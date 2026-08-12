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Zelenski y Laura Fernández conversaron sobre apoyo a Ucrania y una posible alianza en seguridad

El presidente de Ucrania aseguró que conversó con la mandataria costarricense sobre el apoyo de San José en organismos internacionales y una eventual colaboración entre ambos países en materia de seguridad.

Zelenski destaca apoyo de Costa Rica a Ucrania y anuncia posible cooperación en seguridad (Imagen ilustrativa Infobae)
Zelenski destaca apoyo de Costa Rica a Ucrania y anuncia posible cooperación en seguridad (Imagen ilustrativa Infobae)
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que sostuvo una conversación con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, a quien agradeció por las muestras de respaldo hacia Ucrania y su población en medio de la guerra con Rusia.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Zelenski destacó el papel de Costa Rica en diferentes votaciones dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el apoyo del país centroamericano en iniciativas relacionadas con los niños ucranianos trasladados a Rusia y en los esfuerzos para responsabilizar a la Federación Rusa por los crímenes cometidos durante el conflicto.

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“Estoy agradecido por tales palabras cálidas e importantes de apoyo a Ucrania y a nuestro pueblo”, expresó el mandatario ucraniano al referirse a la conversación con Fernández.

Zelenski también resaltó que Costa Rica ha mantenido una posición de respaldo a Ucrania en diferentes procesos diplomáticos internacionales.

Ucrania destacó el respaldo de Costa Rica en Naciones Unidas

Uno de los puntos señalados por Zelenski fue la participación de Costa Rica en las votaciones de resoluciones relacionadas con la guerra en Ucrania dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente ucraniano aseguró que su país valora que Costa Rica se mantenga a su lado en estos procesos y en las iniciativas diplomáticas destinadas a condenar las acciones de Rusia.

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El mensaje también hizo referencia a uno de los asuntos que Ucrania ha colocado entre sus prioridades internacionales: el retorno de los niños ucranianos trasladados a Rusia durante el conflicto.

Zelenski afirmó que ambos países comparten esfuerzos en esta materia y agradeció el respaldo costarricense a las acciones destinadas a lograr el regreso de esos menores.

Además, el mandatario ucraniano mencionó los esfuerzos para exigir responsabilidades a la Federación Rusa por los crímenes que Ucrania atribuye a las fuerzas rusas, incluido el denominado crimen de agresión.

La referencia ocurre en un contexto en el que Ucrania busca mantener el apoyo internacional a sus iniciativas diplomáticas y jurídicas relacionadas con la invasión rusa.

Posteo compartido en redes sociales del presidente ucraniano. Crédito: X Volodymyr Zelenskyy
Posteo compartido en redes sociales del presidente ucraniano. Crédito: X Volodymyr Zelenskyy

Conversación abrió la puerta a cooperación bilateral

Más allá del respaldo político, la conversación también permitió abordar una posible ampliación de la relación entre Costa Rica y Ucrania.

Zelenski señaló que ambos países analizaron “el potencial de cooperación entre nuestros países” y sostuvo que existen distintas áreas en las que una asociación bilateral podría generar resultados positivos.

Entre esos ámbitos destacó particularmente el interés de Costa Rica por conocer la experiencia de Ucrania en materia de seguridad.

El presidente ucraniano no detalló cuáles serían los mecanismos concretos de esa eventual cooperación ni especificó qué tipo de asistencia o intercambio podría desarrollarse entre ambos países.

Sin embargo, aseguró que ambas partes acordaron continuar trabajando en una propuesta que permita concretar un eventual encuentro.

“Costa Rica está interesada en nuestra experiencia en el campo de la seguridad”, afirmó Zelenski.

El mandatario agregó que los equipos de ambos gobiernos trabajarán en un posible formato para una reunión.

Costa Rica y Ucrania analizan ampliar su cooperación durante conversación entre sus presidentes Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE
Costa Rica y Ucrania analizan ampliar su cooperación durante conversación entre sus presidentes Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

Una relación marcada por el respaldo diplomático

El acercamiento entre San José y Kyiv se produce en momentos en que Ucrania continúa buscando respaldo internacional frente a la invasión rusa y promoviendo alianzas con países de distintas regiones.

Para Costa Rica, su posición frente al conflicto se desarrolla principalmente en el ámbito diplomático y multilateral, particularmente mediante su participación en Naciones Unidas.

La conversación entre Fernández y Zelenski abre ahora la posibilidad de que la relación bilateral avance hacia nuevos espacios de cooperación, especialmente en áreas vinculadas con seguridad y experiencia institucional.

Aunque todavía no se han anunciado acuerdos concretos, el mensaje del presidente ucraniano deja abierta la posibilidad de una futura reunión entre representantes de ambos gobiernos.

Zelenski cerró su mensaje señalando que los equipos de los dos países trabajarán en un posible formato para ese encuentro, lo que podría convertirse en el siguiente paso de la relación bilateral.

Por ahora, el intercambio representa un nuevo contacto de alto nivel entre Costa Rica y Ucrania, con énfasis en el respaldo diplomático costarricense, la situación de los niños ucranianos trasladados a Rusia y la posibilidad de desarrollar mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

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