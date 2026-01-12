Por qué se dice que la memoria RAM es el nuevo ‘oro tecnológico’ y que los dispositivos subirán de precio

La memoria RAM se posiciona como el “oro tecnológico” de 2026 tras convertirse en el recurso más codiciado del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria RAM se ha convertido en el auténtico “oro tecnológico” de 2026. Hasta hace poco, para la mayoría de los consumidores era solo un componente más en ordenadores y teléfonos. Hoy es el centro de una crisis mundial, por el avance de la inteligencia artificial, siendo un recurso tan codiciado que está transformando el mercado de la tecnología y afectando a millones de usuarios, fabricantes y desarrolladores.

El fenómeno ya impacta en los precios de computadoras, celulares y servidores, y amenaza con cambiar la forma en que usamos y percibimos nuestros dispositivos.

Cómo la memoria RAM se convirtió en el oro tecnológico

A finales de 2025 y en el arranque de 2026, la memoria RAM ha dejado de ser un simple componente para transformarse en un activo estratégico. Los datos muestran una escalada incesante de precios, especialmente en los módulos DDR4 y DDR5, que son el corazón de millones de ordenadores y teléfonos.

Lo que antes era una actualización rutinaria, hoy representa una inversión considerable y, para muchos, inalcanzable.

Los módulos de memoria DDR4 y DDR5 experimentan un encarecimiento sin precedentes, dificultando las actualizaciones tanto en ordenadores como en móviles. (Imagen ilustrativa Infobae)

La demanda de memoria de alta velocidad, tanto HBM (High Bandwidth Memory) como DRAM, ha crecido de manera explosiva. Según la asociación internacional SEMI, la inversión en equipos para fabricar NAND se prevé que crezca un 45 %, mientras que la de DRAM lo hará un 15 % en 2026.

El fenómeno se extiende a todos los segmentos: tanto quienes buscan un nuevo ordenador potente para edición de vídeo o programación, como quienes solo desean renovar su móvil, se ven afectados por un encarecimiento agresivo de la memoria.

El verdadero motor detrás de la crisis no es el usuario común, sino la infraestructura global de la inteligencia artificial. Los modelos de IA más avanzados necesitan cantidades colosales de RAM y almacenamiento para procesar los datos que generan.

Fabricantes como Samsung, Micron y SK Hynix han redirigido buena parte de su producción para abastecer a centros de datos, nubes y superordenadores, dejando al usuario doméstico y a los pequeños fabricantes muy por detrás en la fila de espera.

Fabricantes como Samsung, Micron y SK Hynix priorizan a centros de datos y grandes empresas, limitando la disponibilidad de RAM para usuarios y marcas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de estos gigantes de la memoria es clara: tras las pérdidas sufridas en el pasado por sobreproducción y caída de precios, ahora ajustan la oferta y priorizan a los grandes clientes corporativos.

Este giro reduce la disponibilidad de RAM para el mercado de consumo y presiona los precios al alza. Un portavoz de un fabricante de PC resumió la situación: “La demanda supera con creces a la oferta, y está impulsada por la inteligencia artificial”.

Cuál es el impacto de la crisis de la memoria RAM

Las consecuencias ya se sienten en todos los segmentos del mercado. Las memorias de gran capacidad, como los módulos de 32 y 64 GB, han subido tanto que su precio supera al de otros componentes clave en un PC. Y aunque se esperaba que la DDR5, la nueva generación, se volviese más asequible con el tiempo, el efecto ha sido el opuesto.

En los smartphones, la situación es aún más preocupante. Según Counterpoint Research, los envíos globales de móviles caerán un 2,1 % en 2026, una revisión a la baja de 2,6 puntos porcentuales respecto a estimaciones previas.

La caída del 2,1% en los envíos globales de móviles en 2026 se atribuye al impacto de la crisis en el mercado de memoria RAM, según Counterpoint Research. (Foto: Imagen ilustrativa)

El aumento del precio de la RAM ya ha elevado los costes de producción: en la gama económica, los costos subieron un 25 %; en la media, un 15 %; y en la alta, cerca del 10 %. Además, los precios de venta medios se revisaron al alza en un 6,9 %, casi el doble de lo que se anticipaba hace solo unos meses.

Los fabricantes chinos como HONOR, OPPO y vivo son los más afectados por la revisión a la baja de sus previsiones de ventas. Los fabricantes mejor posicionados para capear la tormenta, según los analistas, son Apple y Samsung, por su escala y diversificación de portafolio.

Otros fabricantes se ven obligados a recortar especificaciones, reutilizar componentes antiguos o empujar a los consumidores hacia modelos “Pro” más costosos.