Thiago Almada reveló el llamado que lo terminó de convencer para firmar con River Plate: para quién será la primera camiseta

Se convirtió en la compra más cara de su historia

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El llamado del técnico fue el detonante de todo. Thiago Almada, adquirido por River Plate en 20 millones de euros —la cifra más alta pagada por un futbolista en la historia del club—, brindó este martes una entrevista en Radio La Red y dejó en claro que la intervención directa de Eduardo Coudet y de algunos de sus compañeros fue lo que terminó de inclinar la balanza a favor de Núñez. El fantasista firmó contrato hasta 2030.

“Lo que me trajo a la Argentina fue que me llamó el técnico, algo súper importante para mí. Hablé con el Chacho, con Otamendi y con Correa para tomar la decisión de venir a River. Sé a dónde vine, sé lo que es River y la expectativa grande que tiene la gente”, declaró el mediocampista de 25 años, formado en Vélez Sársfield y con pasado en el Atlético de Madrid.

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La decisión maduró durante su descanso: “Me decidí cuando estaba de vacaciones, más que nada porque había hablado con Coudet y por el proyecto que tenía en el club. Ahí no lo dudé. Extrañaba la presión de la gente del fútbol argentino, eso es lo que me gusta”. La oferta del Flamengo también estuvo sobre la mesa en esas semanas de negociaciones, pero el proyecto deportivo del Millonario y el peso de varios vínculos personales terminaron por definir su destino. Vale recordar que el Guayo había brillado en Brasil con la casaca del Botafogo.

Almada fue explícito al describir la trama de conversaciones que precedieron a su arribo: “Siempre hablé con el Chacho, con Ota, con Ángel cuando llegó... Ellos fueron clave. Mi familia también, mi mujer, mis viejos. Todos juntos tomamos esta decisión”. La figura de Ángel Correa, otro de los grandes refuerzos del mercado de verano, aparece como un factor adicional de atracción: “Es una alegría enorme jugar con Ángel Correa, esperemos que juntos podamos darle mucho al hincha de River”.

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El club y el momento del equipo

Lejos de esquivar el difícil presente de River —que atraviesa una racha adversa en el plano local—, Almada lo abordó con franqueza y proyectó optimismo. “Sé dónde vine, lo que es River, que la gente tiene una expectativa muy grande. Llegué para sumarle al equipo y salir de esta situación, que es complicada, pero con la clase de jugadores que tenemos, la vamos a sacar adelante”, afirmó. El Millonario acumula seis derrotas consecutivas y buscará quebrar la racha este domingo, cuando se mida ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura.

Su lectura del club incluyó también una comparación con el fútbol europeo que refleja la dimensión que le atribuye a la institución: “Es un club como River, que como está hoy en día, no tiene nada que envidiarles a los clubes de Europa. Aunque no se están dando los resultados, cuando se acomode todo, vamos a andar bien”.

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La adaptación física y el debut esperado

Almada llegó a Buenos Aires tras algunas semanas de vacaciones en Ibiza, luego de haber disputado el Mundial con la Selección Argentina. La suspensión del partido ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana le dio tiempo extra para la adaptación: “Me viene bien esta semana con la suspensión del partido para ponerme a punto en lo físico. Estoy entrenando y haciendo todo con el grupo, me vino bien esta semana que se suspendió el partido para agarrar ritmo”.

Sobre su estado general, el jugador se mostró tranquilo: “Me estoy sintiendo bien. Me lo tomo como un gran desafío, sé la expectativa que tiene River, la ilusión, me lo tomo igual que como cuando fui a Brasil. Va a salir todo bien”.

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La bandera que mostraron los jugadores de Argentina en el Mundial 2026 (EFE/EPA/WILL OLIVER)

El Mundial también ocupó un lugar en la charla. Almada, que tuvo más protagonismo en esta edición que en la anterior, recordó el torneo con afecto: “Disfruté muchísimo el Mundial, con el correr del tiempo nos vamos a dar cuenta de lo que logramos. Tuve más minutos, lo pude disfrutar más. Lo pude exprimir al máximo, tomando mate con mis compañeros, jugando al truco... Yo jugaba con Palacios y Otamendi”. Y también evocó uno de los episodios más recordados del torneo: “El partido contra Inglaterra fue una locura. Los de la bandera (con la leyenda ‘las Malvinas son Argentinas’ eran amigos míos, la tuvieron que tirar a la cancha porque se la iban a sacar. Era gente de Fuerte Apache”.

La familia, los tickets y la primera camiseta

El lado más personal de la entrevista llegó cuando Almada habló de su entorno. Contó que ya gestiona las entradas para el domingo: “Ya tengo que ir pidiendo entradas para el domingo para la familia, somos bastantes. No sé si más que 50, ja. Para el Mundial llevé 12 ó 13 porque muchos de mi familia no tenían visa”. Y reservó un gesto especial para quien más representa este regreso: “La primera camiseta me la pidió mi mamá, que es fanática de River”.

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