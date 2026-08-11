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La reacción de La Joaqui ante el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Dios"

La ex de Luck Ra fue una de las primeras en reaccionar al video con el que la cantante anunció su unión con el futbolista y dejó un comentario que generó repercusión por su situación sentimental reciente

Tras la confirmación del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, La Joaqui dejó un mensaje en redes que llamó la atención por el contexto personal que atraviesa
Tras la confirmación del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, La Joaqui dejó un mensaje en redes que llamó la atención por el contexto personal que atraviesa
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La Joaqui reaccionó al anuncio del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul y dejó un mensaje que no pasó inadvertido. La cantante fue una de las primeras en comentar la publicación con la que Tini confirmó que dará un paso más en su relación con el futbolista.

La confirmación llegó a través de un video que Tini Stoessel compartió en sus redes sociales, donde mostró parte de los preparativos de la boda. Entre los muchos mensajes que recibió de amigos y seguidores, uno de los que más llamó la atención fue el de La Joaqui, quien escribió: “Dios, Dios, Dios, contando los días para verte vestida de blanco”.

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El comentario cobró especial repercusión por el momento personal que atraviesa la artista, quien se separó hace poco de Luck Ra. Durante su relación, La Joaqui había manifestado en varias oportunidades su deseo de casarse con el cantante cordobés, incluso después de la ruptura.

Tras el final del vínculo, habló del tema en Luzu TV, donde se mostró conmovida al recordar la relación. “Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo”, expresó entre lágrimas, acompañada por Evitta Luna, Anita Espósito y Flor Jazmín.

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El mensaje de La Joaqui a Tini Stoessel por su casamiento
El mensaje de La Joaqui a Tini Stoessel por su casamiento (Instagram)

Antes de referirse a la separación, La Joaqui pidió disculpas por sus ausencias en el programa y explicó que decidió asistir ese día para no ser “irresponsable” con su trabajo. Durante la charla, insistió en que la ruptura no estuvo atravesada por terceros ni por situaciones de conflicto.

“No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad, ni de absolutamente nada de eso. Lo que hay es un duelo de aceptar que hay un sueño que se me va y que no va a ser”, afirmó. También pidió que dejaran de responsabilizar a otras personas por lo ocurrido: “A mí no me hace bien que estén atacando a otras personas. Tampoco me parece justo que por lo que sucede entre una pareja heterosexual castiguen a una mujer”.

En paralelo, Tini Stoessel terminó con meses de especulaciones al publicar un video desde París, ciudad a la que viajó para realizar la primera prueba de su vestido de novia. En el posteo, dejó una frase que confirmó el presente que vive con Rodrigo De Paul: “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”.

La cantante usó sus redes sociales para hacer oficial su compromiso con el jugador de fútbol (Video: Instagram)

El video mostró a la cantante antes de subir al avión, ya entusiasmada por el viaje y por todo lo que implicaba ese momento. “Bueno, amor, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Les voy a ir mostrando absolutamente todo”, contó. También se tomó con humor las limitaciones del registro: “Vieron que yo no soy muy buena para estas cosas, me traje la cámara y el celular. Lo que me falta son esas luces, esas cosas que te iluminan. Pero bueno, es lo que hay”.

Uno de los momentos más descontracturados ocurrió antes del vuelo, cuando reveló que había grabado un unboxing completo con su equipo, aunque luego descubrió que el material no se había guardado. “Gente, acabamos de grabar y nada se grabó. O sea, hicimos todo un unboxing espectacular de todo lo que agarramos antes de subirnos al avión. Y cuando quería verlo no se había grabado nada. No lo puedo creer”, dijo entre risas.

Ya en el avión, el video mostró escenas cotidianas junto a su amiga Carito, entre limas de uñas, té y una charla sobre pajitas. Más tarde, instalada en París, Tini contó que estaba ansiosa por la primera prueba y explicó que creía que la cita sería apenas para elegir telas.

La sorpresa llegó al entrar al atelier. Allí descubrió que el vestido ya estaba armado por partes y listo para una prueba inicial. La diseñadora le explicó en inglés que el corset y la falda estaban separados para ajustar la base antes de avanzar con la confección final. Sorprendida, Tini resumió su reacción ante cámara: “No te puedo mostrar nada, aparte es una locura la que me está pasando”.

Si querés, también puedo hacerte una segunda versión más breve y más filosa, con estilo más cercano a espectáculo/web.

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