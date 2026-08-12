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Docentes denunciaron impedimentos para elegir rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala

El Cuerpo Electoral Docente de Económicas afirmó que no pudo acreditarse ni ingresar al centro de votación en Antigua Guatemala y pidió acompañamiento externo

El cuerpo electoral docente de la USAC denuncia irregularidades en la elección del rector (Foto cortesía Agencia Guatemalteca de Noticias)
El cuerpo electoral docente de la USAC denuncia irregularidades en la elección del rector (Foto cortesía Agencia Guatemalteca de Noticias)
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La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) atraviesa un momento de tensión institucional tras la publicación de un comunicado del Cuerpo Electoral Docente de la Facultad de Ciencias Económicas, dirigido a su claustro de profesores, a la comunidad universitaria y a la sociedad guatemalteca. En el documento, los académicos denuncian irregularidades e impedimentos en el proceso de elección del rector.

Según el pronunciamiento, quienes firman la carta fueron elegidos formalmente para integrar el órgano electoral de la Facultad de Ciencias Económicas, con el mandato de participar en la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los docentes afirman que su designación representó una manifestación legítima de la voluntad del sector y que asumieron el compromiso de representar a sus colegas.

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Hasta la fecha, el cuerpo electoral no ha podido ejercer su función debido a una serie de obstáculos, según el comunicado. Entre ellos menciona inconsistencias en el traslado y valoración de los resultados electorales, así como un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la USAC utilizado para no acreditarlo. También señala la imposibilidad material de ingresar al centro de votación en Antigua Guatemala el día de la elección.

Cuestionamientos al proceso

Esa situación, según el texto, también habría afectado a más de 18 cuerpos electorales de distintos sectores y unidades académicas.

Integrantes del movimiento estudiantil de la USAC marcharon en apoyo al relevo institucional y aseguraron mantener la vigilancia sobre la nueva administración del Ministerio Público. (Archivo. Cortesía: Diario De Centro América﻿)
Integrantes del movimiento estudiantil de la USAC marcharon en apoyo al relevo institucional y aseguraron mantener la vigilancia sobre la nueva administración del Ministerio Público. (Archivo. Cortesía: Diario De Centro América﻿)

La declaración sostiene que la postura del grupo no responde a inconformidades por haber perdido una contienda electoral, sino a la convicción de que la voluntad legítimamente expresada por sectores universitarios no fue reconocida ni produjo los efectos institucionales correspondientes. También afirma que su posición no implica una actitud antisemita ni una invitación al conflicto, sino el ejercicio del derecho a elegir y ser elegidos y la defensa del principio de legalidad dentro de la universidad.

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El texto menciona además que las denuncias presentadas contra determinados funcionarios se encuentran bajo investigación y que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes establecer los hechos y las responsabilidades legales.

Pedido de acompañamiento

El cuerpo electoral asumió el compromiso de dar seguimiento a estos procesos e informar a la comunidad universitaria sin anticipar juicios, preservando la documentación pertinente.

Los docentes también llamaron a no alimentar divisiones personales ni estigmatizar a quienes sostienen posiciones distintas. En el comunicado apelan a la recuperación de espacios de diálogo, confianza y participación democrática, y proponen que las diferencias se resuelvan a través de argumentos, pruebas y procedimientos legítimos.

Los académicos aseguran que los sectores que los eligieron no obtuvieron los efectos institucionales correspondientes, y subrayan que su pronunciamiento no responde a una derrota, sino al reclamo de legalidad interna. (Cortesía: Prensa Libre)
Los académicos aseguran que los sectores que los eligieron no obtuvieron los efectos institucionales correspondientes, y subrayan que su pronunciamiento no responde a una derrota, sino al reclamo de legalidad interna. (Cortesía: Prensa Libre)

El comunicado solicita el acompañamiento de autoridades universitarias y estatales, organizaciones civiles y gremiales, instituciones de derechos humanos, medios de comunicación y organismos internacionales para que observen y respalden el desarrollo de estos procesos. También pide que se garantice la integridad, la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos de quienes participan, así como la protección de sus familias y compañeros de trabajo, y que cualquier incidente sea investigado con prontitud e imparcialidad.

Compromiso institucional

Los firmantes reafirman su compromiso con la autonomía universitaria, la excelencia académica, la transparencia en los procesos de elección y el servicio público de la universidad hacia la población guatemalteca.

También sostienen que la autonomía de la USAC no puede limitarse a una declaración formal y que requiere autoridades legítimas, procedimientos confiables, participación efectiva y rendición de cuentas.

El mensaje final invita a los profesores titulares de la Facultad de Ciencias Económicas, sin distinción de postura, a informarse, reflexionar y participar en la recuperación de la confianza institucional. El comunicado concluye: “La verdad histórica se defiende con memoria; la legitimidad, con pruebas; y la Universidad, con principios”.

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