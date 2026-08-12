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Lina Ajoy Rojas asume como primera costarricense al frente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

La diplomática asumió este martes 11 de agosto como Secretaria General del SICA, convirtiéndose en la primera persona de Costa Rica en ocupar ese puesto desde la creación del organismo regional

Lina Ajoy Rojas asumió este martes 11 de agosto como Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), convirtiéndose en la primera costarricense en ocupar el cargo. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Lina Ajoy Rojas asumió este martes 11 de agosto como Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), convirtiéndose en la primera costarricense en ocupar el cargo. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
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La diplomacia costarricense marca este martes un nuevo hito con la llegada de la embajadora Lina Ajoy Rojas a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cargo que ejercerá durante el periodo 2026-2030.

La designación de Ajoy fue confirmada en junio, cuando los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA acordaron escogerla para dirigir el organismo regional.

Su nombramiento representa un reconocimiento a la trayectoria diplomática de Costa Rica y coloca por primera vez a una persona costarricense al frente de la Secretaría General.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto calificó el nombramiento como un logro para la diplomacia nacional y manifestó su confianza en que la nueva Secretaria General contribuya a fortalecer la integración centroamericana y una agenda regional con efectos concretos para las poblaciones de los países miembros.

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La llegada de Ajoy ocurre en un momento en el que Centroamérica enfrenta desafíos comunes relacionados con la seguridad, la migración, el desarrollo económico, la cooperación internacional, el cambio climático y la movilidad de las personas, asuntos que requieren coordinación entre los gobiernos de la región.

Una carrera de 27 años en la diplomacia

Ajoy cuenta con 27 años de experiencia en el Servicio Diplomático de Costa Rica, trayectoria que le ha permitido desempeñar funciones tanto en el país como en diferentes representaciones diplomáticas.

Es Embajadora de Carrera, abogada y notaria, y cuenta además con formación en Mediación y Cooperación. En el ámbito internacional, domina los idiomas inglés e italiano, herramientas que han acompañado su desempeño en distintos destinos diplomáticos.

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Durante su carrera, ha representado a Costa Rica en países como El Salvador, Canadá y Nicaragua, además de ejercer como Embajadora ante el SICA y Belice.

Su experiencia también incluye importantes responsabilidades dentro de la Casa Amarilla, donde ocupó cargos como directora general de Servicio Exterior y directora alterna de Política Exterior y de Cooperación Internacional.

Estos puestos le permitieron participar en procesos relacionados con la política exterior costarricense y mantener contacto con organismos internacionales y gobiernos de la región.

El nombramiento de Ajoy Rojas representa un hecho histórico para Costa Rica y refuerza la participación del país en los procesos de integración y cooperación centroamericana. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
El nombramiento de Ajoy Rojas representa un hecho histórico para Costa Rica y refuerza la participación del país en los procesos de integración y cooperación centroamericana. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Primera costarricense al frente del organismo

La designación adquiere especial relevancia por tratarse de la primera vez que una persona costarricense asume la Secretaría General del SICA, una organización creada para impulsar la integración de los países centroamericanos.

El organismo reúne a los países del Sistema de la Integración Centroamericana y funciona como uno de los principales espacios de coordinación política y cooperación regional.

Para Costa Rica, la llegada de Ajoy a la Secretaría General representa también una oportunidad para impulsar prioridades nacionales dentro de una agenda centroamericana más amplia, especialmente en áreas donde los países comparten problemas y objetivos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que la nueva gestión deberá contribuir a fortalecer una integración regional orientada a generar beneficios para la población centroamericana.

La diplomática asumirá así la responsabilidad de conducir durante los próximos cuatro años uno de los principales mecanismos institucionales de integración de Centroamérica.

La diplomática Lina Ajoy Rojas dirigirá el SICA durante el periodo 2026-2030, tras ser elegida en junio por los Jefes de Estado y de Gobierno del organismo regional. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
La diplomática Lina Ajoy Rojas dirigirá el SICA durante el periodo 2026-2030, tras ser elegida en junio por los Jefes de Estado y de Gobierno del organismo regional. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Su periodo al frente del SICA se extenderá hasta 2030, etapa en la que tendrá entre sus principales retos consolidar el diálogo entre los países miembros, fortalecer la cooperación regional y promover iniciativas conjuntas frente a los desafíos que enfrenta Centroamérica.

Con su llegada a la Secretaría General, Costa Rica suma un nuevo capítulo a su trayectoria diplomática regional, mientras Ajoy inicia una gestión que coloca a una representante costarricense, por primera vez, en la conducción de la principal estructura institucional de integración centroamericana.

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