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Camuzzi invertirá más de USD 6 millones para terminar la planta compresora Las Armas

La obra permitirá ampliar la capacidad de transporte sobre dos gasoductos clave y sostener la demanda de gas natural en la zona atlántica bonaerense

La planta cuenta con dos equipos motocompresores de 2.400 HP cada uno, cuya puesta en marcha completará el esquema de repotenciación del sistema
La planta cuenta con dos equipos motocompresores de 2.400 HP cada uno, cuya puesta en marcha completará el esquema de repotenciación del sistema
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La región atlántica de la provincia de Buenos Aires atraviesa un proceso de expansión urbana y productiva que exige una infraestructura de gas natural capaz de acompañar ese ritmo. En ese contexto se enmarca una nueva etapa de obras sobre el sistema de transporte y distribución que abastece a decenas de localidades bonaerenses.

Camuzzi anunció una inversión superior a los USD 6 millones destinada a finalizar las obras pendientes sobre la Planta Compresora Las Armas. Se trata de una infraestructura clave para el sistema de distribución de gas natural que abastece a 40 localidades bonaerenses de la zona atlántica.

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La planta está compuesta por dos equipos motocompresores, con una potencia de 2.400 HP cada uno. Su puesta en funcionamiento permitirá incrementar las condiciones operativas sobre el Gasoducto de la Costa y el Gasoducto Tandil-Mar del Plata, optimizando la capacidad de transporte del sistema.

Un plan de obras más amplio

La finalización de la Planta Compresora Las Armas se inscribe dentro de un plan de repotenciación integral del sistema de transporte y distribución de gas natural que Camuzzi viene desarrollando en la región. Ese plan contempló, además del desarrollo de la planta, otras tres intervenciones sobre la red.

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Por un lado, detalló la compañía, se ejecutó un refuerzo en el Gasoducto de la Costa. Por otro, se realizó un refuerzo sobre el ramal de alimentación a la localidad de Balcarce. A eso se sumó la interconexión de las Estaciones Reguladoras de Presión La Invernada y El Tejado, que alimentan a la ciudad de Mar del Plata.

Gasoducto Sur Peruano
El refuerzo sobre el Gasoducto de la Costa, ya concluido, forma parte del plan que ahora se completa con la finalización de la planta compresora

Estas tres obras ya fueron concluidas. Sin embargo, para que el sistema funcione en plena capacidad, resulta necesaria la finalización de la Planta Compresora Las Armas, que es la pieza que todavía está pendiente dentro de ese esquema de repotenciación.

Capacidad de transporte

El objetivo central de la obra apunta a generar las condiciones necesarias para acompañar el crecimiento residencial, comercial e industrial de una amplia región bonaerense. La ampliación de la capacidad de transporte sobre el Gasoducto de la Costa y el Gasoducto Tandil-Mar del Plata busca dar respuesta a una demanda que crece a la par de la expansión urbana en las localidades atlánticas.

La disponibilidad de gas natural condiciona el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios y empresariales en cualquier región del país. Por eso, la repotenciación del sistema que alimenta a la zona atlántica bonaerense busca despejar ese cuello de botella y habilitar un margen de crecimiento mayor al que existe en la actualidad.

Cronograma de obras

Las obras sobre la Planta Compresora Las Armas se iniciarán en el corto plazo. Según el cronograma difundido por la empresa, estarán culminadas antes del invierno de 2027, de manera que el sistema pueda operar con la capacidad ampliada durante la temporada de mayor demanda de gas natural.

Camuzzi administra más de 50.000 km lineales de gasoductos de transporte, ramales y redes de distribución en todo el país. (Infobae)
Camuzzi administra más de 50.000 km lineales de gasoductos de transporte, ramales y redes de distribución en todo el país. (Infobae)

La región atlántica bonaerense, que combina un fuerte componente turístico con un crecimiento sostenido de la población estable, depende en gran medida de la robustez de este sistema de transporte y distribución. Las 40 localidades abastecidas por la red que integra la Planta Compresora Las Armas abarcan tanto centros urbanos consolidados como zonas de expansión más reciente.

Con la incorporación plena de los dos equipos motocompresores de 2.400 HP, el sistema quedará en condiciones de sostener niveles de transporte más altos sobre el Gasoducto de la Costa y el Gasoducto Tandil-Mar del Plata, dos de las arterias principales que abastecen de gas natural a la costa atlántica bonaerense.

En paralelo, Camuzzi trabaja en el mantenimiento de un sistema de gasoductos de transporte, ramales y redes de distribución que superan los 50.000 km lineales de extensión en diferentes puntos del país. Cabe recordar, que la compañía abastece a más de 2.200.000 de usuarios de siete provincias del país: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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