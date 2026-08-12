Mourinho en Netflix: estreno, episodios, protagonistas y todo sobre la serie documental del entrenador

El estreno se produce en una semana relevante para el fútbol español: Mourinho vuelve a dirigir al Real Madrid después de 13 años. (Netflix)

Guardar

A partir de este martes 11 de agosto de 2026, Netflix incorpora a su catálogo ‘Mourinho’, una serie documental de tres episodios sobre la vida y la carrera del entrenador José Mourinho. Dirigida por Joe Pearlman y producida por el mismo equipo detrás de ‘Beckham’, la producción promete mostrar no solo los logros deportivos del técnico, sino también aspectos poco conocidos de su personalidad y su relación con figuras del fútbol mundial.

Cuándo y dónde ver la serie documental ‘Mourinho’ en Netflix

La fecha de lanzamiento oficial de ‘Mourinho’ es el 11 de agosto de 2026. La serie está disponible exclusivamente en Netflix, lo que permite acceder a los tres episodios desde cualquier país donde la plataforma opere.

PUBLICIDAD

El estreno se produce en una semana relevante para el fútbol español: Mourinho vuelve a dirigir al Real Madrid después de 13 años, reforzando así el interés por la producción entre los aficionados del club y del fútbol internacional.

Dirigida por Joe Pearlman y producida por el mismo equipo detrás de ‘Beckham’, la producción promete mostrar no solo los logros deportivos del técnico. (Captura YouTube Netflix España)

Qué temas y momentos aborda la serie documental sobre José Mourinho en Netflix

La miniserie explora los momentos clave de la carrera de José Mourinho, incluyendo sus logros más destacados, sus métodos de trabajo y su relación con jugadores y directivos.

PUBLICIDAD

Entre los episodios que se recuperan figuran su vínculo con Sir Alex Ferguson, el conflicto con Iker Casillas y los éxitos obtenidos en clubes como el Chelsea. El documental se filmó durante dos años, con acceso privilegiado al entrenador y a protagonistas de distintas etapas de su trayectoria, lo que favorece una mirada integral sobre su evolución profesional y personal.

Quiénes participan en la serie documental ‘Mourinho’

El documental reúne declaraciones y apariciones de personalidades que marcaron la carrera de Mourinho. Entre los participantes se encuentran Sir Alex Ferguson, John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, Zlatan Ibrahimović, Samuel Eto’o, Javier Zanetti, Iker Casillas, Marcelo y Sami Khedira, entre otros.

PUBLICIDAD

El acceso directo al técnico y a estas figuras permite al público conocer detalles inéditos de los vestuarios, de los entrenamientos y de las relaciones personales que influyeron en los grandes momentos de la carrera del entrenador portugués.

El documental reúne declaraciones y apariciones de personalidades que marcaron la carrera de Mourinho. (Captura YouTube Netflix España)

Qué papel juegan las redes sociales en la figura pública de José Mourinho

El documental y los análisis recientes subrayan el cambio radical en la forma en que Mourinho gestiona su imagen pública. A pesar de su fama de entrenador de la vieja escuela, supo anticipar la importancia de las redes sociales como herramienta para conectar con los aficionados y posicionar su marca personal.

PUBLICIDAD

Un informe del New York Times de diciembre de 2020 reveló cómo, tras su paso por el Tottenham, reactivó su cuenta de Instagram y en un solo día sumó 1,5 millones de seguidores. En la actualidad, el técnico tiene 5,8 millones de seguidores en esa red, incrementando su alcance global, sobre todo tras su vuelta al Real Madrid.

Expertos en marketing deportivo como Alexandre Vasconcellos y Claudio Fiorito destacan que la presencia en redes sociales ya no solo responde a la promoción personal, sino que forma parte de una estrategia más amplia de posicionamiento de marca y de consolidación de relaciones comerciales.

PUBLICIDAD

Mourinho, según estos especialistas, comprendió que la autenticidad y la conexión con el público generan valor más allá de los resultados deportivos.

‘Mourinho’ es una serie documental de tres episodios sobre la vida y la carrera del entrenador José Mourinho. REUTERS/Francis Mascarenhas

Cómo ha evolucionado la exposición mediática de Mourinho

La exposición pública de Mourinho ha evolucionado en paralelo con el auge de las plataformas digitales. Su retorno a Instagram fue impulsado tanto por la demanda de los patrocinadores como por la experiencia de convivir con las cámaras durante la grabación del documental ‘All or Nothing: Tottenham Hotspur’ de Amazon Prime Video.

PUBLICIDAD

Aunque en un principio mostró incomodidad ante la presencia constante del equipo de filmación, terminó por reconocer que mostrar el día a día de un entrenador genera un interés genuino entre los seguidores del fútbol y fortalece su marca personal.

Cinco años después, en enero de 2025, Mourinho utilizó Instagram para lanzar su propio vino, The Special One, una referencia a la frase que lo acompañó desde su llegada al Chelsea en 2004 y que consolidó una identidad distintiva en el fútbol mundial.

PUBLICIDAD

El portugués Jose Mourinho, técnico del Real Madrid, durante el amistoso que enfrentó a su equipo con el Ferencvaros húngaro este sábado en Budapest. EFE/EPA/Boglarka Bodnar

Qué otras producciones sobre José Mourinho pueden verse en plataformas digitales

Además de ‘Mourinho’ en Netflix, existen otras producciones centradas en el entrenador disponibles en Amazon Prime Video. La más destacada es ‘All or Nothing: Tottenham Hotspur’ (2020), una serie documental donde Mourinho es protagonista. Este contenido sigue su llegada al club, su método de trabajo y su día a día con los jugadores.

Otra producción relevante es ‘The Making Of: José Mourinho’ (2022), un episodio documental en formato de entrevista en el que analiza tres partidos determinantes en su carrera profesional. Estas propuestas complementan la nueva serie de Netflix, permitiendo al público explorar diferentes facetas del entrenador y comprender mejor su influencia en el fútbol contemporáneo.

PUBLICIDAD

La oferta de documentales y series que abordan la figura de Mourinho confirma el interés global por los líderes deportivos convertidos en marcas e íconos mediáticos.