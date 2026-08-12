Mirtha Legrand acompañó a Carlos Rottemberg en la presentación de su libro: “Siempre estuvo a mi lado”

La palabra de Mirtha Legrand en la presentación del libro de Carlos Rottemberg

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Mirtha Legrand acompañó a Carlos Rottemberg en la presentación de su libro Pasen y lean, el volumen con el que el empresario teatral repasa sus 50 años de trayectoria en la actividad. La conductora asistió este martes a la sala del Teatro Liceo, donde volvió a mostrar su cercanía con el productor en una ceremonia que reunió a figuras del espectáculo y referentes del sector.

Al llegar al teatro, Carlos Rottemberg recibió a Mirtha Legrand en la entrada y ambos avanzaron tomados del brazo por el pasillo de acceso a la sala. La presencia de la conductora concentró parte de la atención de la jornada, en una escena que volvió a exponer el vínculo personal y profesional que mantienen desde hace años.

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Durante el acto, Legrand tomó la palabra desde un palco y dedicó un extenso mensaje a su amigo. Allí recordó la relación que Rottemberg tuvo con su familia y agradeció el acompañamiento que recibió en momentos personales difíciles. “Lo llevo en el fondo de mi corazón”, expresó la conductora al hablar de la relación que construyó con el empresario teatral.

Mirtha Legrand dijo presente en el Teatro Liceo para acompañar a Carlos Rottemberg en la presentación de su nuevo libro, “Pasen y lean” (RSFOTOS)

Carlos Rottemberg presentó “Pasen y lean” en el Teatro Liceo, rodeado de colegas, amigos y figuras del espectáculo, en una noche dedicada a sus 50 años de trayectoria teatral

En ese tramo de su intervención también evocó la cercanía de Rottemberg con Daniel Tinayre y relató anécdotas de la intimidad de ese vínculo. Legrand recordó que ambos hablaban por teléfono con frecuencia y remarcó el lugar que ocupó Rottemberg a su lado tras la muerte de su esposo. “Siempre estuvo a mi lado”, afirmó ante los invitados.

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La presentación de “Pasen y lean” reunió además a otras figuras que dijeron presente en la sala. Entre los asistentes estuvieron Guillermo Francella, Adrián Suar, Agustín Rada, Graciela Borges, Rodrigo Noya, Campi, Dalia Gutmann y Miguel Ángel Rodríguez, en una convocatoria que también incluyó a familiares, colegas, actores y empresarios vinculados con la actividad teatral.

Guillermo Francella asistió al lanzamiento del libro de Carlos Rottemberg y se sumó a la lista de figuras invitadas de la noche

Adrián Suar fue una de las personalidades del espectáculo que acompañó a Rottemberg en la presentación de “Pasen y lean”

Graciela Borges acompañó al empresario teatral en la presentación de su libro y formó parte de los invitados destacados

Agustín “Rada” Aristarán participó del evento en el Teatro Liceo y dijo presente en una noche dedicada a la trayectoria de Rottemberg

En el escenario, Rottemberg compartió el encuentro con los periodistas Any Ventura y Pablo Sirven, ambos cercanos al empresario desde hace años. La ceremonia también incluyó palabras de respaldo de figuras del medio, entre ellas Graciela Borges, Adrián Suar y el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), Sebastián Blutrach.

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Otro de los momentos de la noche fue la entrega de un reconocimiento del Senado de la Nación, aprobado por voto unánime. La distinción quedó en manos de Wado de Pedro y Maximiliano Abad, quienes participaron del acto en el Liceo.

Miguel Ángel Rodríguez acompañó a Carlos Rottemberg en una noche que reunió a figuras del teatro y la televisión

José María Listorti asistió a la presentación de “Pasen y lean” y acompañó a Carlos Rottemberg en una noche que reunió a figuras del espectáculo

Rodrigo Noya se acercó al Teatro Liceo para participar de la presentación del nuevo libro de Carlos Rottemberg

Dalia Gutmann dijo presente en la sala del Liceo durante la presentación de “Pasen y lean”

Fiel a su tono habitual, Rottemberg apeló al humor frente al público y dijo: “Les voy a regalar a todos un libro porque es más barato que los canapés”. La frase sintetizó el clima distendido de una presentación atravesada por aplausos, saludos y referencias al recorrido del empresario en la escena cultural argentina.

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El libro Pasen y lean propone un repaso por las cinco décadas de Rottemberg como teatrista. El empresario explicó que el proyecto tomó impulso después de una entrevista con el periodista Alejandro Cruz, cuando surgió la idea de reunir en un solo volumen una versión actualizada de ese recorrido. “Me instó a que fuera por un ejemplar actualizado con todas las cinco décadas en un solo libro”, señaló sobre el origen de la publicación.

La obra se centra en el detrás de escena de Calle Corrientes y en el funcionamiento interno del circuito comercial. Rottemberg definió el contenido como una mirada personal “desde adentro de la profesión sin formalidad” y como una reflexión sobre la actividad, con foco en conflictos, transformaciones y aspectos menos visibles para el público.

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Según plantea el propio empresario, el texto expone una mirada directa sobre las dinámicas tras bambalinas y sobre el sector que él mismo suele definir como el “teatro industrial” argentino. El lanzamiento también retoma parte del camino iniciado con “No hay más localidades”, su primer libro, antecedente editorial de este nuevo trabajo que ya se encuentra en librerías.

Crédito: RSFOTOS

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