de la publicación del medio taiwanés, la empresa Framework, conocida por sus portátiles modulares, ya había anticipado el aumento en el precio de las licencias de Windows.

En una actualización de precios publicada el 22 de julio, la compañía detalló que el valor de los nuevos pedidos de su modelo Framework Laptop 13 Pro incluía aumentos previstos en procesadores Intel Core Ultra Series 3, además de mayores costes de licencia de Windows y subidas en otros componentes, como la memoria y el almacenamiento.

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¿Qué implica para el usuario final?

El aumento en las tarifas afecta de manera directa a las licencias que los fabricantes adquieren para instalar Windows en los equipos que salen de fábrica. Esto no significa que el precio de venta al público vaya a crecer exactamente en el mismo porcentaje, dado que la licencia de Windows es solo una parte del coste de fabricación. Sin embargo, los fabricantes ya están trasladando parte del nuevo coste al precio final.

El encarecimiento simultáneo de componentes y de Windows complica el panorama para el sector. (Europa Press)

El usuario podría notar cambios en el precio de los equipos, sobre todo en sectores donde los márgenes comerciales ya eran ajustados antes de esta subida generalizada de componentes.

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La noticia del alza en las licencias de Windows se suma a una serie de incrementos que afectan al sector informático desde hace meses. El precio de la memoria RAM y de las unidades SSD ha crecido debido a la alta demanda de infraestructura para inteligencia artificial. Esta presión sobre los costes de fabricación ha llevado a los fabricantes a ajustar sus estrategias y plantear posibles subidas de precios en sus productos.

Con varios factores actuando de manera simultánea, el sector se enfrenta a la posibilidad de que los consumidores perciban estos incrementos en los próximos meses, especialmente en aquellas gamas donde los márgenes ya eran reducidos antes de la actual coyuntura.

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