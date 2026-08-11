Golpe de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry en el dobles del Masters 1000 de Montreal: eliminaron a los número 1 y avanzaron a semis

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry semifinalistas de dobles en el Masters 1000 de Montreal (Crédito: Instagram Etcheverry)

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Los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se clasificaron por primera vez en sus carreras a las semifinales de un Masters 1000 en el cuadro de dobles. En Montreal, superaron por 6-3 y 6-4 a la pareja número 1 del mundo, el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara. Por su parte, Guido Andreozzi, junto al francés Manuel Guinard, quedó eliminado en los cuartos de final.

La prematura eliminación en la ronda de 64 del cuadro de singles del torneo canadiense de las dos mejores raquetas nacionales, Francisco Cerúndolo (23° del ranking mundial), frente al estadounidense Alex Michelsen (42°), y Tomás Etcheverry (30°), ante el portugués Nuno Borges (55°), los llevó a poner todas sus energías en el dobles.

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El objetivo es seguir encontrando ritmo de competencia y tratar de llegar de la mejor manera al último Grand Slam de la temporada, el US Open, que se disputará en Nueva York del 30 de agosto al 13 de septiembre, con una escala previa en Cincinnati a partir del próximo jueves.

Los tenistas argentinos, luego de vencer en el debut a la dupla conformada por los británicos Lloyd Glasspool (13° del ranking de dobles) y Julian Cash (13°), campeones defensores y ganadores de Wimbledon 2025, avanzaron directamente a los cuartos de final por la no presentación del italoargentino Luciano Darderi (22°) y el chileno Alejandro Tabilo (26°).

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Este lunes, tras una jornada que no pudo completar todos los partidos debido a las malas condiciones climáticas, la actividad tuvo que ser reprogramada para este martes. En el primer turno de la segunda cancha en importancia, Cerúndolo y Etcheverry se midieron ante el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara, una pareja que acumula 13 títulos, entre ellos dos Wimbledon (2024 y 2026) y el Australian Open 2025.

Etcheverry, ubicado del lado de la derecha, y Cerúndolo, del revés, propusieron desde el primer punto darle pelea a los número 1 del mundo. En el octavo game del primer set, la dupla argentina golpeó primero, logró quebrar el servicio de sus rivales y se adelantó en el marcador por 6-3.

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En el segundo parcial, el porteño y el platense mantuvieron la intensidad, sortearon los break points que tuvieron en contra -un total de 10 a lo largo del partido- y pudieron sacar rédito en el noveno juego para terminar de sellar el triunfo por 6-4.

Feancisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzan en el Masters 1000 de Montreal (Crédito: Instagram Etcheverry)

Por un lugar en la final, Cerúndolo y Etcheverry se medirán ante los brasileños Rafael Matos (39°) y Orlando Luz (40°), quienes avanzaron tras superar en los cuartos de final a Guido Andreozzi (16°) y al francés Manuel Guinard (15°). La dupla sudamericana se impuso en un ajustado encuentro que se definió en el súper tie-break 6-4, 4-6 y 10-7.

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Cabe destacar que Andreozzi transitó más de 15 temporadas como jugador de singles, modalidad en la que alcanzó el puesto 70 del ranking ATP en enero de 2019, antes de reconstruir su carrera como doblista. Su primera consagración en la especialidad llegó junto al mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela (82°) en Umag 2024. Luego, en dupla con el francés Theo Arribage (24°),conquistó el título en el Argentina Open y también se consagró junto al neerlandés Sander Arends (55°) en Bastad en 2025.

Este año, junto a Guinard, alcanzó el trofeo más importante de su carrera al consagrarse campeón del Masters 1000 de Indian Wells.