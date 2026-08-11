Desarticularon una banda narco y secuestraron cocaína “Monster”: el valor de lo incautado asciende a casi 600 millones de pesos

Los efectivos secuestraron cocaína, marihuana, armas, dinero y vehículos

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Un megaoperativo contra el narcotráfico realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) permitió desarticular una importante organización criminal que operaba en distintos barrios de la ciudad de Córdoba. Durante los procedimientos, los efectivos detuvieron a seis miembros y secuestraron cocaína, marihuana, armas y dinero, cuyo valor asciende a casi 600 millones de pesos.

Tras un año de investigación, los investigadores descubrieron que la banda operaba mediante un sistema mixto que incluía puntos fijos de venta de drogas, domicilios destinados al almacenamiento de esas sustancias y una red de distribución con delivery, que funcionaba principalmente en distintos sectores de la ciudad.

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Con esta información, se llevaron a cabo 18 allanamientos en los barrios Hipólito Yrigoyen, Jorge Newbery, Panamericano, Alta Córdoba, La Fraternidad, Marqués de Sobremonte y también en la localidad de Bialet Massé.

Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que durante los operativos, en los que también participaron canes detectores de narcóticos de la División K-9, se secuestraron 18,891 kilogramos de cocaína con la leyenda “Monster”, 1,066 kilogramos de marihuana, cinco armas de fuego —cuatro cortas y una larga—, cinco vehículos —dos camionetas y tres autos—, cartuchos, $14.277.401 y 3.755 dólares en efectivo, además de otros elementos de interés para la causa. El valor total de lo incautado asciende a $593.208.161.

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El valor de lo incautado asciende a $593.208.161

A su vez, detuvieron a seis personas, todas con antecedentes por narcotráfico. Medios locales informaron que los líderes de la estructura eran “El Pony” y “La Negra”. La fiscal Milagros Rivas, titular de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, dispuso la remisión de todo lo incautado e imputó a los aprehendidos por el delito de “comercialización de estupefacientes agravada por ser una organización de dos o más personas”.

Cinco de los detenidos fueron trasladados al complejo penitenciario de Bouwer, mientras que “La Negra” fue beneficiada con arresto domiciliario, debido a que tiene tres hijos menores.

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Los procedimientos fueron llevados a cabo por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA)

La secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, destacó que “este tipo de resultados son posibles gracias al trabajo articulado entre la Justicia y la Fuerza Policial Antinarcotráfico para que Córdoba siga siendo hostil al narcotráfico”.

Días antes, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó dos allanamientos en el barrio Villa El Libertador, en el sur de la ciudad de Córdoba, los cuales culminaron con la detención de una mujer de 35 años acusada de vender drogas desde su domicilio. Los procedimientos, coordinados por el Ministerio Público Fiscal, incluyeron allanamientos en viviendas de la calle Villa María al 5600 y en Francisco de Mauro. Bajo la supervisión de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, los efectivos lograron arrestar a la principal sospechosa, quien fue trasladada a sede judicial.

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Los operativos forman parte de una estrategia para desarticular redes de venta de estupefacientes en barrios con reiteración de este tipo de delitos. La investigación que motivó los recientes allanamientos está conectada con otro procedimiento realizado en la misma zona la semana anterior, que terminó con la detención de un hombre de 42 años y el desmantelamiento de un punto de venta. Según la FPA, los domicilios allanados en esta nueva etapa tendrían vínculos con la misma organización criminal.